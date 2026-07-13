Centrum biznesowe Peldu iela 26/28

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
PRESTIGIOUS OFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OLD TOWN - PELDU STREET 26 / 28
Praca w miejscu, gdzie historia, prestiż i energia biznesowa łączą się. Office spaces at Peldu Street 26 / 28 oferują wyjątkową okazję do rozwoju swojej działalności w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Rydze - w samym sercu Starego Miasta.
Po co wybierać te miejsca?
Doskonała lokalizacja - zaledwie kilka kroków od rzeki Daugava, w otoczeniu restauracji, kawiarni, banków i hoteli. Idealny do goszczenia klientów i poprawy wizerunku firmy.
Historyczny budynek z charakterem - autentyczna architektura, wysokie sufity i przestronne układy tworzą prestiżowe i inspirujące środowisko pracy.
Elastyczny układ - nadaje się zarówno do prywatnych biur, jak i koncepcji open- space.
Wygodny dostęp - doskonałe połączenia transportu publicznego i pobliskich parkingów.
Dynamiczne otoczenie biznesowe - dynamiczny obszar handlowy, który zachęca do tworzenia sieci i wzrostu gospodarczego.
Idealny dla:
- kancelarie prawnicze
- firmy finansowe i konsultingowe
- Zespoły IT i kreatywne
- przedstawicielstwa i start- upy
Zrób silne pierwsze wrażenie.
To nie jest tylko biuro - to adres, który działa na twoją firmę.
Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować oglądanie i znaleźć idealne miejsce dla Twojej działalności w Starym Mieście!
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.