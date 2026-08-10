Ryga, Łotwa

49 apartamentów w Klīversala, na brzegu Daugavy, z widokiem na panoramę Starej Rygi i jej wieże. Od 56 do 316 m ², wszystkie apartamenty wyposażone są w przestronne tarasy. Na parterze apartamenty są zaprojektowane jako kamienice, co oznacza, że są one zbudowane na dwóch piętrach z prywatną …