Kompleks mieszkalny Phuket Health Wellness Resort

Zapraszamy do luksusowego kompleksu o tematyce prywatnej w Tatlis, jednym z najbardziej malowniczych obszarów północnego Cypru. Projekt ten zaprasza do świata komfortu, naturalnego piękna i luksusowych udogodnień, gdzie można podziwiać niesamowite widoki na góry, Morze Śródziemne i malownicze krajobrazy wyspiarskie przez cały rok.

LCD oferuje apartamenty typu studio z własnym ogrodem i studio- pethouses, jednopokojowe apartamenty i dwupokojowe apartamenty z dwupoziomowym i jednopoziomowym. Na pięknym i wyposażonym terenie kompleksu mieszkalnego wzbogacisz swój dzień różnymi działaniami i cieszyć się przyrodą.

Kompleks będzie wyposażony w nowoczesne kliniki medyczne, gdzie można uzyskać wykwalifikowaną pomoc i opiekę nad swoim zdrowiem. Dla fanów jogi i medytacji zostaną zapewnione specjalne pokoje stworzone do zanurzenia w pokoju i harmonii. Kompleks będzie również nowoczesnym salonem fitness z profesjonalnym sprzętem do utrzymania kształtu fizycznego. Odpręż się i przywróć swoje ciało do łaźni i sauny, które pomogą Ci pozbyć się stresu i zmęczenia. Korzystaj z relaksujących zabiegów w krytym basenie i odwiedź centrum piękności, aby pobłażać w pielęgnacji skóry i włosów. Kompleks zapewnia specjalne ścieżki do biegania, chodzenia i jazdy na rowerze, dzięki czemu można cieszyć się aktywny styl życia i otaczające piękno.

Plan płatności: 35% zaliczki, saldo w ratach do marca 2027 r. Projekt oferuje możliwości inwestycyjne, w tym odsprzedaż i wynajem.

WAŻNE: W tej chwili, jest letnia promocja i ceny zaczynają się od 135 000 funtów angielskich Sterling. Ta akcja jest ograniczona w czasie!

-25 minut do 5 * hoteli

- 45 minut od Kyrenia Center

-60 minut do lotniska Ercan

Nie przegap okazji, aby stać się właścicielem w tym niewiarygodnym kompleksie, gdzie luksus i komfort są połączone z wspaniałymi widokami i udogodnieniami. Skontaktuj się z nami w celu bezpłatnych konsultacji i wyboru najlepszych projektów inwestycyjnych na Cyprze Północnym!