Centrum biznesowe Peldu iela 26/28

PRESTIGIOUS OFICE SPACE FOR RENT IN THE HEART OLD TOWN - PELDU STREET 26 / 28 Praca w miejscu, gdzie historia, prestiż i energia biznesowa łączą się. Office spaces at Peldu Street 26 / 28 oferują wyjątkową okazję do rozwoju swojej działalności w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc w Rydze - w samym sercu Starego Miasta. Po co wybierać te miejsca? Doskonała lokalizacja - zaledwie kilka kroków od rzeki Daugava, w otoczeniu restauracji, kawiarni, banków i hoteli. Idealny do goszczenia klientów i poprawy wizerunku firmy. Historyczny budynek z charakterem - autentyczna architektura, wysokie sufity i przestronne układy tworzą prestiżowe i inspirujące środowisko pracy. Elastyczny układ - nadaje się zarówno do prywatnych biur, jak i koncepcji open- space. Wygodny dostęp - doskonałe połączenia transportu publicznego i pobliskich parkingów. Dynamiczne otoczenie biznesowe - dynamiczny obszar handlowy, który zachęca do tworzenia sieci i wzrostu gospodarczego. Idealny dla: - kancelarie prawnicze - firmy finansowe i konsultingowe - Zespoły IT i kreatywne - przedstawicielstwa i start- upy Zrób silne pierwsze wrażenie. To nie jest tylko biuro - to adres, który działa na twoją firmę. Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zorganizować oglądanie i znaleźć idealne miejsce dla Twojej działalności w Starym Mieście!