Kompleks mieszkalny Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.

Trzypokojowy apartament 71.4 m2 5 minut od morza. Prestiżowy kompleks mieszkalny położony na wzgórzu w obszarze chronionym z unikalnym widokiem na Morze Śródziemne.

Apartamenty są specjalnie zlokalizowane, aby zapewnić prywatność i otwarty widok na naturę.

Wszystkie apartamenty są budowane zgodnie z najwyższym standardem z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów, biorąc pod uwagę najmniejsze szczegóły.

Doskonała lokalizacja:

5 minut jazdy do morza

30 minut do Kyrenii

30 minut do Ercan

40 minut do Nikozji

45 minut do Famagusta

Główne cechy:

Podłogi ceramiczne

Built- in szafy w sypialniach

Budownictwo - w meblach w kuchni

Klimatyzacja w sypialni głównej

Panele słoneczne i zbiornik do podgrzewania wody

Drzwi wejściowe wykonane są ze stali i wyposażone w mocne zamki

Wysokiej jakości kanalizacja

Ogólny system telewizji satelitarnej

Infrastruktura:

Kompleks jest ogrodzony

Bramy elektryczne

Basen odkryty dla dorosłych i dzieci

Kryty basen ogrzewany

Restauracja

Bar

Centrum fitness

Sauna

Jacuzzi

Plac zabaw dla dzieci

Pokój gier

Mini golf

Rynek mini

Spółka zarządzająca

Kupując ten apartament - rejestracja dokumentu pobytowego, konta bankowego, prawa jazdy i ubezpieczenia medycznego na Cyprze Północnym dla całej rodziny jako prezent od firmy!