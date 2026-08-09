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Penthouse na Sprzedaż w Walencja, Hiszpania

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1 166 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Zapraszamy do ekskluzywnego kompleksu mieszkalnego w Torrevieja, w prestiżowej okolicy Los B…
$403,598
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Torre Infinium III to 34 ekskluzywne apartamenty z widokiem na Peñon de Ifac, solne bagna i …
$1,12M
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Penthouse 2 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Nowoczesne Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w T…
$459,071
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Nowoczesne Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze w T…
$528,105
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$369,954
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,701
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$323,652
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$369,888
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Penthouse 2 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych…
$328,183
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$264,748
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Penthouse w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse
Guardamar del Segura, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w uroczym mieście Guardamar del Segura i of…
$980,166
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Położony w pięknym mieście Torrevieja, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wybór apa…
$313,323
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Penthouse 3 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Benijostar, jednym z najbardziej uroczych…
$457,199
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Nowe apartamenty w centrum Torrevieja, w pobliżu Playa del Cora Nowoczesne apartamenty w cen…
$323,710
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Penthouse 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Odkryj nowoczesny luksusowy kompleks apartamentowy w jednym z najbardziej pożądanych obszaró…
$1,58M
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Penthouse 1 pokój w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Poznaj unikalny budynek mieszkalny z zaledwie 11 apartamentów, położony na pięciu piętrach, …
$312,873
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Penthouse 2 pokoi w Mutxamel, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Mutxamel, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Odkryj urocze przestrzenie w unikalnym otoczeniu. Spacer przez ten kompleks mieszkalny przyp…
$453,951
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Penthouse w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
New Build Apartments with Open Views in Alfaz del Pi Exclusive Residential Living on the Co…
$373,874
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Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Located in the charming town of Finestrat, this exclusive residential complex offers a selec…
$518,911
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Penthouse w Torrevieja, Hiszpania
Penthouse
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Located in the beautiful town of Torrevieja, this residential complex offers a selection of …
$475,092
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Penthouse 2 pokoi w Benijofar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Benijofar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Odkryj nowy ekskluzywny kompleks mieszkalny w Benijofar, uprzywilejowany zakątek Vega Baja, …
$466,466
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Prezentujemy nową serię bungalowów nowoczesnego designu w Pilar de la Horadada, jednym z naj…
$333,352
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 316 m²
Piętro 12/12
Apartamenty Nadmorskie w Popularnej Okolicy Costa Blanca w Calpe Zlokalizowane w urokliwym m…
$1,06M
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Penthouse 4 pokoi w Guardamar del Segura, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Guardamar del Segura, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Apartamenty 2 i 3-Pokojowe z Rozbudowaną Strefą Rekreacyjną w Guardamar del Segura Położone …
$462,814
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Penthouse w Santa Pola, Hiszpania
Penthouse
Santa Pola, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
New Build Apartments in the Heart of Santa Pola Just 600 Metres from the Beach Modern Apart…
$417,315
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Penthouse w el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Penthouse
el Fondo de les Neus Hondon de las Nieves, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Exclusive New Build Apartments with Views of the Vineyards in Hondón de las Nieves Modern H…
$258,130
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Located in the charming town of La Vila Joiosa, this exclusive residential complex offers a …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential of apartments a…
$340,495
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Penthouse 3 pokoi w Denia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Denia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 4
Gotowy do klucza znakomity penthouse z dużym tarasem na dachu, basenem i siłownią, położony …
$403,367
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Algorfa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Algorfa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesne apartamenty z 2 sypialniami oferują maksymalny komfort w uprzywilejowanej lokaliz…
$403,891
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Parametry nieruchomości w Walencja, Hiszpania

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