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Penthouse na Sprzedaż w Alicante, Hiszpania

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49 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Odkryj nowy, ekskluzywny rozwój w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$272,779
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj ekskluzywny nowy budynek w Alicante z nowoczesnymi apartamentami 1, 2 i 3 sypialniami…
$312,077
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Penthouse 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Na sprzedaż jest nowoczesny i w pełni odnowiony penthouse z dużym tarasem zewnętrznym znajdu…
$235,676
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 42 m²
Premiera nowego domu w Av. de Novelda, ekskluzywna promocja nowych prac znajduje się kilka m…
$286,622
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 253 m²
Casamayor prezentuje: ekskluzywny luksusowy apartament w Playa San Juan Zapraszamy do odkry…
$1,13M
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 42 m²
Premiera nowego domu w Av. de Novelda, ekskluzywna promocja nowych prac znajduje się kilka m…
$274,077
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
New Construction Residential Development in San Agustín, Alicante, with Stunning City Views …
$496,973
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Penthouse 5 pokojów w Alicante, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Luksusowe Apartamenty z 1, 2, 3 lub 4 Sypialniami w Alicante Położone w ekskluzywnej dzielni…
$531,321
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$468,702
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Penthouse 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Przedstawiamy atrakcyjną opcję mieszkaniową w okolicy San Blas Pau, Alicante. Położony w obs…
$284,915
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
NOWE APARTY BUDYNKOWE W ALIKANTIE CITY Nowy budynek mieszkalny 8 apartamentów w centrum Ali…
$336,321
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Penthouse 5 pokojów w Alicante, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
1-letni leasing jest sprzedawany lub również dostępny. Przedstawiamy Państwu ekskluzywną nie…
$1,14M
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$502,190
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 275 m²
Casamayor Real Estate prezentuje ten spektakularny apartament z widokiem na morze. Dom posi…
$1,13M
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Penthouse 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Położony na 31. piętrze ikonowego Edificio Riscal Estudiohotel Alicante, najwyższy budynek A…
$982,466
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Penthouse 5 pokojów w Alicante, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 5/5
Wspaniały, nowoczesny penthouse z tarasem na dachu z panoramicznym widokiem na miasto, miejs…
$510,942
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Luksusowe Apartamenty z 1, 2, 3 lub 4 Sypialniami w Alicante Położone w ekskluzywnej dzielni…
$459,094
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Newly built residential development in Alicante, with open views of the city. The house…
$471,817
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Penthouse 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Eleganckie Apartamenty z 1 lub 2 Sypialniami w Centrum Alicante Położone w samym sercu Alica…
$333,661
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Nowoczesne Apartamenty 2- i 3-Pokojowe z Doskonałym Widokiem w Alicante, Costa Blanca Nowo w…
$470,884
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
NOWE APARTACJE MIĘDZYNARODOWE W ALIKACIE MIĘDZY Nowy budynek mieszkalny 8 apartamentów w cen…
$334,059
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 98 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$505,992
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$523,776
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Luksusowy, atrakcyjny penthouse z tarasem na dachu, miejscem parkingowym i basenem, połączon…
$449,135
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 2 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Nadchodzący nowy rozwój mieszkaniowy w strategicznie dogodnej lokalizacji Alicante, w pobliż…
$461,181
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Penthouse 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Odkryj ten imponujący, prawie nowy apartament położony w dzielnicy Garbinet Park Prospects, …
$537,467
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Odkryj ten imponujący apartament, który łączy wygodę i elegancję. Znajduje się w uprzywilejo…
$518,973
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Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

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