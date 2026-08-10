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Penthouse na Sprzedaż w Los Alcazares, Hiszpania

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90 obiektów total found
Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Investment Opp…
$165,272
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$482,449
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
New Build Tourist Apartments Just 250 Metres from the Beach in Los Alcazares Invest…
$165,272
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$462,221
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Penthouse 1 pokój w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 1 pokój
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny znajduje się w Los Alcazares, zaledwie 200 metrów od mor…
$165,285
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Located in the charming town of Los Alcázares, this exclusive residential complex offers a s…
$425,507
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z przestronnym prywatnym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze …
$430,100
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Położony w uroczym miejscu Los Alcázares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje 24 dom…
$402,445
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje 24 dom…
$536,208
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 22 nieruchom…
$461,139
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Jasne i Stylowe Mieszkania Golfowe z 2, 3 Sypialniami w Los Alcazares na Costa Calida Los Al…
$461,802
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$427,546
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Odkryj najnowszy projekt stworzony dla osób poszukujących jakości, komfortu i uprzywilejowan…
$375,649
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Odkryj nową ofertę mieszkalną stworzoną dla osób poszukujących jakości, komfortu i uprzywile…
$468,116
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Jakość i projektowanie Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: wysokiej jakości, …
$392,871
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Located in the charming town of Los Alcázares, this residential complex offers a selection o…
$461,139
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Apartamenty z 2–4 Sypialniami i Widokiem na Morze w Ośrodku Golfowym w Los Alcázares Te nowo…
$535,949
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: jakość, nowoczesny design i dbałość o szc…
$485,338
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Odkryj nową promocję mieszkaniową dla osób poszukujących jakości, komfortu i uprzywilejowane…
$456,558
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
New Build Residential Complex Near Serena Golf and the Mar Menor in Los Alcazares M…
$490,263
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Położony w uroczym mieście Los Alcázares, ten ekskluzywny kompleks mieszkalny oferuje 18 nie…
$437,039
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
Położony w Los Alcazares, na malowniczej Costa Calida, ten nowy kompleks mieszkalny oferuje …
$472,739
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Każdy dom odzwierciedla istotę wyłączności: wysokiej jakości, nowoczesny design i dbałość o …
$392,871
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Penthouse 2 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Jakość i projektowanie Każdy apartament odzwierciedla istotę wyłączności: wysokiej jakości, …
$392,871
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Located in the charming town of Los Alcázares, this residential complex offers a selection o…
$495,733
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
Jasne i Stylowe Mieszkania Golfowe z 2, 3 Sypialniami w Los Alcazares na Costa Calida Los Al…
$392,358
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
New Build Golf Front Apartments and Villas in La Serena Golf Los Alcazares Exclusiv…
$520,897
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Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Located in the charming town of Los Alcázares, this exclusive residential complex offers a s…
$524,677
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenami i widokiem na morze w uprzy…
$482,732
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse
Los Alcazares, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 67 m²
New Build Residential Complex Near Serena Golf and the Mar Menor in Los Alcazares Modern Co…
$456,051
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Realting.com
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