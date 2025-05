Kompleks mieszkalny Sea Terra

Sea Terra to kompleks apartamentów położony w malowniczym obszarze Tatlisu Północnego Cypru. Kompleks oferuje mieszkańcom komfortowe warunki życia i bezpośredni dostęp do morza, co czyni go atrakcyjnym zarówno dla rekreacji i stałego pobytu.

Lokalizacja:

Tatlisu, Cypr Północny: Spokojny i odosobniony obszar znany z naturalnych krajobrazów i bliskości morza.

Bliskość morza: Kompleks znajduje się w pobliżu wybrzeża, dając mieszkańcom możliwość korzystania z widokiem na morze i wakacje na plaży.

Opis kompleksu:

Apartamenty: Sea Terra oferuje różne opcje zakwaterowania, w tym penthouses i dwupokojowe apartamenty.

Powierzchnia apartamentu: Przestronne apartamenty o powierzchni około 75 m2, zapewniając komfortowe zakwaterowanie.

Infrastruktura: Kompleks oferuje różne udogodnienia dla mieszkańców, w tym baseny, obszary rekreacyjne i ogrody.

Widok na morze: Większość apartamentów posiada panoramiczny widok na Morze Śródziemne, co pozwala cieszyć się pięknym krajobrazem bezpośrednio z okien.

Korzyści:

Nowoczesny design: Apartamenty są zaprojektowane z myślą o nowoczesnych trendach, zapewniając funkcjonalność i estetyczny apel.

Jakość konstrukcji: Wysokiej jakości materiały i technologie gwarantują trwałość i niezawodność obudowy.

Bliskość do przyrody Lokalizacja w ekologicznie czystym obszarze pozwala cieszyć się czystym powietrzem i krajobrazem naturalnym.

Sea Terra jest idealnym wyborem dla tych, którzy szukają komfortowe zakwaterowanie na wybrzeżu północnego Cypru z rozwiniętą infrastrukturą i wspaniałe widoki na morze.