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Penthouse na Sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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75 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$403,598
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Penthouse 2 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Apartamenty z dwoma lub trzema sypialniami i dwiema łazienkami. Zaledwie kilka kroków od hot…
$307,071
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych apartamentów w prestiżowej dzielnicy Las Colinas Gol…
$995,506
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
NEWBUDYLING LOCATION IN PLAYA FLAMENCA!!! Od utrwalonego dewelopera jesteśmy dumni, aby zaof…
$725,079
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Położony w cichej i bezpiecznej okolicy, ta rezydencja oferuje luksusową atmosferę, w pełni …
$335,628
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Located in beautiful Orihuela Costa, this exclusive residential complex offers a variety of …
$420,895
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w Torrevieja oferuje luksusowy styl życia stworzony dla …
$500,597
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Penthouse 3 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Apartamenty z dwoma do trzech sypialni i dwie łazienki są dostępne. W kilku etapach istnieją…
$363,957
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Fantastyczna okazja do zakupu penthouse z licencją turystyczną w prestiżowej okolicy, zaledw…
$267,364
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 314 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje 2 lub 3 pokojowe apartamenty i 2 lub 2,5 łazienk…
$1,02M
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Apartamenty z 2 Sypialniami i Przestronnymi Tarasami w Campoamor Golf Położona w Campoamor G…
$400,393
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Ten dwupokojowy apartament na drugim piętrze w Villamatina, z orientacją wschodnią, znajduje…
$203,652
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Odnowiony kompleks mieszkalny w Lomas de Cabo Roig - Odnowione apartamenty Apartamenty w dos…
$239,044
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Located in the charming town of Orihuela, this residential complex offers a variety of housi…
$236,970
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Położony w jednym z najbardziej pożądanych miejsc Orihuela Costa, te ready-to@-@ pop apartam…
$249,616
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny penthouse (2022) wyróżnia się nienagannym stanem i funkcjonalnością. Powierzc…
$431,196
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny penthouse (2022) wyróżnia się nienagannym stanem i funkcjonalnością. O powier…
$431,196
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Luksusowy apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami w Villamartín. Apartament na najwyższym …
$444,249
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 2
Fantastyczny penthouse z widokiem na morze w Cabo Roig, 2 sypialnie, 1 łazienka, południowo-…
$250,299
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$341,203
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Zanurz się w tym ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym znajduje się w jednym z najbardziej poż…
$365,208
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych apartamentów w prestiżowej dzielnicy Las Colinas Gol…
$1,36M
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowita inwestycja możliwość kupić ten dwupokojowy apartament z pięknym widokiem na Morz…
$187,667
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Zanurz się w nowym stylu życia, który łączy komfort i nowoczesność w tym ekskluzywnym projek…
$225,838
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 284 m²
Ta ekskluzywna oferta jest 2 lub 3 pokojowe apartamenty i 2 lub 2.5 łazienki, w tym penthous…
$1,06M
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Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Apartamenty z 2 Sypialniami i Ogrodem lub Solarium w Vistabella Golf Alicante Apartamenty zn…
$326,773
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Penthouse 2 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Zanurz się w tym ekskluzywnym kompleksie mieszkalnym znajduje się w jednym z najbardziej poż…
$352,694
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Ten nowoczesny penthouse (2022) wyróżnia się nienagannym stanem i funkcjonalnością. Z 72 m2 …
$433,512
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Penthouse w Orihuela, Hiszpania
Penthouse
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Ready- to- use apartamenty na sprzedaż w Lomas de Campoamor, Orihuela Costa Odkryj ekskluzyw…
$397,319
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Penthouse 2 pokoi w Entrenaranjos, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Entrenaranjos, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Ten wybitny nowy projekt budynku oferuje apartamenty z 2-3 sypialniami i 2 łazienki, aby zap…
$307,071
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