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Penthouse na Sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

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4 obiekty total found
Penthouse 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 5/5
Eleganckie Apartamenty w Pobliżu Katedry w Barcelonie Apartamenty na sprzedaż w Barcelonie z…
$843,844
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Penthouse 3 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Pobliżu Passeig de Gràcia i Budynków Gaudiego w Barcelonie Dzielnica Eixample …
$2,50M
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Penthouse 5 pokojów w Barcelona, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 248 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Pobliżu Passeig de Gràcia i Budynków Gaudiego w Barcelonie Dzielnica Eixample …
$5,01M
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,16M
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Parametry nieruchomości w Barcelona, Hiszpania

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