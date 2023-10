Bogaz, Cypr Północny

od €156,660

50–100 m² 4

Poddaj się: 2023

Pod błękitnym niebem obok malowniczych gór... Caesar Blue — to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w pobliżu piaszczystej plaży nad Morzem Śródziemnym. W pełni wyposażony apartament otoczony pachnącymi ogrodami i Aqua Club — to prawdziwa dekoracja Cypru Północnego. Do Państwa dyspozycji jest wiele opcji relaksu —, od relaksu Pilates po cień drzew i ekscytujące wakeboarding na morzu.