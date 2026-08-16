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Penthouse na Sprzedaż w San Pedro del Pinatar, Hiszpania

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57 obiektów total found
Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Located in the charming town of San Pedro del Pinatar, this exclusive residential complex of…
$265,106
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Apartamenty turystyczne licencjonowane do nowej budowy w pobliżu plaży w Lo Pagan San Pedro …
$301,517
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Located in the charming town of San Pedro del Pinatar, this exclusive residential complex of…
$299,700
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments for Sale 200 m from the Beach in Lo Pagan Modern Apartments Near Villa…
$325,200
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Te pokoje posiadają nowoczesny design i koncepcja otwartej przestrzeni, w tym od 1 do 3 sypi…
$346,637
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Położony w uroczym mieście Murcia, San Pedro del Pinatar, ten nowy dom oferuje ekskluzywną a…
$936,232
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TekceTekce
Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Luksusowe Apartamenty z 2 Sypialniami Blisko Plaży w San Pedro del Pinatar Położone w San P…
$384,373
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Nowe apartamenty wybudowany zaledwie 100 m od plaży w Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Exclus…
$1,13M
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Odkryj ekskluzywny nowy budynek 44 apartamentów znajdujących się w jednym z najbardziej wysu…
$287,689
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
NEW BUILD FRONTLINE RESIDENTIAL IN SAN PEDRO DEL PINATAR Nestled along the captivating Mar …
$500,775
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Piękny bliźniaczek na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, imponującym widokiem …
$308,095
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2
Fantastyczny penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, widokiem na morze i basenami, …
$820,943
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/1
Urocze mieszkanie na najwyższym piętrze z prywatnym basenem, tarasem na dachu i parkingiem, …
$376,115
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1
Luksusowy penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, zapierający dech w piersiach wido…
$949,948
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Stylowe Apartamenty z 2 Sypialniami w Lo Pagán, San Pedro del Pinatar Położona w Lo Pagán, w…
$301,821
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Tourist Licensed New Build Apartments Near the Beach in Lo Pagan San Pedro del Pinatar Mode…
$266,421
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Poznaj raj na wybrzeżu Morza Śródziemnego San Pedro del Pinatara. Przedstawiamy ekskluzywny …
$306,298
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Ten ekskluzywny penthouse położony jest w uroczym mieście San Pedro del Pinatar i oferuje ni…
$183,233
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Penthouse 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Basenem Zlokalizowane Blisko Plaży w San Pedro del Pina…
$1,11M
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Położony w uroczym mieście Murcia, San Pedro del Pinatar, ten nowy kompleks mieszkalny oferu…
$427,662
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Located in the charming town of Lo Pagán, this residential complex offers a selection of 28 …
$233,007
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Nowe apartamenty wybudowany zaledwie 100 m od plaży w Lo Pagan, San Pedro del Pinatar Exclus…
$1,10M
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestrzenią Zewnętrzną w San Pedro del Pinatar Położon…
$336,616
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Located in the charming town of Lo Pagán, this residential complex offers a selection of 28 …
$287,016
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Piękny, nowoczesny penthouse z tarasem, basenem wspólnym, położony w uprzywilejowanej okolic…
$306,273
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 171 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w San Pedro del Pinatar, zaledwie 120 metró…
$1,10M
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Oferujemy wybór nowoczesnych apartamentów nowych budynków, położony kilka kroków od morza. A…
$311,962
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Penthouse w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Nowe apartamenty na sprzedaż w Lo Pagan (San Pedro del Pinatar) w pobliżu plaży Modern Medit…
$333,579
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$433,927
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Jesteśmy wybór nowych apartamentów, zaledwie kilka kroków od morza, które wyróżniają się prz…
$306,183
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