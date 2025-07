Mieszkanie w nowym budynku NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences

O projekcie:

Salos to ekskluzywna inwestycja przy plaży zaledwie 44 butikowymi rezydencjami, oferująca zapierające dech widoki na morze i góry, dostęp do dwóch lagun oraz zaplecze wellness. Projekt został zaprojektowany z myślą o prywatności i relaksie – to idealne miejsce do życia w śródziemnomorskim stylu.

Najważniejsze cechy:

Nieprzerwane widoki na góry i morze

2 laguny i piaszczyste plaże w zasięgu spaceru

Ograniczona liczba — tylko 44 apartamenty

Deweloper: Evergreen Developments Group (od 2003 roku)

Typy apartamentów:

Penthouse duplex 1+1

Atuty lokalizacji:

Kantara Beachfront — dziewiczy region nadmorski blisko natury i lokalnych udogodnień

Szlaki spacerowe, miejsca na pikniki, sklepy i restauracje

Spokojne otoczenie z łatwym dostępem

Udogodnienia:

Basen wspólny

Siłownia / centrum fitness

Sauna

Zieleń, ścieżki i dostęp do lagun

Opcje płatności:

50% wpłaty początkowej, 50% w 12 ratach miesięcznych bez odsetek.

O nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie z zaufanymi deweloperami na całym świecie.