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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Łotwa

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Ryga
9
Jurmała
8
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
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20 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Wyłączna oferta na łotewskim rynku nieruchomości - oferta inwestycyjna 3 km od centrum Rygi,…
$2,79M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 815 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy atrakcyjny projekt inwestycyjny w samym centrum Jurmala - na Dzintaru Avenue.Unika…
$1,75M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 5/5
Oferujemy zakup niedokończonego budynku w Jurmala, dystrykt Sloka. Cichy obszar do spania Ju…
$1,76M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 1 740 m²
Piętro 4/4
Sprzątanie na sprzedaż w Bulduri - w samym sercu Jurmala, tuż nad morzem, tuż za wydmami.Bud…
$3,38M
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Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Liczba kondygnacji 3
Kraj położony jest w spokojnej części Rygi, Darzciems. Do szkół, przedszkoli, klinik i domów…
$704,432
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Nieruchomości inwestycyjne 1 309 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 309 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 309 m²
Piętro 1/3
Sprzedam budynek z dzierżawca - przedszkola Creakids, miêdzynarodowa sieć (oko ³ o 500 przed…
$1,16M
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TekceTekce
Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Vezaki, jest to jeden z najpopularniejszych nadmorskich kurortów w Rydze. Jest to stara wios…
$1,75M
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Nieruchomości inwestycyjne w Marupe, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Marupe, Łotwa
Wspaniałe plaże Jurmala z białym piaskiem w ramce złotych wydm i długich sosen w kilku wieka…
$757,981
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Nieruchomości inwestycyjne 1 900 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 900 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 900 m²
Ponieważ sprzedaż jest oferowana, kompleks inwestycyjny składa się z dwóch nieruchomości. Ko…
$939,243
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Nieruchomości inwestycyjne 500 m² w Semes pagasts, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 500 m²
Semes pagasts, Łotwa
Pokoje 11
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy zakup ekskluzywnego kompleksu rekreacyjnego w przyrodzie, z dala od miejskiego hał…
$1,15M
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Nieruchomości inwestycyjne 650 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 650 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy zakup budynku z przestronnym terytorium prywatnym, który znajduje się w Jurmala, w…
$1,11M
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Nieruchomości inwestycyjne 44 000 m² w Lipawa, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 44 000 m²
Lipawa, Łotwa
Powierzchnia 44 000 m²
Główne terytorium:- działki o łącznej powierzchni 17,6 hektara (176,352 m2), z sąsiednimi śc…
$4,70M
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Nieruchomości inwestycyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Piętro 1/3
Projekt inwestycyjny: ziemia z projektem w centrum Jurmala, w pobliżu morza, ulicy Jomas i s…
$1,09M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 640 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 640 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 32
Powierzchnia 1 640 m²
Piętro 4/4
Projekt inwestycyjny w Bulduri składa się z działki 3748 m2 oraz budynku o łącznej powierzch…
$1,39M
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Nieruchomości inwestycyjne 3 722 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 722 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 722 m²
Oferujemy na sprzeda? budynek administracyjny w dzielnicy Riga Portu Handlowego.Budynek może…
$616,823
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Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Oferujemy doskonałą działkę z samego centrum Jurmala - Maiori, na ulicy. Pilson! Projekt obe…
Cena na zgłoszenie
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Nieruchomości inwestycyjne 8 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 8 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 8 000 m²
nieruchomość inwestycyjna o łącznej powierzchni 8000 m2 jest sprzedawana. Na posiadłości jes…
$1,38M
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Nieruchomości inwestycyjne 12 114 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 12 114 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 12 114 m²
An investment object with a total land area of 12114 m2 is being sold. On the land area ther…
$2,31M
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Nieruchomości inwestycyjne 35 000 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 35 000 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 35 000 m²
Oferujemy zakup dużego obiektu przemysłowego w pobliżu centrum Rygi (Rumbula). Powierzchnia:…
$3,07M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 200 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 200 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Dobra infrastruktura, centrum miasta, dworzec centralny to dostępność pobliskiego transportu…
$2,09M
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Typy nieruchomości w Łotwa.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
sklepy
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