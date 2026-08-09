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Penthouse na Sprzedaż w Pilar de la Horadada, Hiszpania

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81 obiekt total found
Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Prezentujemy nową serię bungalowów nowoczesnego designu w Pilar de la Horadada, jednym z naj…
$333,352
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential of apartments a…
$340,495
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Pilar de La Ortenada, jednym z najbardzie…
$341,203
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Exclusive development of 24 tourist apartments 200 metres from the sea – La Torre/Mil Palmer…
$727,458
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Ten nowoczesny penthouse zbudowany w 2019 roku wyróżnia się strategiczną lokalizacją w Torre…
$415,268
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Ten wspaniały trzypokojowy narożny apartament znajduje się na parterze nowoczesnego budynku …
$369,759
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Ten nowy projekt oferuje 52 apartamenty w nowym budynku, położony w uprzywilejowanej lokaliz…
$329,939
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 1/1
Oszałamiający dom typu bliźniak na ostatnim piętrze z dużym tarasem na dachu, położony zaled…
$413,710
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Apartamenty 2 i 3-Pokojowe oraz Bungalowy w Pobliżu Plaży w Mil Palmeras, Pilar de la Horada…
$513,374
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Położony w uroczej gminie Pilar de la Horadada, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji …
$344,788
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
Luxury Tourist Apartments Just 150m from Las Higuericas Beach – Torre de la Horadada Exclus…
$633,475
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Penthouse w Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Penthouse
Urbanizacion Mil Palmeras, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
New Build Apartments and Bungalows in Mil Palmeras Modern Residential Complex in a Prime Lo…
$379,384
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
New Build Apartments and Bungalows for Sale in Pilar de la Horadada Near the Beach …
$684,475
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Prywatnymi Przestrzeniami na Zewnątrz w Pila…
$459,079
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ciesz się luksusem i komfortem w tym mieszkaniu znajduje się w samym sercu miasta na Costa B…
$431,196
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Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 4/4
Rodzinny penthouse z ogromnym tarasem i widokiem na morze położony w luksusowym kurorcie bli…
$402,951
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 2/3
Wspaniały penthouse z urokliwym tarasem na dachu, basenem, siłownią i spa, idealnie usytuowa…
$346,707
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Apartamenty z 2 Sypialniami i Prywatnym Basenem w Pilar de la Horadada Apartamenty znajdują …
$341,764
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Located in the charming municipality of Pilar de la Horadada, this residential complex offer…
$367,851
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Atrakcyjny dwupoziomowy apartament na parterze z dużym tarasem i basenem wspólnym, położony …
$283,680
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 1/1
Zaawansowany duplex na najwyższym piętrze z tarasem na dachu oraz wspólnym dostępem do basen…
$337,161
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Nowoczesne mieszkanie na parterze z jasnym tarasem i ekskluzywnymi udogodnieniami, takimi ja…
$312,746
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 4 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Apartamenty z 3 Sypialniami na Sprzedaż Blisko Plaży w El Mojón Położone w El Mojón, na gran…
$408,933
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
New Build Apartments and Bungalows for Sale in Pilar de la Horadada Near the Beach Exclusiv…
$459,236
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Located in the charming town of Pilar de la Horadada, this residential complex offers a vari…
$328,529
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Penthouse 2 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Jest to ekskluzywny nowy projekt budowlany w Torre de la Horadada, jednym z najcenniejszych …
$705,387
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Located in the charming Torre de la Horadada, this residential complex offers an exclusive s…
$714,945
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Penthouse 3 pokoi w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Ten znakomity nowoczesny kompleks znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji obok plaży i o…
$614,256
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
NEW BUILD RESIDENTIAL COMPLEX IN PILAR DE LA HORADADA New Build residential of apartmen…
$340,495
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Penthouse w Pilar de la Horadada, Hiszpania
Penthouse
Pilar de la Horadada, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowy ekskluzywny projekt budowlany w Pilar de la Horadada, Costa Blanca, Hiszpania Nowoczesn…
$418,355
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