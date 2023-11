DĀRZCIEMA BIROJI

Ryga, Łotwa

Poddaj się: 2009

Grēdu street 4a to biura klasy B + od 42kv. m. Wynajmujemy powierzchnię biurową i handlową w nowym 8-piętrowym budynku biurowym, który znajduje się w pobliżu Rygi, ulicy krasta w centrum handlowym OPEL i KIMK. Budynek jest wymuszoną wentylacją i klimatyzacją, podziemnym i parkingowym. Z okien budynku otwiera się wspaniały widok na rzekę Dźwinę. Powierzchnia biurowa 42 m2. Powierzchnia podłogi 600 mkw. Powierzchnia handlowa do wynajęcia od 3 EUR / mkw. + 1,80 EUR / mkw. o usłudze + VAT + płatności za media Powierzchnia biurowa do wynajęcia od 6 EUR / mkw. + 1,80 EUR / mkw. o usłudze + VAT + płatności za media