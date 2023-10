Iskele (Trikomo), Cypr Północny

od €180,092

69–163 m² 3

Poddaj się: 2023

ID: CP-615 LOCATİON: Cypr / Long Beach – Odległość od morza -600M – Odległość do Lefkoşa - 70 km – Lotnisko Ercan – 45 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 0 – 49 - 61m2 1 + 1 – 69 - 87m2 2 + 1 – 110–140 m2 3 + 1 – 165 - 180m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: 2023 r UDOGODNIENIA: Basen ( 80M ) Basen dla dzieci Aquapark Restauracja Cafe Sprawność fizyczna Sauna Jacuzzi Zielony Obszar Przedszkole dziecięce Mini klub Salon piękności Centrum aktywności ( Bilard, Bowlin, Game Machines. ) Obszar szachowy Bieganie, obszar rowerowy Wyłączone trasy Rynek Sklepy z pamiątkami Pralnia Wypożycz samochód Przyjęcie Sprzątanie Konserwacja i naprawa Oświetlenie środowiskowe energii słonecznej Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze / Long Beach: Dziedziniec Cypru jest lśniącą gwiazdą Morza Śródziemnego i słynie z naturalnego piękna. Plaże przyciągają wielu inwestorów.