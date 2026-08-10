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Nowe budynki na sprzedaż w Ryga

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Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Pokaż wszystko Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Ryga, Łotwa
od
$884
Rok realizacji 2020
Osiedle znajduje się w prestiżowym centrum miasta. W tym kwartale koncentruje się kilka służb dyplomatycznych i konsularnych różnych krajów, w pobliżu znajduje się Światowe Centrum Handlu. Całkowita powierzchnia budynku po przebudowie stanowi 2504.1 m2. Na parterze znajduje się biuro i pomie…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Shefela Nams
Handel Shefela Nams
Handel Shefela Nams
Handel Shefela Nams
Handel Shefela Nams
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Handel Shefela Nams
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2025
"Scheffel House" to uroczy budynek mieszkalny Art Nouveau przy ul. Baznīcas 5, zbudowany w 1907 roku na wzór Friedricha Scheffela. Nieruchomość składa się z dwóch budynków - frontu i dziedzińca, i chociaż dostępna przestrzeń i dostawa mieszkań w tych dwóch budynkach różnią się, są one zjedno…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Island Park
Handel Island Park
Handel Island Park
Handel Island Park
Handel Island Park
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Handel Island Park
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2026
Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności mieszkalnej znajduje się w Zařusala - miejsce, gdzie miejska elegancja spełnia naturalny spokój. W samym sercu projektu znajduje się ekskluzywny trzypiętrowy budynek mieszkalny z podziemnym garażem i h…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Centrum biznesowe Barons Kvartāls
Ryga, Łotwa
od
$130
Rok realizacji 2012
Office and shop center "Barona Kvartals" to kompleks o łącznej powierzchni biurowej i sklepowej ponad 50.000 m2, znajduje się w centrum miasta i ma łatwy dostęp do zarówno transportu publicznego i prywatnego. Dla wygody klienta kompleks budynków "Barona Kvartals" zbudował dziewięć wind, jak …
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe ASTRA's offices
Centrum biznesowe ASTRA's offices
Centrum biznesowe ASTRA's offices
Centrum biznesowe ASTRA's offices
Centrum biznesowe ASTRA's offices
Pokaż wszystko Centrum biznesowe ASTRA's offices
Centrum biznesowe ASTRA's offices
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2006
Biura ASTRA znajdują się w jednym z aktywnych w rozwoju nieruchomości w okolicy. Kompleks jest dobry z głównych ulic dzielnicy, m. in. deglava Street i dzielzavas Street. Jest łatwo dostępny zarówno w transporcie prywatnym, jak i publicznym. Na elewacji budynku i dachu można stworzyć reklamę…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Braslas industriālais parks
Handel Braslas industriālais parks
Handel Braslas industriālais parks
Handel Braslas industriālais parks
Handel Braslas industriālais parks
Pokaż wszystko Handel Braslas industriālais parks
Handel Braslas industriālais parks
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Przestronny i nowoczesny park przemysłowy Brasla znajduje się w obiecującej i strategicznej okolicy niedaleko centrum Rygi, w pobliżu Zemitani i Mostów Południowych. Z Brasla łatwo dostać się wzdłuż Dzielzavas lub Deglava Streets do obwodnicy Rygi, wzdłuż Piedrujas Street - do Slavu koło i w…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Pokaż wszystko Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Centrum biznesowe B171 (Brivības iela 171)
Ryga, Łotwa
od
$1,268
Rok realizacji 2006
Parking jest zamknięty na dwóch poziomach: 33 62 samochody w piwnicy i 29 miejsc na pierwszym piętrze. W całym budynku znajduje się klimatyzacja i wentylacja. Centralne ogrzewanie, grzejniki z termostatem we wszystkich pokojach. Każdy urząd posiada liczniki zużycia energii elektrycznej i wod…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Pokaż wszystko Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117
Ryga, Łotwa
od
$1,345
Rok realizacji 2024
Centrum biurowe przy ul. Dzielzavas 117 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biznesowych klasy B w Purvciems, oferującym stabilne i dobrze zorganizowane środowisko pracy. Strategicznie zlokalizowany budynek zapewnia doskonałą widoczność i wygodny dostęp do głównych dróg tętni…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Place 11
Centrum biznesowe Place 11
Centrum biznesowe Place 11
Centrum biznesowe Place 11
Centrum biznesowe Place 11
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Place 11
Centrum biznesowe Place 11
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2016
PLACE ELEVEN jest rozwijany jako prawdziwie zrównoważony i zielony budynek klasy A od fundamentów do wierzchołka dachu. Ponad 14 000 m2 biur w Place ELEVEN prezentuje wydajność, trwałość i najwyższą jakość, tworząc doskonałe środowisko dla innowacyjnego rozwoju biznesu. Z przestronnym park…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Lāčplēša 36
Handel Lāčplēša 36
Handel Lāčplēša 36
Handel Lāčplēša 36
Handel Lāčplēša 36
Pokaż wszystko Handel Lāčplēša 36
Handel Lāčplēša 36
Ryga, Łotwa
od
$116,799
Rok realizacji 2023
Oferujemy Państwu ekskluzywną możliwość rezerwowania apartamentów w samym centrum Rygi, gdzie będą mieli Państwo dostęp do doskonałej infrastruktury i udogodnień. W pobliżu znajdują się restauracje, miejsca rozrywki, sklepy, piekarnie, apteki, przedszkola i szkoły. Jest to nowy projekt skład…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Manufaktūra
Handel Manufaktūra
Handel Manufaktūra
Handel Manufaktūra
Handel Manufaktūra
Pokaż wszystko Handel Manufaktūra
Handel Manufaktūra
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Manufaktūra jest jednym z najszybciej rozwijających się parków biznesowych w naszym portfolio. Na terenie znajduje się wiele przedsiębiorstw z wielu branż, które działają w dziedzinach poligrafii, produkcji mebli, velosport i Motosport sprzedaży produktów. Oferowane pomieszczenia są odpowie…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Centrum biznesowe Dzirnavu street 57
Ryga, Łotwa
od
$266
Rok realizacji 2021
Leasing Opportunity: "DOMINANTE" Business Center - Dzirnavu Street 57 W zabytkowym centrum biznesowym "Dominante" w Rydze znajduje się szeroka gama lokali handlowych, które oferują nowoczesne udogodnienia i strategiczną elastyczność. Warunki finansowe i obszary: Powierzchnia dostępna: od 38…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Jaunā Teika jest największym nowoczesnym centrum biznesowym na Łotwie. Istnieją cztery rodzaje budynków biurowych - Valters, Ausma, Teodors i Henrihs - które są uzupełnione przez dobrze przemyślane i specjalnie dostosowane infrastruktury, aby ludzie, którzy pracują tutaj czuć się dobrze każd…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Merķeļa 2
Handel Merķeļa 2
Handel Merķeļa 2
Handel Merķeļa 2
Handel Merķeļa 2
Pokaż wszystko Handel Merķeļa 2
Handel Merķeļa 2
Ryga, Łotwa
od
$188,597
Rok realizacji 2025
Wybierz apartament z widokiem na Verman Garden Można kupić apartamenty w centrum Rygi, w pobliżu Verman Garden. Dom jest całkowicie odnowiony i jest zainstalowana winda. Dobra inwestycja w przyszłość, która nigdy nie straci swojej wartości. Drabinka - odnowiony, winda, klucz kodowy Remont i …
Agencja
REALAT real estate
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Handel Mežaparka Rezidences
Handel Mežaparka Rezidences
Handel Mežaparka Rezidences
Handel Mežaparka Rezidences
Handel Mežaparka Rezidences
Pokaż wszystko Handel Mežaparka Rezidences
Handel Mežaparka Rezidences
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2020
Mežaparka Przewodniczący Rezidences obejmie 31 ha terenów zielonych. Podczas prac nad koncepcją projektu wzięto pod uwagę kontekst historyczny i naturalny Mežaparks. Wille są starannie zaplanowane, aby zapewnić prywatność, zapewniając jednocześnie połączenie z pięknym środowisku i stoczni, k…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Homly S22
Handel Homly S22
Handel Homly S22
Handel Homly S22
Handel Homly S22
Pokaż wszystko Handel Homly S22
Handel Homly S22
Ryga, Łotwa
od
$67,391
Rok realizacji 2023
W projekcie czeka na Państwa pozytywne środowisko - rozległy obszar w pobliżu budynku jest dobrze oświetlony i wyposażony w ścieżki spacerowe, ławki rekreacyjne i place zabaw dla dzieci. Jest bogato obsadzony drzewami i kwitnącymi roślinami. S22 posiada plac zabaw dla dzieci, terytorium jest…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Heart of Hanza
Handel Heart of Hanza
Handel Heart of Hanza
Handel Heart of Hanza
Handel Heart of Hanza
Pokaż wszystko Handel Heart of Hanza
Handel Heart of Hanza
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Kiedy zdecydujesz się żyć w "Heart of Hanza", umieszczasz się tam, gdzie wszystko się dzieje - w samym centrum. Tutaj wszystkie niezbędne rzeczy spotykają się w jednym miejscu - stylu życia, pracy, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku. Wszystko jest tylko kilka kroków stąd. To nie przypade…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Torņkalna Terases
Handel Torņkalna Terases
Handel Torņkalna Terases
Handel Torņkalna Terases
Handel Torņkalna Terases
Handel Torņkalna Terases
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2028
Torņakalna Terrases sites on Vienības gatve, jeden z najstarszych i najbardziej ugruntowanych ulic Łotwy - miejsce, które daje projekt zarówno dziedzictwo i trwałość. Wyjdźcie na zewnątrz i poznajcie się z parkami, szkołami, kawiarniami i głównymi instytucjami akademickimi miasta. Idź 500 me…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Elizabetes 45
Centrum biznesowe Elizabetes 45
Centrum biznesowe Elizabetes 45
Centrum biznesowe Elizabetes 45
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Office space is available at elżbietes Street 45 / 47, znajduje się w centrum Rygi. Te pomieszczenia biurowe są w pełni wyposażone w nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji, zapewniając pracownikom komfortowe środowisko pracy. Historyczne schody zdobią eleganckie witraże, dodając specja…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Place four
Handel Place four
Handel Place four
Handel Place four
Handel Place four
Pokaż wszystko Handel Place four
Handel Place four
Ryga, Łotwa
od
$167,839
Rok realizacji 2026
Projekt inwestycyjny Premium w samym sercu Rygi o wysokiej rentowności 79 mieszkań, idealnie nadaje się zarówno jako pierwszy dom i jako inwestycja. Jedną z kluczowych zalet Placu 4 jest jego znakomita lokalizacja na jednym z najważniejszych skrzyżowań w centrum Rygi. Wszystkie apartamenty …
Agencja
REALAT real estate
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Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Ryga, Łotwa
od
$293
Rok realizacji 2019
Ulica Lacplesa 18 1906., John Alder Jeden z pierwszych budynków w Rydze z językowymi cechami statuenicznych form secesyjnych w architekturze fasady. Fasada jest ozdobiona wykwintnymi dekoracyjnymi reliefami. Gables są ukoronowani przez ekspresowe kompozycje figuralne z figurową grupą kobiet…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Pokaż wszystko Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Centrum biznesowe MCITY ĢERTRŪDES
Ryga, Łotwa
od
$499
Rok realizacji 2007
MCITY YOERTRUDES Business Center znajduje się w samym sercu Rygi. To nowoczesne i komfortowo wyposażone pomieszczenia biurowe. Całkowita powierzchnia pomieszczenia waha się od 45 do 330 m2. Na pierwszym piętrze budynku znajduje się sklep "Rimi Mini", który ułatwia codzienne życie wielu praco…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Centrum biznesowe Grēdu iela 4a
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2009
Ulica Grēdu 4a to biura klasy B + zaczynające się od 42kv. b. Wynajmujemy biura i lokale detaliczne w nowym budynku biurowym 8-piętrowym, który znajduje się w pobliżu Rygi, Krasta Street w OPEL shop Centre i KIMK. Budynek jest wymuszoną wentylacją i klimatyzacją, parkingiem podziemnym i pow…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Handel Kipsala
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
W centrum magazynowym wys ³ uguj ± siê zimne i ogrzewane magazyny, biura klasy B, lokale dla handlu hurtowego i detalicznego, a tak ¿e teren brunatny. Nasza lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie wybrzeża Daugava pozwala nam również na oferowanie zimowego przechowywania jachtów i łodzi - zar…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Elijas iela 17
Centrum biznesowe Elijas iela 17
Centrum biznesowe Elijas iela 17
Centrum biznesowe Elijas iela 17
Centrum biznesowe Elijas iela 17
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Elijas iela 17
Centrum biznesowe Elijas iela 17
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
W pełni odnowiono pomieszczenia i centrum wejścia budynku biurowego przy ul. Elijas 17. Dla bezpieczeństwa i wygody zainstalowano windy. Fasada została odnowiona i oświetlona dodatkowymi światłami, aby poprawić wygląd urządzenia. Nowoczesne i ergonomiczne środowisko zostało stworzone zgodni…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Augustines Darzs
Handel Augustines Darzs
Handel Augustines Darzs
Handel Augustines Darzs
Handel Augustines Darzs
Pokaż wszystko Handel Augustines Darzs
Handel Augustines Darzs
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2025
"Augustine garden" - zabytkowy urok i nowoczesny komfort "Ogród Augustyna" to projekt mieszkaniowy realizowany w 2024 roku, który łączy trzy różne budynki w jeden zespół. W centrum projektu znajduje się kamienica zaprojektowana przez architekta Aleksandrę Vanagasa w 1907 roku w stylu narodo…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Stabu iela 47
Centrum biznesowe Stabu iela 47
Centrum biznesowe Stabu iela 47
Centrum biznesowe Stabu iela 47
Centrum biznesowe Stabu iela 47
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Stabu iela 47
Centrum biznesowe Stabu iela 47
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2016
Stabu Street 47 - Representative Office Space in Riga City Centre Wysokiej jakości pomieszczenia biurowe są dostępne do wynajęcia w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w centrum Rygi - Stabu Street 47, między Krišjāņa Barona i Aleaksandra Čaka ulicy. Budynek, zbudowany w 1928 roku i zapr…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Berzaunes 11a
Centrum biznesowe Berzaunes 11a
Centrum biznesowe Berzaunes 11a
Centrum biznesowe Berzaunes 11a
Centrum biznesowe Berzaunes 11a
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2008
Budynek biurowy w stolicy w jednej z zrekonstruowanych byłych fabrycznych muszli VEF, które w trakcie renowacji, oprócz piebūvēt na 2 piętrach. Tworzenie biur o wielkiej wartości na ergonomiskum, funkcjonalności i naturalności. Budynek został wyposażony w alarm przeciwpożarowy i bezpieczeńst…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Riga Technology Park
Centrum biznesowe Riga Technology Park
Centrum biznesowe Riga Technology Park
Centrum biznesowe Riga Technology Park
Centrum biznesowe Riga Technology Park
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Riga Technology Park
Centrum biznesowe Riga Technology Park
Ryga, Łotwa
od
$1,678
Łotewski Park Technologiczny (LTP) jest ośrodkiem nauki, badań i firm o dużym potencjale technologicznym w Pardaugavie. Działa on jako inkubator środowiska innowacyjnego i przedsiębiorczości, łącząc w ten sposób młodych ludzi, laboratoria badawcze oraz nowoczesną infrastrukturę dla sektorów …
Agencja
REALAT real estate
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Handel Katrīnas Pagalms
Handel Katrīnas Pagalms
Handel Katrīnas Pagalms
Handel Katrīnas Pagalms
Handel Katrīnas Pagalms
Pokaż wszystko Handel Katrīnas Pagalms
Handel Katrīnas Pagalms
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2021
Nowy projekt "Katrīnas Pagalms" w cichym centrum, na skrzyżowaniu Katrīnas Dam i Piena Street, w pobliżu Viesturdārzs. Nowy projekt składa się z trzech budynków. Obiekt znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji, w pobliżu centrum handlowego Rimi, restauracji, kawiarni i eleganckie Viest…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Centrum biznesowe Tērbatas Biznesa Centrs
Ryga, Łotwa
od
$1,018
Rok realizacji 2008
Miejsce biurowe klasy A w centrum biznesowym Terbatas. - Jeden z najbardziej reprezentatywnych biurowców w centrum Rygi. - Układ pomieszczeń można dostosować do wymagań najemcy. - Scentralizowany system wentylacji i klimatyzacji. - Ochrona i monitoring. - 24-godzinny dostęp do lokalu. - Par…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Club Central Residence II
Handel Club Central Residence II
Handel Club Central Residence II
Handel Club Central Residence II
Handel Club Central Residence II
Pokaż wszystko Handel Club Central Residence II
Handel Club Central Residence II
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2020
Jest to unikalny projekt odrodzenia historycznego centrum Rygi nie tylko ze względu na jego ambicję i architekturę, ale również ze względu na fakt, że ostatnio takie projekty odpowiadające najwyższym standardom jakości rozwoju nieruchomości nie zostały podjęte w centralnej części stolicy. …
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Centrum biznesowe Lacplesa plaza
Ryga, Łotwa
od
$609
Rok realizacji 2026
Lāčplēša Plaza: Dziedzictwo przemysłowe w klasie A- Nowy biznesowy punkt orientacyjny, Lāčplēša Plaza, otwiera swoje drzwi w historycznej dzielnicy przemysłowej Rygi. Budynek łączy biegłość historyczną z nowoczesnym komfortem klasy A- i najwyższymi standardami konstrukcyjnymi. Charakterysty…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Centrum biznesowe Rietumu Capital Centre
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2008
Centrum Kapitałowe Rietumu AS Rietumu Banka jest jednym z największych banków w regionie Morza Bałtyckiego, specjalizującym się w świadczeniu usług dużym przedsiębiorstwom i osobom prywatnym. Centralne biuro AS Rietumu Banka, Rietumu Capital Centre, jest jednym z najnowocześniejszych centrów…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
Handel Dignājas 4
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Handel Dignājas 4
Ryga, Łotwa
od
$117,753
Rok realizacji 2023
Projekt Dignājas 4 firmy deweloperskiej HouseNet to nowy, inteligentny i energooszczędny dom klasy A- z doskonałą lokalizacją w Rydze, dzielnicy Ziepniekkalns. Wybór mieszkania w naszym nowym projekcie, otrzymasz jakościowo nowy poziom życia w ekskluzywnym budynku typu klub, w którym znajdz…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Zunda Towers
Centrum biznesowe Zunda Towers
Centrum biznesowe Zunda Towers
Centrum biznesowe Zunda Towers
Centrum biznesowe Zunda Towers
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Zunda Towers
Centrum biznesowe Zunda Towers
Ryga, Łotwa
od
$1,200
Rok realizacji 2022
Dla Państwa wygody i sukcesu przystosowane są biura klasy A- class z podłogą do sufitu z przezroczystym szkłem otwierającym okna oraz stanowe rozwiązania inżynieryjne. Weź jedną z siedmiu szybkobieżnych wind, aby osiągnąć nowe wysokości lub stać się katalizatorem do aktywacji miejskich stree…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Delu 4
Centrum biznesowe Delu 4
Centrum biznesowe Delu 4
Centrum biznesowe Delu 4
Centrum biznesowe Delu 4
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Delu 4
Centrum biznesowe Delu 4
Ryga, Łotwa
od
$908
Rok realizacji 2025
Projekt: Duża przebudowa zabytkowego budynku przemysłowego w centrum biurowym klasy A. Powierzchnia: Powierzchnia o powierzchni ~ 12,000 m2 (płyty podłogowe do 2,000 m2, podzielne od 330 m2). Czynsz: ok. 16.00 EUR / m2 (w tym wyposażenie według potrzeb najemcy). Opłata za usługę: ~ 2.50 EUR …
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Ryga, Łotwa
od
$11,02M
Rok realizacji 2008
Tylko biurowiec. Obiekt znajduje się przy głównej ulicy Ashford i Terbatas Street. Budynek jest wyposażony w podziemne i powierzchniowe parkingi, każdy pokój jest wyposażony w klimatyzację, 2 windy, a także budynek jest strzeżony przez nadzór wideo i bezpieczeństwa fizycznego 24 / 7. biura d…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Kalnciema Biznesa parks
Handel Kalnciema Biznesa parks
Handel Kalnciema Biznesa parks
Handel Kalnciema Biznesa parks
Handel Kalnciema Biznesa parks
Pokaż wszystko Handel Kalnciema Biznesa parks
Handel Kalnciema Biznesa parks
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Landscaped, w pełni dostosowane powierzchni biurowej dla potrzeb biznesowych 24- godzinna kontrola bezpieczeństwa i dostępu Szybki optyczny internet Przestronny parking dla pracowników i gości Twojej firmy
Agencja
REALAT real estate
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Handel A6 Logistics Park
Handel A6 Logistics Park
Handel A6 Logistics Park
Handel A6 Logistics Park
Ryga, Łotwa
od
$145
Rok realizacji 2021
Nowy magazyn klasy A w Rydze Certyfikat efektywności energetycznej klasy A jest dowodem inteligentnego zużycia energii, które zapewniają niższe koszty użytkowania dla najemców. Budynki otrzymały certyfikat BREEAM, który jest bezpośrednim dowodem jego trwałości i efektywności energetycznej. K…
Agencja
REALAT real estate
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Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Pokaż wszystko Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Apartamentowiec Vīlandes iela 10
Ryga, Łotwa
od
$1,004
Rok realizacji 2019
Klejnot Narodowej Architektury Romantycznej w Centrum Cichy Ryga Vīlandes iela 10 to znakomity przykład architektury romantycznej z 1908 roku. Budynek został zaprojektowany przez jednego z najważniejszych architektów łotewskich - Konstantīns Pēkšēns. Fasada posiada asymetryczną kompozycję w…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
PRESTIGIOUS OFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OLD TOWN - PELDU STREET 26 / 28 Praca w miejscu, gdzie historia, prestiż i energia biznesowa łączą się. Office spaces at Peldu Street 26 / 28 oferują wyjątkową okazję do rozwoju swojej działalności w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Ryd…
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REALAT real estate
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Handel Jaunā Mežaparka 34
Handel Jaunā Mežaparka 34
Handel Jaunā Mežaparka 34
Handel Jaunā Mežaparka 34
Handel Jaunā Mežaparka 34
Pokaż wszystko Handel Jaunā Mežaparka 34
Handel Jaunā Mežaparka 34
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2020
Projekt "Mežaparka Rezidences" jest jednym z najbardziej ambitnych projektów rozwoju nieruchomości mieszkaniowych w krajach bałtyckich. Jest unikalne w tym, że możemy wykorzystać ostatnią okazję, aby uzupełnić tradycyjne Mežaparks z nowym, słonecznym i zielonym obszarze mieszkalnym 31 hektar…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Magdelēnas kvartāls
Handel Magdelēnas kvartāls
Handel Magdelēnas kvartāls
Handel Magdelēnas kvartāls
Handel Magdelēnas kvartāls
Pokaż wszystko Handel Magdelēnas kvartāls
Handel Magdelēnas kvartāls
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2020
W najlepszej dzielnicy Rygi, Ciche Centrum, ograniczone przez Antonijas, Emiļa Melngaiļa i Strēlnieku ulicy, Magdelēnas kvartāls jest wyłania się - zupełnie nowy rodzaj miejsca do życia i pracy, gdzie wszystko jest robione, aby jej mieszkańcy czuli się dobrze. Obszar ten jest wymieniony jako…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Raņķa Dambis 31
Handel Raņķa Dambis 31
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2023
Piękny budynek Ranka Dambis 31 został zaprojektowany przez znanego architekta Rygi Wilhelma Hofmanisa. Budynek zbudowany jest 20. początku stulecia i charakteryzuje się artystyczną ekspresją stylu secesyjnego, który pojawia się w dekoracyjnym projekcie elewacji budynku. Budynek zostanie cał…
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REALAT real estate
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Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Pokaż wszystko Handel Stērstu nami
Handel Stērstu nami
Ryga, Łotwa
od
$68,539
Rok realizacji 2025
Stērstu Nami is a modern three-building residential complex located in the green and rapidly developing area of Ziepniekkalns. The project combines peaceful suburban living with the comfort and convenience of the city, creating a perfect balance between nature and urban lifestyle. Each apart…
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REALAT real estate
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Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Pokaż wszystko Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Ryga, Łotwa
od
$1,579
Rok realizacji 2019
Budynek biurowy M4A znajduje się w centralnej części Rygi w prestiżowym Centrum Cichy, obok Pulkv. Ulica Brieza i budynek główny Latvenergo; Liczba ambasad, takich jak Polska, Grecja, Austria, Malta, Ukraina, Belgia, i dobrze ugruntowane firmy znajdują się w sąsiedztwie; Stara Ryga i nowa dz…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Centrum biznesowe Preses Nama Kvartāls
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2026
Prezentuje Nama Kvartāls - Rejon Nowego Centralnego Biznesu w Rydze Prezenty Nama Kvartāls jest najbardziej ambitnym projektem mieszanym w Rydze, którego łączna inwestycja wynosi około 500 milionów euro. Ma przekształcić lewy bank miasta w główny ośrodek biznesu i innowacji. Dostępne spacje…
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REALAT real estate
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Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Apartamentowiec Cēsu Terases (Cēsu iela 7)
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2019
Cēsu SU TARACES to elegancki kompleks budowlany, który składa się z 5 budynków położonych na dwóch działkach - Cēsu St. 7 i Cēsu St. 9, Rīga. Jest to całkowicie nowy projekt mieszkaniowy, który został opracowany zgodnie z najnowszymi standardami komfortu i życia miejskiego i oferuje przyszł…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Centrum biznesowe Miera 1 (M1)
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2026
Projekt: Premium nowy rozwój (2025 / 2026) łączący zrównoważony rozwój na najwyższym poziomie z architekturą futurystyczną. Powierzchnia: Powierzchnia całkowita ~ 11,000 m2. Typowa płyta podłogowa ~ 1500 m2. Wynajem: ~ 16.00 - 18.00 EUR / m2 + VAT. Opłata za usługę: potrójne Net, ok. 2,50 EU…
Agencja
REALAT real estate
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Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Pokaż wszystko Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Ryga, Łotwa
od
$571
Rok realizacji 2024
W projekcie czeka na Państwa pozytywne środowisko - rozległy obszar w pobliżu budynku jest dobrze oświetlony i wyposażony w ścieżki spacerowe, ławki rekreacyjne i place zabaw dla dzieci. Jest bogato obsadzony drzewami i kwitnącymi roślinami. S22 posiada plac zabaw dla dzieci, terytorium jest…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Pokaż wszystko Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Centrum biznesowe SATEKLES BIZNESA CENTRS
Ryga, Łotwa
od
$4,652
Rok realizacji 2025
Urzędy klasy A nowej generacji Otwarty w 2025 r., Satekles biznesa centra jest zrównoważonym kompleksem biurowym klasy A, który cieszy się prestiżową certyfikacją BREEAM. Jest on dostosowany do firm myślących forward, które traktują priorytetowo najwyższą jakość, efektywność energetyczną i i…
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REALAT real estate
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Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Pokaż wszystko Handel Trebū HOME
Handel Trebū HOME
Ryga, Łotwa
od
$104,223
Rok realizacji 2020
Trebù HOME to nowa i nowoczesna koncepcja mieszkaniowa w Rīga opracowany przez połączenie wszystkiego, co jest niezbędne do dobrego i komfortowego życia, aby naprawdę cieszyć się swoim domem. Użyliśmy nowoczesnych rozwiązań technologicznych, aby zapewnić naszym mieszkańcom klasyczne wartości…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Skanstes 12
Centrum biznesowe Skanstes 12
Centrum biznesowe Skanstes 12
Centrum biznesowe Skanstes 12
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Ulica Saknstes 12 oferuje klasę Przestrzeń biurowa. Całkowita powierzchnia wynosi od 184 m2 do 2500 m2, zapewniając przestronne i nowoczesne środowisko pracy. Przestrzenie te wyposażone są w otwarty układ z odizolowanymi sale konferencyjne i część kuchenną, przestrzegając najwyższych standar…
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REALAT real estate
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Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Pokaż wszystko Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Handel Noliktavas un biroji, Buļļu iela 51b
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Kompleks magazynowy na skrzyżowaniu ulic Buļu i Kleistu znajduje się na 2 ha ziemi z dwoma magazynami i biurowcem o łącznej powierzchni prawie 6000 m kw., z możliwością rozbudowy. Jest to strategiczne położenie na gęsto zaludnionym przedmieściu Rygi w pobliżu międzynarodowego lotniska Riga R…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe K26
Centrum biznesowe K26
Centrum biznesowe K26
Centrum biznesowe K26
Centrum biznesowe K26
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2026
K26 Office Building - Twój adres biznesowy w sercu starej Rygi Kaļīu iela 26 jest unikalnym połączeniem architektury historycznej i nowoczesnej innowacji. Położony na jednej z najbardziej tętniących życiem i prestiżowych ulic w Rydze, budynek ten jest obecnie w trakcie szeroko zakrojonej odb…
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REALAT real estate
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Centrum biznesowe Ostas Skati
Centrum biznesowe Ostas Skati
Centrum biznesowe Ostas Skati
Centrum biznesowe Ostas Skati
Centrum biznesowe Ostas Skati
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Ostas Skati
Centrum biznesowe Ostas Skati
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2007
Projekt Ostas Skati ma ułatwić pracę w większych firmach. Obszary Urzędu 150- 940 m2. Ten czteropiętrowy budynek wyróżnia się maksymalną konstrukcją dźwiękową, funkcjonalną i ergonomiczną. Nowy Dom zdołał osiągnąć niesamowitą równowagę - tutaj koncentruje się na stosowności każdego placu, ni…
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REALAT real estate
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Centrum biznesowe Forštate biroji
Centrum biznesowe Forštate biroji
Centrum biznesowe Forštate biroji
Centrum biznesowe Forštate biroji
Centrum biznesowe Forštate biroji
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Forštate biroji
Centrum biznesowe Forštate biroji
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Moderna biurowiec z doskonałą lokalizacją - obok centralnej części Rygi i ulicy transportu arteria-Krasta, z którego można szybko i łatwo dotrzeć zarówno prawej i lewej części Rygi na bank. Biuro projektowe ze wszystkimi komunikacjami i osobnym wejściem tylko dla pracowników i partnerów bizn…
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REALAT real estate
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Centrum biznesowe Jupiter centre
Centrum biznesowe Jupiter centre
Centrum biznesowe Jupiter centre
Centrum biznesowe Jupiter centre
Centrum biznesowe Jupiter centre
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Jupiter centre
Centrum biznesowe Jupiter centre
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2013
Wieża Jowisza znajduje się w centralnej dzielnicy biznesowej Rygi - Skanste. To rozwijająca się okolica, którą chwalą zarówno przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy, pragnący nowoczesnego środowiska życia. Nic dziwnego - w pobliżu wieży Jowisza znajduje się niezliczona ilość sprzedawców, ośrodków …
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REALAT real estate
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Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Pokaż wszystko Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Ryga, Łotwa
od
$1
Rok realizacji 2019
Funkcjonalizm, budynek mieszkalny w dalekiej części centrum Rygi. 18 budynek z pomieszczeniami handlowymi na 1 piętrze Można również parkować na podwórku
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Pērses street 2a
Centrum biznesowe Pērses street 2a
Centrum biznesowe Pērses street 2a
Centrum biznesowe Pērses street 2a
Centrum biznesowe Pērses street 2a
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Pērses street 2a
Centrum biznesowe Pērses street 2a
Ryga, Łotwa
od
$9,244
Rok realizacji 2023
Budynek biurowy klasy A w centrum Rygi. BREEAM Doskonała certyfikacja (odzwierciedlająca wysoką trwałość i efektywność energetyczną). Stacje ładowania pojazdów elektrycznych (EV) i parking rowerowy. Przestronne, krajobrazowe wewnętrzny dziedziniec. Przestronne pomieszczenia o wysokości sufi…
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REALAT real estate
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Handel Dainas
Handel Dainas
Handel Dainas
Handel Dainas
Handel Dainas
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2023
Cicha ulica Dainas, gdzie wkrótce będziesz miał okazję stać się jednym z 114 mieszkańców nowego projektu. Jeśli ulica jest cicha, wtedy sam projekt będzie cichszy - będzie otoczony budynkami już tam, co stłumi wszystkie niechciane dźwięki i dostęp do niego będzie tylko przez podwórze. Efekt…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Rembates 8
Handel Rembates 8
Handel Rembates 8
Handel Rembates 8
Handel Rembates 8
Pokaż wszystko Handel Rembates 8
Handel Rembates 8
Ryga, Łotwa
od
$49,767
Rok realizacji 2019
Nowo zbudowany kompleks. Kompleks składa się z dwóch 10- piętrowych domów mieszkalnych, położonych na dobrze utrzymanej działce w Plavniekach! Dodatkowe informacje Dom mieszkalny Rembates 8 na nowoczesne i ekonomiczne życie! Kompleks składa się z dwóch 10- piętrowych budynków mieszkalnych, …
Agencja
REALAT real estate
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Handel Brivibas 68
Handel Brivibas 68
Handel Brivibas 68
Handel Brivibas 68
Handel Brivibas 68
Pokaż wszystko Handel Brivibas 68
Handel Brivibas 68
Ryga, Łotwa
od
$88,945
Rok realizacji 2026
W pełni odnowiony projekt mieszkalny w samym sercu Rygi - w budynku secesyjnym przy ulicy Brīvības. Jest to rodzaj adresu, gdzie historyczny charakter został starannie zachowany i odnowiony, podczas gdy sam budynek przeszedł pełną rekonstrukcję z uaktualnionych narzędzi i systemów elektryczn…
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REALAT real estate
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Handel Rolands S warehouses
Handel Rolands S warehouses
Handel Rolands S warehouses
Handel Rolands S warehouses
Handel Rolands S warehouses
Pokaż wszystko Handel Rolands S warehouses
Handel Rolands S warehouses
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Łatwy do utrzymania dostęp do pojazdu zabezpieczony obszar, rampa dojazdowa, własny napęd kolejowy, rampa przeładunkowa. W Plavnieki, Rīga Rancēu 10A znajdują się pomieszczenia akcyzowe i celne SIA "TŘLBERGS". Obciążenie w / poza skrajnią; sortowanie i znakowanie ładunku; możliwość montażu …
Agencja
REALAT real estate
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Handel KERN RESIDENCES
Handel KERN RESIDENCES
Handel KERN RESIDENCES
Handel KERN RESIDENCES
Handel KERN RESIDENCES
Pokaż wszystko Handel KERN RESIDENCES
Handel KERN RESIDENCES
Ryga, Łotwa
od
$209,144
Rok realizacji 2018
Historia Mieszkańcy Kern są uosobieniem szacunku dla jednej z największych historii miłosnych w historii literatury. Jest to opowieść, która rozpoczęła się w Rosji podczas lat poety Aleksandra Pushkina na wygnaniu, ale zakończyła się tutaj w Ryskim Cytadeli, w miejscu, z którego jego muza An…
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REALAT real estate
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Centrum biznesowe Ferrum centrs
Centrum biznesowe Ferrum centrs
Centrum biznesowe Ferrum centrs
Centrum biznesowe Ferrum centrs
Centrum biznesowe Ferrum centrs
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Ferrum centrs
Centrum biznesowe Ferrum centrs
Ryga, Łotwa
od
$81,334
Ferrum Centre znajduje się w Purvciems, najbardziej ruchliwym obszarze rozwoju nieruchomości. Obszar, w którym znajduje się centrum biznesowe, kształtuje się przede wszystkim jako działalność gospodarcza, instytucje biznesowe i obszar mieszkalny. Obszary handlowe na 1 piętrze Centrum Biznesu…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe North Gate
Centrum biznesowe North Gate
Centrum biznesowe North Gate
Centrum biznesowe North Gate
Centrum biznesowe North Gate
Pokaż wszystko Centrum biznesowe North Gate
Centrum biznesowe North Gate
Ryga, Łotwa
od
$452
Rok realizacji 2006
Projekt "Ziemļu Vārti" zlokalizowany w firmach high-end Office- high-end. Business Centre North Gate to kompleks biurowy pierwszej klasy, składający się z 2 budynków - Brivibas 149 i 151. North Gate spełnia wszystkie wymagania wiodących firm zazwyczaj umieścić w Urzędzie, jest to: Nowoczesna…
Agencja
REALAT real estate
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Handel RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Handel RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Handel RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Handel RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Handel RUMBULA LOGISTICS PARK IN RIGA (RLP)
Ryga, Łotwa
od
$9,135
Rumbula Logistics Park jest nowoczesnym parkiem przemysłowym klasy A, zbudowanym przy użyciu energooszczędnych materiałów i metod budowlanych, zgodnie z najwyższymi standardowymi specyfikacjami SIRIN Development, które obejmują innowacyjne rozwiązania inżynieryjne, które stworzą optymalne wa…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe V8 biroji
Centrum biznesowe V8 biroji
Centrum biznesowe V8 biroji
Centrum biznesowe V8 biroji
Centrum biznesowe V8 biroji
Pokaż wszystko Centrum biznesowe V8 biroji
Centrum biznesowe V8 biroji
Ryga, Łotwa
od
$795
Rok realizacji 1879
Dostępne pomieszczenia biurowe w centrum Rygi obok parku Kronvalda. Ten zabytkowy budynek, zbudowany w 1879 roku, eksponuje swój unikalny urok i został stworzony przez architekta Jānisa Frīdrihsa Baumanisa. Wnętrze biura zostało całkowicie odnowione i wyposażone w wysokiej jakości materiały…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Rīdzenes Rezidence
Handel Rīdzenes Rezidence
Handel Rīdzenes Rezidence
Handel Rīdzenes Rezidence
Handel Rīdzenes Rezidence
Handel Rīdzenes Rezidence
Ryga, Łotwa
od
$124,558
Rok realizacji 2014
"Rīdzenes Rezidence" jest rezydencją najwyższej jakości nieruchomości i budowli wykorzystywanych przyjaznych dla środowiska naturalnych materiałów budowlanych. "Rīdzen", a zewnętrzna ściana rezydencji jest z cegły z wełny kamiennej siltinājum i dekoracyjnego tynku, apartamenty posiadają podw…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Bertrand kvartāls
Handel Bertrand kvartāls
Handel Bertrand kvartāls
Handel Bertrand kvartāls
Handel Bertrand kvartāls
Pokaż wszystko Handel Bertrand kvartāls
Handel Bertrand kvartāls
Ryga, Łotwa
od
$164,556
Rok realizacji 2023
Projekt BERTRAND KVARTYLS na temat A Čaka Street 123 to w pełni odnowiony budynek piętnastki zaprojektowany przez architekta E. Jakobsona w 1930 roku. Pięciopiętrowy budynek ceglany jest świadectwem funkcjonalnej architektury lat 30-tych XX wieku, odzwierciedlonym w cechach architektonicznyc…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Pokaż wszystko Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Centrum biznesowe P83 biroju centrs
Ryga, Łotwa
od
$4,793
Rok realizacji 2018
P83 Office Building to nowoczesny kompleks biurowy o powierzchni do wynajęcia 4,560m2. Podczas procesu projektowania i budowy obiektu szczególną uwagę poświęcono jakości prac budowlanych i materiałów przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii budowlanych, które zapewniają dodatkowy komfort …
Agencja
REALAT real estate
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Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Pokaż wszystko Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Handel E. Birznieka Upīša iela 10
Ryga, Łotwa
od
$83,890
Rok realizacji 2020
Apartamenty są sprzedawane w odnowionym budynku przy ul. Ernesta Birzeka 10. Odnowiony budynek z kamienia secesyjnego został zbudowany na początku ubiegłego wieku, w 1912 roku, Odrestaurowany budynek z kamienia secesyjnego został zbudowany na początku ubiegłego wieku, w 1912 roku, po projek…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Pokaż wszystko Handel Dzirnavu street 6
Handel Dzirnavu street 6
Ryga, Łotwa
od
$87,143
Rok realizacji 2016
Budynek na Dzirnavu Street, który jest obecnie remontowany, został zaprojektowany przez znanego łotewskiego architekta Edmunda von Trompowskiego na początku 1900 roku. Ten kompleks z dwoma dziedzińcami stanowi część dziedzictwa kulturowego i architektonicznego Rygi. Wielką zaletą jest lokali…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Ryga, Łotwa
od
$1,098
Rok realizacji 2019
Opis: Szeroko umeblowane biuro, położone w samym sercu Starego Miasta, w pobliżu Placu Kopuły. Dane techniczne: 6 piętrowy budynek biurowy Na pierwszym piętrze zbudowano potrzeby detaliczne Budynek ma windę Każde biuro zamknięte zamkiem kodowym Kod blokada wejście do budynku biurowego Dzien…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Centrum biznesowe Unimarine Business Center
Ryga, Łotwa
od
$3,349
Unimarine Business Centre to drugi udany projekt biznesowy i handlowy realizowany przez Unimars na Duntes Street. Nowoczesny 6-piętrowy budynek charakteryzuje się wyrafinowanym stylem i spełnia wszystkie międzynarodowe kryteria dla budynków biurowych klasy A. Nowe centrum znajduje się obok i…
Agencja
REALAT real estate
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Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Pokaż wszystko Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Handel CLUB CENTRAL RESIDENCE
Ryga, Łotwa
od
$254,691
Rok realizacji 2018
Club Central Residence jest unikalnym przykładem nowoczesnej architektury, zaprojektowanej i opracowanej dla potrzeb aktywnego i udanego mieszkańca miasta. Klub Central Residence, jak również wystrój wnętrz jest tworzony przez słynnego łotewskiego architekta Zane Tetere i opracowany z jej uc…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Pokaż wszystko Handel Kvartāls 5/26
Handel Kvartāls 5/26
Ryga, Łotwa
od
$66,668
Rok realizacji 2020
Rīgas centers. Pievilcīga vēsturiskā arhitektūra. Atjaunoti namīpašumi ar privātu atpūtas zonu iekšpagalmā un vienotu infrastruktur ūru. Dzīvokļi ar augstiem griestiem, vairums ar pilnu apdari. Tas viss kopā veido dzīvojamo projektu Kvartāls 5 / 26. Projekts domāts apdomīgiem pircējiem, kuri…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe AFC centrs
Centrum biznesowe AFC centrs
Centrum biznesowe AFC centrs
Centrum biznesowe AFC centrs
Centrum biznesowe AFC centrs
Ryga, Łotwa
od
$55,466
Centrum biznesowe AFC przy ul. IERIŘU 15 znajduje się bardzo blisko centrum handlowego "Domina". Budynek ten wyposażony jest w wejście od fasady, przestronne okna i windę. W pobliżu znajdują się różne sklepy, kawiarnie i wygodny dostęp do transportu publicznego. Centrum biznesowe posiada p…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Tirgoņu iela 11
Handel Tirgoņu iela 11
Handel Tirgoņu iela 11
Handel Tirgoņu iela 11
Handel Tirgoņu iela 11
Pokaż wszystko Handel Tirgoņu iela 11
Handel Tirgoņu iela 11
Ryga, Łotwa
od
$250,043
Rok realizacji 2019
Najwyższej klasy budynek mieszkalny w Rydze, Tirgoņu iela 11, znajduje się w Starym Mieście, całkowicie odnowiony w 2015 roku, podczas którego wygląd oryginalnej fasady budynku został w pełni zachowany, a apartamenty i pomieszczenia sklepowe zostały zbudowane zgodnie z normami jakości i komf…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Centrum biznesowe Ģertūdes 10/12
Ryga, Łotwa
od
$593
Rok realizacji 2017
Ten unikalny w swoim rodzaju budynek został zaprojektowany przez architektów Shells and Shafles i zbudowany już w 1903 roku na zlecenie kupca K.Tupikov. Rekonstrukcja domu była w żadnym wypadku mniej wielkoduszna. Przód budynku został całkowicie odrestaurowany, odrestaurowano profile sufitow…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Centrum biznesowe Ģertrūdes centrs
Ryga, Łotwa
od
$593
Rok realizacji 2017
Jedność chwały i użyteczności, połączenie nowoczesnych i najbardziej zaawansowanych technologii. Opisy te dają prawdziwy i sprawiedliwy widok na to, jak nowe ośmiopiętrowe centrum, które zostało zbudowane na stronie Brīvības Street jest. Głównym zadaniem architektonicznym było połączenie kom…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Biroju centrs Ezerparks
Centrum biznesowe Biroju centrs Ezerparks
Centrum biznesowe Biroju centrs Ezerparks
Centrum biznesowe Biroju centrs Ezerparks
Ryga, Łotwa
od
$96,439
Rok realizacji 2014
Kompleks biurowy w Rydze oferuje w pełni wykończone pomieszczenia. Każdy pokój posiada indywidualnie regulowane panele sterowania temperaturą zainstalowane. Dodatkowo pomieszczenia wyposażone są w alarmy przeciwpożarowe, systemy powiadamiania publicznego oraz gaśnice. Projekt zapewnia wygodn…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe PEBO NAMI
Centrum biznesowe PEBO NAMI
Centrum biznesowe PEBO NAMI
Centrum biznesowe PEBO NAMI
Ryga, Łotwa
od
$491
Budynek położony przy 33 K.Valdemara Street jest nowoczesnym biurem wynajmu i kompleksem mieszkalnym o łącznej powierzchni 12,000 m2. W 2012 roku obchodziliśmy setną rocznicę od początku skomplikowanej budowy. Ten Art Nouveau wynajmowany dom znajduje się na liście chronionych zabytków kultur…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Kvartāls B91
Handel Kvartāls B91
Handel Kvartāls B91
Handel Kvartāls B91
Handel Kvartāls B91
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Handel Kvartāls B91
Ryga, Łotwa
od
$75,524
Rok realizacji 2020
Dzielnica B91 jest doskonałym wyborem dla młodych rodzin, niezależnych i udanych mieszkańców miasta. Znajduje się obok jednej z najbardziej ruchliwych ulic Rygi i spełnia wszystkie nowoczesne wymagania dotyczące komfortu, stylu i bezpieczeństwa mieszkania. Dodatkowe informacje W samym sercu …
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Telegraph Offices
Centrum biznesowe Telegraph Offices
Centrum biznesowe Telegraph Offices
Centrum biznesowe Telegraph Offices
Centrum biznesowe Telegraph Offices
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Telegraph Offices
Centrum biznesowe Telegraph Offices
Ryga, Łotwa
od
$5,34M
CELE BUDYNKU Nowoczesne rozwiązania inżynieryjne Autonomiczny system wentylacji i chłodzenia dla każdego piętra (z indywidualnymi licznikami energii) System centralnego ogrzewania z regulacją temperatury dla każdego pomieszczenia. Nowoczesny, szybki (optyczny) komputer sieci Podnośniki duży…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Amalijas iela 5A
Handel Amalijas iela 5A
Handel Amalijas iela 5A
Handel Amalijas iela 5A
Handel Amalijas iela 5A
Pokaż wszystko Handel Amalijas iela 5A
Handel Amalijas iela 5A
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2024
W cichej i historycznej dzielnicy Agenskalns jest wybitny drewniany zabytek architektoniczny - budynek mieszkalny przy 5A Amālijas Street, zbudowany w 1912 roku pod kierunkiem architekta Oskar Alexander Johann Baar. Budynek jest całkowicie odnowiony, zachowując swój historyczny urok i dodają…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Zimeļblāzmas aleja
Handel Zimeļblāzmas aleja
Handel Zimeļblāzmas aleja
Handel Zimeļblāzmas aleja
Handel Zimeļblāzmas aleja
Pokaż wszystko Handel Zimeļblāzmas aleja
Handel Zimeļblāzmas aleja
Ryga, Łotwa
od
$22,657
Rok realizacji 2019
Deweloper projektu sprzedaje 2-pokojowe mieszkanie w nowym projekcie "Ziemelazmas aleja" z jakości pełnego wykończenia, znajduje się w obszarze parku obok Zatoki Bałtyckiej. 10 minut do centrum Rygi. Dodatkowe informacje Istnieje 30 apartamentów różnych układów o powierzchni od 17 m2 do 45 m…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Centrus
Handel Centrus
Handel Centrus
Handel Centrus
Handel Centrus
Pokaż wszystko Handel Centrus
Handel Centrus
Ryga, Łotwa
od
$234,706
Rok realizacji 2015
Istnieją dwa siedmiopiętrowe domy mieszkalne - z 84 mieszkaniami - w ramach rozwoju w dzielnicy Centrum. Na pierwszych piętrach budynków znajdą się sklepy i kawiarnie. Kupując mieszkanie tutaj, nowi właściciele otrzymają komfortowe i wysokiej jakości mieszkanie w centrum miasta, zachowując j…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Pokaż wszystko Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Ryga, Łotwa
od
$261,430
Rok realizacji 2017
Dom "Ogród Zundas" połączyłby tradycyjne techniki architektoniczne i nowoczesny design. Przestrzeń wewnętrzna zorganizowana w taki sposób, że mieszkańcy domu, poruszając się między pokojami, zobaczyć doskonały ekologiczny stale kwitnący ogród, który będzie maksymalnie zachowane środowisko na…
Agencja
REALAT real estate
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Handel Brīvības 224
Handel Brīvības 224
Handel Brīvības 224
Handel Brīvības 224
Handel Brīvības 224
Pokaż wszystko Handel Brīvības 224
Handel Brīvības 224
Ryga, Łotwa
od
$261
Nasze centrum biznesowe znajduje się w jednym z najbardziej poszukiwanych lokalizacji biura w Rydze. Istnieją oddziały największych banków, kawiarni, restauracji, sklepów, firm ubezpieczeniowych, warsztatu samochodowego i stacji benzynowej, wszystkie w mniej niż 5 minut spacerem
Agencja
REALAT real estate
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Handel River Breeze Residence
Handel River Breeze Residence
Handel River Breeze Residence
Handel River Breeze Residence
Handel River Breeze Residence
Pokaż wszystko Handel River Breeze Residence
Handel River Breeze Residence
Ryga, Łotwa
od
$227,735
Rok realizacji 2018
49 apartamentów w Klīversala, na brzegu Daugavy, z widokiem na panoramę Starej Rygi i jej wieże. Od 56 do 316 m ², wszystkie apartamenty wyposażone są w przestronne tarasy. Na parterze apartamenty są zaprojektowane jako kamienice, co oznacza, że są one zbudowane na dwóch piętrach z prywatną …
Agencja
REALAT real estate
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Handel Staraja Rusas 8
Handel Staraja Rusas 8
Handel Staraja Rusas 8
Handel Staraja Rusas 8
Handel Staraja Rusas 8
Pokaż wszystko Handel Staraja Rusas 8
Handel Staraja Rusas 8
Ryga, Łotwa
od
$127,810
Rok realizacji 2018
Projekt znajduje się w centrum Klīversala, między budynkami mieszkalnymi i terenów zielonych. Obszar projektu jest ogrodzony, zazieleniony, jest plac zabaw dla małych dzieci. Miejsce znajduje się między ważnymi ulicami i blisko mostu Akmens. Biblioteka Narodowa Łotwy znajduje się 5 minut spa…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Biroji Katlakalna 9
Centrum biznesowe Biroji Katlakalna 9
Centrum biznesowe Biroji Katlakalna 9
Centrum biznesowe Biroji Katlakalna 9
Ryga, Łotwa
od
$157
Budynek biurowy przy ulicy Katlakalna 9 oferuje doskonałą lokalizację strategiczną, sąsiadującą z Mostem Południowym z dobrą dostępnością transportu publicznego. Ten nowoczesny budynek zapewnia różnorodne pomieszczenia biurowe odpowiednie dla różnych potrzeb firmy. Tutaj klienci znajdą wszy…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Skolas street 9
Centrum biznesowe Skolas street 9
Centrum biznesowe Skolas street 9
Centrum biznesowe Skolas street 9
Centrum biznesowe Skolas street 9
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Skolas street 9
Centrum biznesowe Skolas street 9
Ryga, Łotwa
od
$631
Rok realizacji 2017
Dobrze wybrana lokalizacja, klasyczny styl różniący się od atrakcyjnie prostego do autentycznego i wykwintnego - wszystkie te epitety są doskonale stosowane do domu przy ulicy Skolas 9. Pomieszczenia biurowe od 50 do 140 m2, które zajmują niższe piętra charakteryzują się różnymi układami i …
Agencja
REALAT real estate
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Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Pokaż wszystko Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Ryga, Łotwa
od
$1,198
Rok realizacji 2022
Symbolizująca pewność siebie, stabilność, najnowsze technologie i jakość, Zunda Wieże wznoszą się ku zenitowi w panorama XXI wieku w Rydze - pod względem architektury, projektowania i stylu życia
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Duntes 15a
Centrum biznesowe Duntes 15a
Centrum biznesowe Duntes 15a
Centrum biznesowe Duntes 15a
Centrum biznesowe Duntes 15a
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Duntes 15a
Centrum biznesowe Duntes 15a
Ryga, Łotwa
od
$502
Rok realizacji 2010
Lokalizacja: Wyśmienity biurowiec położony na Duntes Street, dostępny zaledwie 10 minut jazdy od tętniącego życiem centrum miasta. Ten uroczy budynek obejmuje atrakcyjną zieleń, tworząc spokojne środowisko pracy, a jednocześnie wygodnie w pobliżu prestiżowego SkY & More centrum handlowego. O…
Agencja
REALAT real estate
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Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Centrum biznesowe Ūnijas iela 8K6 (VEF KVARTĀLS)
Ryga, Łotwa
od
$558
Grupa STATS odnawia historyczne ściany dzielnicy VEF, tworząc komfortowe i współczesne przestrzenie z ich unikalną aurą. W tym miejscu znajduje się teren krajobrazowy, parkingi, szerokie możliwości transportu publicznego i gmina mieszkańców dzielnicy VEF z własną tradycją. Jest to niezwykłe …
Agencja
REALAT real estate
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Handel Charlotte Residence
Handel Charlotte Residence
Handel Charlotte Residence
Handel Charlotte Residence
Ryga, Łotwa
od
$186,282
Rok realizacji 2014
W samym sercu Rygi, Cichego Centrum w Vidus iela 5 obok tzw. "Muiznieku ligzda" zbudowano nowy unikalny budynek mieszkalny - wzór architektury XXI wieku, który ładnie pasuje do otoczenia. Elegancka, oszklona fasada połączona z pierwszym piętrowym wysokim granitem przyciąga uwagę najbardziej …
Agencja
REALAT real estate
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