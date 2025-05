Kompleks mieszkalny ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA

Orchard: Luksusowa oaza w sercu północnego Cypru

🏝Unikalny kompleks mieszkalny otoczony przyrodą, sadami i harmonią śródziemnomorską

Orchard to nie tylko dom, to styl życia. Położony w zielonej, przyjaznej środowisku dzielnicy Yenibogazici, zaledwie 1 km od piaszczystej plaży, oferuje unikalne połączenie komfortu, luksusu i prywatności. Tutaj można cieszyć się ciszą natury i jednocześnie być tylko 8 km od historycznej Famagusta - jednego z najbardziej rozwiniętych miast Północnego Cypru.

🌿Idealny ekosystem do życia i relaksu

ORCHARD jest niezależną społecznością, w której nowoczesna architektura łączy się z naturalnym krajobrazem. Znajdziesz tu luksusowe wille i apartamenty otoczone drzewami owocowymi, palmami i kaskadami wodnymi. Każdy dom tutaj jest idealnym miejscem do życia, gdzie każdy szczegół jest przemyślany.

Wybór wyłącznej własności

🏡 VILLA - JEDEN MOCY

Każda willa posiada przestronne tarasy, własną działkę i możliwość utworzenia osobistego basenu.

✔Wille Mango (177 m2, plac 287- 475 m2) - eleganckie dwupiętrowe wille i domy przy prywatnym basenie.

✔Wille Berry (183 m2, działka 140- 255 m2) - przytulne domy z indywidualnym dostępem do basenu.

✔Wille Olive (183 m2, działka 275 m2) - wille z trzema sypialniami.

✔Wille Orange (274 m2, powierzchnia 400- 610 m2) - cztery sypialnie, pięć łazienek i prywatny basen.

✔Wille Apple (310 m2, powierzchnia 410- 530 m2) - możliwość budowy osobistego basenu.

🏙 Apartamenty - Styl i komfort

Dwupiętrowe rezydencje z panoramicznymi oknami i niesamowitymi widokami.

✔Almond - apartamenty w centrum kompleksu z widokiem na basen i restaurację.

✔Lim jest odosobnionym spokojnym obszarem z panoramą gajów palmowych.

✔Lotus & Cherry jest najbardziej malowniczą częścią kompleksu z niebieskim basenem, klubem dziecięcym i salonem.

📐Wybór formatów: studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, obszary od 44 do 120 m2.

Korzyści ze stosowania produktu Orchard

🔹Prestiżowa lokalizacja - 1 km do plaży, 8 km do Famagusta, 40 km do lotniska.

🔹Autonomia - sklepy, restauracje, supermarkety na terenie.

🔹5-gwiazdkowy poziom infrastruktury:

✔ Basen zewnętrzny i kryty 🏊‍♂

✔ Centrum fitness, kort tenisowy, siatkówka plażowa 🏋‍♂🏐

✔ Spa, sauna i salonik‍♀

✔ Place zabaw dla dzieci, klub dla dzieci, bar 🍸👶

✔ Zamknięty obszar chroniony z monitoringiem wideo 24 / 7 🔒

Twój nowy dom to sad

Napisz lub zadzwoń do nas, wybierz właściwość zgodnie z preferencjami. Umówimy się z deweloperem!