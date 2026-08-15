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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Cypr Północny

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 345 m² w Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 345 m²
Cypr Północny
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 5
Сдав тся в арендВ кмерческое помещение в смертре Кирении (район., в 10 минутат от набережной…
$9,421
za miesiąc
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Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
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Nieruchomości komercyjne 240 m² w Cypr Północny
Nieruchomości komercyjne 240 m²
Cypr Północny
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 5
Сдав тся в арендВ кмерческое помещение в смертре Кирении (район., в 10 минутат от набережной…
$8,075
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Realting.com
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Realting.com
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