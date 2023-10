Hawaii Homes

Vokolida, Cypr Północny

od €101,915

46–80 m² 3

Poddaj się: 2024

Kompleks kurortu jest jedynym dużym kompleksem mieszkalnym z bogatą rozwiniętą infrastrukturą. WYPRZEDAŻ TEGO BADANIA, APARTAMENTY 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Projekt znajduje się na wybrzeżu dzielnicy Iskele, gdzie znajduje się najdłuższa piaszczysta plaża Long Beach o długości 3,5 km z infrastrukturą promenady. Położony 600-800 m od morza. Odpoczynek i życie tutaj jest wygodne i zawsze jest coś do zrobienia i dokąd pójść! Zalety tego kompleksu to: najpopularniejszy kompleks Cypru Północnego, mieszkania gotowe do zamieszkania i początkowy wkład w budowę 30% dla wszystkich rodzajów mieszkań na nieoprocentowany okres do 72 miesięcy/ "Resort jest jedynym dużym kompleksem mieszkaniowym z bogatym, rozwiniętym wynajmem infrastruktury od prywatnych agencji - rentowność do 12% rocznie bliskości morza otrzymującego VNZH po zapłaceniu 30%. Projekt ma już 15 lat, stale się rozwija, a teraz jego terytorium się podwaja. Na terenie tego kompleksu mieszkalnego znajduje się dziś 15 basenów, w tym kryty, ogrzewany zimą i 2 baseny dla dzieci. Rozwinięta infrastruktura dla dzieci ( basen dla dzieci z parkiem wodnym, placami zabaw, przedszkolem, rozwijającym się klubem itp. ), istnieje również kort tenisowy, boiska do siatkówki i koszykówki, możliwość boksu, Jiu Jitsu, minigolf, ma własne spa, restauracje. Do morza - 7 minut spacerem dla tych, którzy chcą - co pół godziny transfer jedzie na plażę w sezonie. Apartamenty wyposażone są w naprawę pod klucz, w pełni wyposażoną łazienkę z instalacją wodno-kanalizacyjną i wszystkimi akcesoriami, dobrze wbudowaną kuchnię, szafki w sypialniach oraz klimatyzację. Kompleks kurortu zarówno ukończył budownictwo, jak i na etapie budowy i plan/ . Dla Twojej wygody deweloper oferuje również pakiet projektowy dla mieszkań. Pakiety cen projektowych: Studio - 9 000 £, Studio z niszą - 10000 £, 1 + 1 - 11 000 £, 2 + 1 - 13 000 £. Gotowy plan płatności za mieszkanie: 50% zaliczki - w ciągu miesiąca 50% nieoprocentowana rata przez 24 miesiące/ Plan płatności za budowane mieszkania: Etap 3 - termin dostawy 2021-2022 o 24 miesiące. Etap 4 - dostawa - 2022-2023 po 36 miesiącach. Etap 5 - dostawa w 2023 r. -48 miesięcy. Etap 6 - dostawa w latach 2023–2024 - 48 miesięcy. Etap 7 - dostawa w latach 2024–2025–48 miesięcy. Etap 8 - dostawa w 2025 r. - 80 miesięcy.