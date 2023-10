Salamis City

Karavas, Cypr Północny

od €111,896

50–100 m² 15

Poddaj się: 2024

ŻYCIE ELITE Elite life to wyjątkowy kompleks położony w spokojnej okolicy Lapta na północnym Cyprze. Obszar ten znany jest z naturalnego piękna z bujną roślinnością, pasmem górskim, oszałamiającymi piaszczystymi plażami i krystalicznie czystym Morzem Śródziemnym. Projekt obejmuje osiem 3-piętrowych bloków z widokiem na morze i góry. Kompleks zostanie wyposażony we wszelką niezbędną infrastrukturę: Wspólny basen Generator Okna z podwójnymi szybami Szklane szyby balkonu Gotowe wyjścia do klimatyzacji Zbiornik wody System ogrzewania słonecznego Parking Plac zabaw Miejsce do grillowania Ekologizacja i projektowanie krajobrazu Nadzór wideo Shlakbaum Wszystkie apartamenty są gotowe do dekoracji od dewelopera! Przestronny salon z balkonem Kuchnia z wbudowanymi wysokiej jakości meblami Sypialnie z wbudowanymi szafami W pełni wyposażona łazienka Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i na ścianach w łazience Deska parkietowa używana w sypialniach Wysokiej jakości hydraulika, Wbudowane szafki Ustalenia dotyczące klimatyzacji Panoramiczne szyby Szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację kompleksu, ponieważ cała infrastruktura niezbędna do komfortowego pobytu znajduje się w pobliżu: Supermarket - 1 min. Apteka - 2 min. Stacja benzynowa - 3 min. Restauracja - 5 min. Necat British College - 15 min. Bankomaty - 7 min. Piaszczysta plaża Camelot z restauracją - 10 min. Sunas Beach - 10 min. Kompleks spa - 7 min. Siłownia trwa 7 minut. Poczta - 10 minut. Gmina - 10 min. Piekarnia - 5 minut. Złożona dostawa - wrzesień 2024 r. Apartamenty dostępne do zakupu - 1 + 1, 2 + 1,3 + 1 Wygodny system płatności: Depozyt 2000 GBP 50% płatności przy podpisaniu umowy 25% płatności 6 miesięcy przed dostawą kompleksu ( płatność jest możliwa co miesiąc, raz na 2 miesiące, kwartalnie ) 25% płatności za przelew klucza Dodatkowe informacje 15 minut jazdy samochodem do centrum Kyrenii 30 minut jazdy samochodem do Nikozji 45 minut jazdy samochodem na lotnisko Ercan 120 minut jazdy samochodem na lotnisko w Larnace * Wspólny basen * Generator * Przestronny salon z balkonem * Kuchnia z wbudowanymi wysokiej jakości meblami * Sypialnie z wbudowanymi szafami * W pełni wyposażona łazienka * Wysokiej jakości płytki ceramiczne na podłodze i na ścianach w łazience * Deska parkietowa używana w sypialniach * Panoramiczne okna z podwójnymi szybami * Szklane szyby balkonu * Gotowe wyjścia do klimatyzacji * Zbiornik wody * Słoneczny system grzewczy * Parking * Plac zabaw * Ekologizacja i projektowanie krajobrazu