  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Ryga
  4. Centrum biznesowe Peldu iela 26/28

Centrum biznesowe Peldu iela 26/28

Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
;
10
Zostawić wniosek
ID: 35103
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1552
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 7.04.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Marstalu iela, 21

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский
PRESTIGIOUS OFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OLD TOWN - PELDU STREET 26 / 28 Praca w miejscu, gdzie historia, prestiż i energia biznesowa łączą się. Office spaces at Peldu Street 26 / 28 oferują wyjątkową okazję do rozwoju swojej działalności w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Rydze - w samym sercu Starego Miasta. Po co wybierać te miejsca? Doskonała lokalizacja - zaledwie kilka kroków od rzeki Daugava, w otoczeniu restauracji, kawiarni, banków i hoteli. Idealny do goszczenia klientów i poprawy wizerunku firmy. Historyczny budynek z charakterem - autentyczna architektura, wysokie sufity i przestronne układy tworzą prestiżowe i inspirujące środowisko pracy. Elastyczny układ - nadaje się zarówno do prywatnych biur, jak i koncepcji open- space. Wygodny dostęp - doskonałe połączenia transportu publicznego i pobliskich parkingów. Dynamiczne otoczenie biznesowe - dynamiczny obszar handlowy, który zachęca do tworzenia sieci i wzrostu gospodarczego. Idealny dla: - kancelarie prawnicze - firmy finansowe i konsultingowe - Zespoły IT i kreatywne - przedstawicielstwa i start- upy Zrób silne pierwsze wrażenie. To nie jest tylko biuro - to adres, który działa na twoją firmę. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować oglądanie i znaleźć idealne miejsce dla Twojej działalności w Starym Mieście!

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja
Jedzenie i picie
Transport
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Centrum biznesowe DEGLAVA BIROJI
Ryga, Łotwa
od
$80,172
Centrum biznesowe Skanstes 12
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Centrum biznesowe M4A (Mednieku iela 4A)
Ryga, Łotwa
od
$1,579
Centrum biznesowe Stabu iela 47
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Centrum biznesowe Upīša Gallery
Ryga, Łotwa
od
$1,204
Przeglądasz
Centrum biznesowe Peldu iela 26/28
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Centrum biznesowe Smilšu iela 8
Ryga, Łotwa
od
$1,098
Rok realizacji 2019
Opis: Szeroko umeblowane biuro, położone w samym sercu Starego Miasta, w pobliżu Placu Kopuły. Dane techniczne: 6 piętrowy budynek biurowy Na pierwszym piętrze zbudowano potrzeby detaliczne Budynek ma windę Każde biuro zamknięte zamkiem kodowym Kod blokada wejście do budynku biurowego Dzien…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Terbatas Center
Centrum biznesowe Terbatas Center
Ryga, Łotwa
od
$11,02M
Rok realizacji 2008
Tylko biurowiec. Obiekt znajduje się przy głównej ulicy Ashford i Terbatas Street. Budynek jest wyposażony w podziemne i powierzchniowe parkingi, każdy pokój jest wyposażony w klimatyzację, 2 windy, a także budynek jest strzeżony przez nadzór wideo i bezpieczeństwa fizycznego 24 / 7. biura d…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Centrum biznesowe Jaunā Teika
Ryga, Łotwa
Cena na zgłoszenie
Jaunā Teika jest największym nowoczesnym centrum biznesowym na Łotwie. Istnieją cztery rodzaje budynków biurowych - Valters, Ausma, Teodors i Henrihs - które są uzupełnione przez dobrze przemyślane i specjalnie dostosowane infrastruktury, aby ludzie, którzy pracują tutaj czuć się dobrze każd…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się