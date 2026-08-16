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Penthouse na Sprzedaż w La Nucia, Hiszpania

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31 obiekt total found
Penthouse 5 pokojów w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4/4
Niesamowity, nowoczesny penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem i siłownią, poł…
$608,908
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$580,117
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
New Build Apartments in La Nucía Modern Living in Ciudad del Deporte Near Benidorm …
$550,348
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/5
Niesamowity penthouse z ogromnym tarasem na dachu, siłownią, klubem towarzyskim położonym w …
$460,018
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential complex offers a variety of housi…
$606,665
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$542,668
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$552,782
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$572,720
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 327 m²
Doskonale skalibrowany avant- garde design, wykwintne materiały wykończeniowe i luksusowe us…
$1,32M
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 223 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$608,089
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny obejmuje apartamenty i penthouses z 2 i 3 sypialniami, s…
$558,850
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$585,896
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 227 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$626,178
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
New-Build Residential Apartments in La Nucía with all facilities nearby Modern Homes in…
$518,481
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
New Build Apartments in La Nucía Modern Living in Ciudad del Deporte Near Benidorm …
$616,694
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Odkryj spokój i komfort, jakie oferują te nowe nieruchomości w uprzywilejowanej lokalizacji …
$460,574
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 282 m²
Doskonałość w avant- garde design, w połączeniu z wykwintne wykończenia i usługi luksusowe, …
$780,193
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$633,979
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 192 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$542,957
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$591,329
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny obejmuje apartamenty i penthouses z 2 i 3 sypialniami, s…
$618,318
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$594,681
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Penthouse 2 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Nieruchomości w kompleksie Residencial Puerto Azul Perfekcyjny avant- garde design w połącz…
$687,726
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Położony w uroczym mieście La Nucía, ten kompleks mieszkalny oferuje wiele opcji mieszkaniow…
$541,398
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Odkryj spokój i komfort, jaki oferuje ta nowa nieruchomość w uprzywilejowanej lokalizacji w …
$460,574
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny składa się z apartamentów i penthouses z 2 i 3 sypialnia…
$565,900
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential offers a selection of 52 properti…
$518,251
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Penthouse 4 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Nucía w Alicante Położone w La Nucía,…
$598,285
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Penthouse w La Nucia, Hiszpania
Penthouse
La Nucia, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Located in the charming town of La Nucía, this residential offers a selection of 52 properti…
$503,999
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Penthouse 3 pokoi w La Nucia, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
La Nucia, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Dużymi Tarasami w La Nucía w Alicante Położone w La Nucía,…
$534,589
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