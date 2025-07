Kompleks mieszkalny Emerald Villas

Emerald Villas: Tuzla - wille zaprojektowane dla komfortu

Villas Emerald Villas: Tuzla jest przeznaczona dla tych, którzy chcą otoczyć się harmonią i pięknem natury, ale nie są gotowi zrezygnować z nowoczesnego komfortu. Domy są budowane w pełnej zgodności z wymaganiami, które charakteryzują wygodne nowoczesne obudowy. Na terenie kompleksu znajduje się 19 luksusowych willi, z których każda posiada własne sąsiednie terytorium i basen. Kompleks posiada 15 willi kategorii "3 + 1" i 4 wille kategorii "4 + 1", odpowiednie dla każdego. Położony w jednym z najbardziej malowniczych, spokojnych i bezpiecznych obszarów północnego Cypru - Tuzla. Ich mieszkańcy nie będą trudno dostać się do malowniczego wybrzeża, centrum Famagusta i unikalne obszary historyczne. Wszystkie pokoje wyróżniają się pięknym nowoczesnym wyposażeniem, a specjalny przytulność daje wille salon z kominkiem.

Obszar Tuzla, gdzie znajduje się kompleks Emerald Villas: Tuzla, jest bardzo cenny zarówno z naturalnego jak i historycznego punktu widzenia. Właściciele willi będą mogli żyć w warunkach nienagannej ekologii, cieszyć się naturalnym pięknem i otaczającą harmonią każdego dnia. Tuzla jest spokojnym miejscem do spania, który znajduje się zaledwie 500 metrów od tętniącego życiem centrum Famagusta. Codziennie goście tego regionu będą mogli chodzić wzdłuż malowniczych historycznych ulic stolicy, zwiedzać zabytki starożytnego miasta Salamis. Okręg Tuzla jest również bogaty w zabytki, są zachowane kolorowe ulice historyczne i starożytne świątynie. Miłośnicy plaży będą w stanie dotrzeć do luksusowych piaszczystych plaż w ciągu kilku minut, kompleks dzieli z nimi około 1 km. Mieszkając w tak wyjątkowej okolicy, zapraszamy do tych, którzy wolą spędzać większość czasu w spokojnym i odosobnionym środowisku, istnieje wiele malowniczych miejsc i szlaków naturalnych do chodzenia. Ale jeśli chcesz cieszyć się miejskich spacerów i rozrywki, po prostu spędzić kilka minut. W centrum Famagusta są popularne restauracje i sklepy, jak również inne atrakcyjne miejsca na relaks.

Kompleks Emerald Villas: Tuzla można bezpiecznie nazwać standardem komfortowej nowoczesnej obudowy. Została stworzona ze zwiększoną uwagą nie tylko do globalnych cech, ale także do najmniejszych szczegółów. Wszystkie wille mają piękny design wykończenie, kuchnia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, a pokoje - built- w meble. Tylko wysokiej jakości i przyjazne dla środowiska komponenty (produkowane we Włoszech i Turcji) są wykorzystywane do dekoracji i wyposażenia domów. Stylowa podłoga we wszystkich pokojach, ceramika elegancka w łazience, nienaganna kanalizacja - tylko niewielka część atrakcyjnych cech willi. Wszystkie domy są w pełni wyposażone w niezbędne elementy do życia i są gotowe do zajmowania. Każdy dom posiada otwarty i zamknięty taras, indywidualne miejsce parkingowe, wyposażone w miejsce do grillowania i basen. Z sąsiedniego terytorium domów znajduje się elegancki widok na wybrzeże i górskie regiony Tuzla. Z Emerald Villas: kompleks Tuzla, można chodzić zarówno do wybrzeża z krystalicznie czystych plaż i do tętniącego życiem centrum Famagusta. Ta opcja zakwaterowania jest optymalna dla wszystkich, którzy są przyzwyczajeni do łączenia samotności i pokoju z komfortem nowoczesnego życia miejskiego.