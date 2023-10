Angel Towers residence

Vathylakas, Cypr Północny

od €186,302

75 m² 1

Poddaj się: 2023

ID: CP-628 LOCATİON: Cypr / İskele Long Beach – Odległość od morza -350M – Lotnisko w Larnace – 65 km – Lotnisko Ercan – 50 km – Supermarkety 300 m DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 2 + 1 – 75 m ² HARMONOGRAM: Data zakończenia: Gotowy do ruchu UDOGODNIENIA: Wspólny basen Plac zabaw dla dzieci Ogród dachowy Miejsca do grillowania Bar i kawiarnia Widok na morze i góry Miękka w dotyku nowoczesna szafka kuchenna Centralny satelita Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat O Cyprze / İskele Long Beach Region Iskele, położony w północno-wschodniej części Cypru, ma najpiękniejsze plaże na wyspie. Te plaże mają czyste wody i błyszczący piasek. Kolejną zaletą obszaru Iskele Long Beach jest to, że znajduje się on 15 minut jazdy od centrum i szkół. Wycieczka online: Z przyjemnością umówimy się z Tobą na niewiążące spotkanie w celu połączenia wideo na żywo, Nagrywamy obiekt / lokalizację na żywo na miejscu za pomocą połączenia wideo, dzięki czemu możesz uzyskać pierwsze wrażenie.