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Penthouse na Sprzedaż w Villajoyosa, Hiszpania

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48 obiektów total found
Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
APARTAMENTY W CENTRUM VILLAJojosa Nowy projekt budowlany apartamentów w samym sercu Villajoy…
$924,359
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 102 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$445,281
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Gotowy do odkrycia domu, który łączy luksus, komfort i doskonałą lokalizację? Przedstawiamy …
$670,388
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w tętniącym życiem mieście Benidorm, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje wy…
$634,225
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 201 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$738,319
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Penthouse 5 pokojów w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Piętro 8/8
Luksusowy, przestronny penthouse z prywatnym tarasem na dachu, oszałamiającymi panoramicznym…
$744,881
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Na żywo przez Morze Śródziemne w nowym domu w La Villajoyosa Odkryj ekskluzywny kompleks mie…
$711,074
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Odkryj urok nowego kompleksu mieszkalnego położonego w samym sercu tego malowniczego miasta.…
$918,548
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Penthouse 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Żyć nad morzem w wyjątkowym środowisku. Ocenić możliwość osiedlenia się w nowym domu w uprzy…
$606,817
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 219 m²
_ Nowy kompleks apartamentów w Villajoyosa, zaledwie 450 metrów od morza. Nowoczesne apart…
$739,061
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Żyć w stylu śródziemnomorskim w nowym domu w La Villajoyosa. Przedstawiamy ekskluzywny nowy…
$745,749
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Penthouse 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Odkryj ekskluzywny projekt zaledwie 12 domów w Villajoyos, przeznaczony dla osób poszukujący…
$600,749
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Located in the charming town of La Vila Joiosa, this exclusive residential complex offers a …
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Odkryj możliwość poślubienia nowego domu w uprzywilejowanej zatoce z turkusowymi wodami i pl…
$792,908
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 128 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$555,170
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Penthouse 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Odkryj nowy dom w ekskluzywnej lokalizacji zaledwie kilka kroków od plaży. Ten apartament of…
$543,246
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
New Build Apartments in Cala Finestrat, Villajoyosa Modern Living by the Beach on t…
$638,070
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Orizonne, ekskluzywny nowy budynek mieszkalny położony w Playa del Torres, Villajoyosa, jedn…
$440,702
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Luxury New Build Apartments in Cala Finestrat Close to the Beach Discover an exclus…
$854,095
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 106 m²
APARTAMENTY W CENTRUM VILLAJojosa Nowy projekt budowlany apartamentów w samym sercu Villajoy…
$924,359
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
_ Nowy kompleks apartamentów w Villajoyosa, zaledwie 450 metrów od morza. Nowoczesne apart…
$751,801
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny położony jest w uroczym mieście La Vila Joiosa i oferuje…
$495,849
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 128 m²
Apartament z 2 Sypialniami w Wyjątkowej Lokalizacji Nad Morzem w Villajoyosa, Costa Blanca V…
$1,75M
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 169 m²
Dwupoziomowy apartament w Villajoyosa z najlepszymi widokiem na morze w prestiżowym kompleks…
$795,664
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Alegría & Savo Benidorm Resort jest nowy i ekskluzywny highly-end kompleks mieszkalny na obr…
$722,401
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkowy strych w elitarnym kompleksie Terramar, położony w pierwszej…
$1,13M
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Penthouse 3 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 231 m²
Odkryj ekskluzywny projekt zaledwie 12 mieszkań mieszkalnych w Villajoyos, stworzony dla osó…
$661,431
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Penthouse 2 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Komfort, design i jakość życia przez Morze Śródziemne Odkryj ekskluzywny kompleks zaledwie 1…
$600,749
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Penthouse 4 pokoi w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Villajoyosa, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 8
Stylowe Apartamenty z 1, 2, 3 Sypialniami w Villajoyosa Alicante, w Odległości Spaceru od Pl…
$905,330
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Penthouse w Villajoyosa, Hiszpania
Penthouse
Villajoyosa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Luxury New Build Apartments in Cala Finestrat Close to the Beach Discover an exclus…
$1,15M
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