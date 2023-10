Trimithi, Cypr Północny

od €133,736

Poddaj się: 2026

ID: CP-713 LOCATİON: Cypr / Kyrenia – Odległość od morza -150M – Odległość do Lefkoşa - 25 km – Lotnisko Ercan – 15 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 0 - 55 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: marzec 2025 r UDOGODNIENIA: BASEN KOMUNIKACYJNY OGRÓD FITNESS Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Kyrenii Nieruchomości komercyjne znajdują się w Kyrenii. Kyrenia jest jednym z najbardziej rozwiniętych miast na wyspie Cypr, zarówno pod względem turystyki, jak i sieci biznesowej. Miasto oferuje wszelkiego rodzaju udogodnienia. Ponadto w mieście znajduje się pięć uniwersytetów i prawie sto hoteli.