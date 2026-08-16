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Penthouse na Sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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Santa Cruz de Tenerife
17
Adeje
10
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17 obiektów total found
Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
W sprzedaży znajduje się penthouse w rezydencji Sonia, Callao Salvaje. Powierzchnia: 120 m2.…
$367,380
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2-bedroom penthouse in a new and modern residential development in Tijoco Bajo (Adeje), a qu…
$437,927
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
climatisation, jardin, terrasse, garage, piscine privée
$1,69M
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Penthouse w San Miguel de Abona, Hiszpania
Penthouse
San Miguel de Abona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
W sprzedaży znajduje się piękny penthouse, który znajduje się w Las Chafiras. Penthouse znaj…
$197,102
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Penthouse w Granadilla de Abona, Hiszpania
Penthouse
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Penthouse for sale in the modern and exclusive La Tejita residential complex, situated just …
$397,832
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
W sprzedaży znajduje się bungalow położony w strefie San Eugenio przy ulicy Finlandia.Bungal…
$337,057
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Guia de Isora, Hiszpania
Penthouse
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Klimatyzacja, Terras, parkeren, balkon
$503,601
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Penthouse w Miraverde, Hiszpania
Penthouse
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
We are pleased to offer for sale this luxurious 158 m² penthouse, located in the "castelia p…
$900,472
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Penthouse w Miraverde, Hiszpania
Penthouse
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Located in the El Naranjal residential complex, in the sought-after area of El Madroñal (Cos…
$427,662
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Penthouse w Palm Mar Arona, Hiszpania
Penthouse
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Ogród, parking, wspólny basen
$440,634
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 176 m²
Exclusive Penthouse with Private Pool – Corales Residences | Tenerife Located in one of the…
$2,76M
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Discover this magnificent corner penthouse in the residential El Horno, located in Playa Par…
$626,505
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Penthouse w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Penthouse
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż piękny apartament w prestiżowym kompleksie na północnym wybrzeżu Teneryfy - idea…
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 4 pokoi w Arona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Arona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Dwupoziomowy apartament w Parque Tropical kompleks z widokiem na ocean. Kompleks znajduje si…
$821,952
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Penthouse 3 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Przestronny apartament w Altamirze. Kompleks znajduje się na pierwszej linii obok wspaniałej…
$1,59M
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Penthouse 3 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Piękny penthouse w kompleksie mieszkalnym Las Terrazas z zapierającym dech w piersiach taras…
$391,249
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Penthouse w Miraverde, Hiszpania
Penthouse
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Atlantic Homes. One of the best penthouses for sale. - Exceptional direct and wide view over…
$1,51M
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Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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