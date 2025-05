Kompleks mieszkalny ALOHA BEACH RESORT -- Unikalnyy kompleks na poberezhe

Zapraszamy do ALOHA BEACH RESORT, ekskluzywny kompleks mieszkalny na pierwszej śródziemnomorskiej linii brzegowej w malowniczym obszarze Tatlisu. Ten luksusowy projekt łączy naturalną harmonię, komfort i innowacyjne technologie, tworząc niepowtarzalną atmosferę dla życia i rekreacji.

🌿 Architektura i przestrzeń kosmiczna

Na terenie ponad 70.000 m2 znajdują się wykwintne wille, przestronne bungalowy i eleganckie apartamenty, z których każdy jest przemyślany na najmniejszy szczegół.

Apartamenty z ogrodem i penthouses 1 + 1

Penthouses loft 2 + 1

Bungalowy 2 + 1 i 3 + 1

Luksusowe 5 + 1 wille z przestronnymi tarasami i panoramicznymi widokami

Wszystkie rezydencje są wykonane w nowoczesnym stylu śródziemnomorskim, z naturalnych materiałów, okna panoramiczne i przestronne tarasy, tworząc poczucie absolutnej wolności i prywatności.

🏝 Zalety i udogodnienia

ALOHA BEACH RESORT jest nie tylko mieszkaniem, ale realnym ośrodkiem o 5-gwiazdkowej infrastrukturze:

✔Własny piaszczysta plaża i plaża kina

✔Unikalne baseny z wodą i pokazem światła

✔Ogrzewany basen kryty

✔Centrum SPA Premium z sauną, hamamem i masażem

✔Restauracja Haute i bar basenowy

✔Nowoczesne centrum fitness i boiska sportowe

✔Zaokrąglony zegar odbioru i poziomu usług 5 δ

✔Obszary rekreacyjne krajobrazu i aleje spacerowe

✔Transfer do klubu golfowego i supermarketu

💎 Standard jakości i stylu

Każda rezydencja jest wyposażona w wykończenia premium i meble z wyborem:

Pełna wersja z designerskimi meblami i urządzeniami

Opcja wolna od fustrali z oszczędnościami do 20,000 funtów

W używanych wnętrzach:

✨ Kamienie naturalne i płytki porcelanowe

✨ Eleganckie sufity napinane z oświetleniem LED

✨ Podwójne okna aluminiowe

✨ Designerska kuchnia z granitowymi blatami

✨ ABB- system "Smart Home" i dostęp do kart

📅 Elastyczne warunki płatności

✔ Składka początkowa - 35%

✔ 65% rata - równe płatności od stycznia 2024 r. do dostarczenia kompleksu (grudzień 2026 r.)

🌊 Doskonała lokalizacja

🏖1 km do najlepszych plaż Tatlisu

🏙8 km do historycznej Famagusta

✈40 km do międzynarodowego lotniska Ercan

Aloha Beach Resort to więcej niż dom. Jest symbolem wyrafinowanego smaku, komfortu i prawdziwego śródziemnomorskiego stylu życia.

📞Skontaktuj się z nami teraz, aby dowiedzieć się więcej i zarezerwować wymarzoną rezydencję!