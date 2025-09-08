Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

Benidorm
16
la Vila Joiosa Villajoyosa
32
Altea
4
Penthouse Usuwać
Wyczyść
74 obiekty total found
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX WITH THE SEA VIEW IN FINESTRAT New Build Residential complex …
$498,291
Zostaw prośbę
Penthouse w Altea, Hiszpania
Penthouse
Altea, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
$569,494
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Ten ekskluzywny rozwój 12 luksusowych domów znajduje się w obszarze szkoły Dr. Esquerdo w Vi…
$636,941
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
APARTAMENTY W CENTRUM VILLAJojosa Nowy projekt budowlany apartamentów w samym sercu Villajoy…
$935,004
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 96 m²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Garden: 53 m2, 2 terraces: 70 m2.Orientation - south.New …
$534,240
Zostaw prośbę
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Kompleks mieszkaniowy z 21 ekskluzywnymi domami, składa się z pięter 8 i ma wspólny ogród z …
$529,379
Zostaw prośbę
Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Powierzchnia 267 m²
Morze, golf i życie Benidorm, wszystko można cieszyć w Eagle Tower. Przyjemna lokalizacja, o…
$787,732
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
W uprzywilejowanej lokalizacji w Finestrat, z zapierającym dech w piersiach widokiem panoram…
$360,899
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Daszek w Villajoyosa ID F1053
$673,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Penthouse 4 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Daszek w Finestrat ID F1062
$644,240
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Penthouse 4 pokoi w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
lAlfas del Pi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 5
Luksusowe Apartamenty w Korzystnej Lokalizacji w Alfaz del Pi Alicante Apartamenty w El Albi…
$991,020
Zostaw prośbę
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
This exclusive urbanization in Finestrat combines tranquility, nature and sea views from an …
$386,355
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VYM Canarias
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Penthouse 4 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 4/4
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Villajoyosa, Alicante w Regionie Costa Blanca Kompleks t…
$761,410
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Odkryj wyjątkową okazję do życia przez Morze Śródziemne w jednym z najbardziej wysuniętych m…
$500,863
Zostaw prośbę
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Feel the sea breeze and the bluish of the Mediterranean Sea in this magnificent penthouse wi…
$509,833
Zostaw prośbę
Penthouse 5 pokojów w Benidorm, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Benidorm, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Daszek w Benidorm ID F0294
$1,03M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Penthouse 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
1- do 3-Pokojowe Apartamenty z Basenem na Dachu w Villajoyosa Położone w pięknym nadmorskim …
$730,784
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 8
Stylowe Apartamenty z 1, 2, 3 Sypialniami w Villajoyosa Alicante, w Odległości Spaceru od Pl…
$870,198
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Villa Joyosa, a charming coastal town located in the province of Alicante, Spain, is known f…
$270,103
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Ten ekskluzywny rozwój na Costa Blanca oferuje uprzywilejowane położenie, położony mniej niż…
$755,929
Zostaw prośbę
Penthouse w Benidorm, Hiszpania
Penthouse
Benidorm, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Po raz pierwszy dziwnie w BENIDORM I PRIVATE SWIMMING POOL!! Położony na 1. linii Playa Poni…
$1,91M
Zostaw prośbę
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
NOWE APARTAMENTY BUDOWLANE W VILLAJOYOSA W POBLIŻU MORZA Nowo wybudowany kompleks z 32 miesz…
$285,307
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Daszek w Villajoyosa ID F0943
$342,434
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Penthouse w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
NOWY BUDYNK KOMPLEX W VILLAYojosa Nowy kompleks mieszkalny z 42 apartamentami i penthouses w…
$774,170
Zostaw prośbę
Penthouse w lAlfas del Pi, Hiszpania
Penthouse
lAlfas del Pi, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowy luksusowy kompleks apartamentowy w El Albir, położony na Costa Blanca, oferuje idyllicz…
$607,724
Zostaw prośbę
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Odkryj nowy kompleks mieszkalny w Balcón de Finestrat, ekskluzywny rozwój nowoczesnych miesz…
$419,171
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
la Vila Joiosa Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Daszek w Villajoyosa ID F0597
$499,141
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ALEGRIA REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Русский, Español
Penthouse 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Apartamenty z 2 Sypialniami i iImponującym Widokiem w Finestrat na Costa Blanca S…
$519,604
Zostaw prośbę
Penthouse w Finestrat, Hiszpania
Penthouse
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
They say that blue is the color of calm and peace, and this is exactly what you will find in…
$498,985
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Altea, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Altea, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 5/5
Ta elegancka rezydencja w Altea oferuje idealne rekolekcje dla osób poszukujących komfortu n…
$1,13M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się