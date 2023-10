Suntree Villas

Vathylakas, Cypr Północny

od €145,316

89–155 m² 3

Poddaj się: 2024

ID: CP-614 LOCATİON: Cypr / Gazimağusa / Sakarya – Odległość od morza -200M – Lotnisko Ercan – 45 km – Supermarkety 300 m DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 – 73 - 88m2 2 + 1 – 91 - 95m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: 2024 r UDOGODNIENIA: KĄPIEL TURKISH & STEAM SPA BASEN NDOOR BASEN ZEWNĘTRZNY FİTNESS ZIELONA KONCEPCJA BUDYNKU DZIECI PLAYGROUND VİDEO İNTERCOM RECEPTİON SERVİCE CENTRUM MASAŻU BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA CENTRAL İNTERNET CENTRAL GENERATÖR KONSERWACJA PODŁOGI I USŁUGA REPAİR ŚCIEŻKA DLA OSÓB ZOBOWIĄZANYCH - ZAPOMNIANY PARKING ODPORNE CIĘCIE ZIEMI - TECHNOLOGIA EDGE ECO - PRZYJAZNY SYSTEM OŚWIETLENIA FUNKCJONALNA FUNKCJONALNA FURNITURA ARREDO KABINA SLIDINGOWA WYSOKIEJ STRATY CENTRUM BIZNESOWE I ZAKUPOWE OBSZAR PARKOWANIA NA STRONIE ELEWATOR RESTAURACJA CAFE CENTRUM PIĘKNE Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Sakarya Gazimağusa jest to miejsce, które mogą być preferowane przez osoby szukające spokojnego regionu na osiedlenie się i wakacje, przyciąga uwagę inwestorów krajowych i zagranicznych coraz bardziej z dnia na dzień.