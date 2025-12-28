  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Ryga
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ryga, Łotwa

Marupes novads
3
Marupes pagasts
2
Marupe
2
Salaspils novads
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Apartamentowiec Lāčplēša iela 18
Ryga, Łotwa
od
$293
Rok realizacji 2019
Ulica Lacplesa 18 1906., John Alder Jeden z pierwszych budynków w Rydze z językowymi cechami statuenicznych form secesyjnych w architekturze fasady. Fasada jest ozdobiona wykwintnymi dekoracyjnymi reliefami. Gables są ukoronowani przez ekspresowe kompozycje figuralne z figurową grupą kobiet…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Pokaż wszystko Apartamentowiec Vilandes 14
Apartamentowiec Vilandes 14
Ryga, Łotwa
od
$871
Rok realizacji 2020
Osiedle znajduje się w prestiżowym centrum miasta. W tym kwartale koncentruje się kilka służb dyplomatycznych i konsularnych różnych krajów, w pobliżu znajduje się Światowe Centrum Handlu. Całkowita powierzchnia budynku po przebudowie stanowi 2504.1 m2. Na parterze znajduje się biuro i pomie…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Matīsa 52
Apartamentowiec Matīsa 52
Apartamentowiec Matīsa 52
Apartamentowiec Matīsa 52
Apartamentowiec Matīsa 52
Pokaż wszystko Apartamentowiec Matīsa 52
Apartamentowiec Matīsa 52
Ryga, Łotwa
od
$488
Rok realizacji 2017
Budynek został uruchomiony po pełnej renowacji. Dom znajduje się obok Ziedoņdārzs, wygodny transport publiczny. Infrastruktura - Rozwój z rosnącą wartością na przyszłość, pobliskie sklepy, restauracje, kluby sportowe, itp. Wykończenie: dekoracja końcowa, okna drewniane Wyposażenie: kuchnia, …
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
OneOne
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Pokaż wszystko Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Ryga, Łotwa
od
$520
Rok realizacji 2024
W projekcie czeka na Państwa pozytywne środowisko - rozległy obszar w pobliżu budynku jest dobrze oświetlony i wyposażony w ścieżki spacerowe, ławki rekreacyjne i place zabaw dla dzieci. Jest bogato obsadzony drzewami i kwitnącymi roślinami. S22 posiada plac zabaw dla dzieci, terytorium jest…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Pokaż wszystko Apartamentowiec Senču iela 5
Apartamentowiec Senču iela 5
Ryga, Łotwa
od
$1
Rok realizacji 2019
Funkcjonalizm, budynek mieszkalny w dalekiej części centrum Rygi. 18 budynek z pomieszczeniami handlowymi na 1 piętrze Można również parkować na podwórku
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Cēsu iela 9
Apartamentowiec Cēsu iela 9
Apartamentowiec Cēsu iela 9
Apartamentowiec Cēsu iela 9
Apartamentowiec Cēsu iela 9
Pokaż wszystko Apartamentowiec Cēsu iela 9
Apartamentowiec Cēsu iela 9
Ryga, Łotwa
od
$674
Rok realizacji 2019
Miasto STAR LOFTS jest w pełni zrekonstruowany historyczny budynek, który jest zabytkiem kulturalnym historycznego centrum Rygi. Jest to mały, ale piękny i jakościowy projekt mieszkalny z zaledwie 5 apartamentów i biura na parterze. Pierwotnie ten ładny mały dom w stylu loftstyle został zbud…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Ģertrūdes iela 56
Apartamentowiec Ģertrūdes iela 56
Apartamentowiec Ģertrūdes iela 56
Apartamentowiec Ģertrūdes iela 56
Apartamentowiec Ģertrūdes iela 56
Ryga, Łotwa
od
$290
Rok realizacji 2024
Johannestrūdes iela 56 - Mūra Řres Nams Pašuma Apraksts Glaxertrūdes iela 56 ir elegants mūra īres nams, kas atrodas Rīgas centraā. Šis nams piedāvā ērtu un stilīgu dzīves vidi, apvienojot vēsturisko šarmu ar mūsdienīgām ērtībām. Vēsturiskais Šarms Arhitektūra: Nams ir cēlies 19. gadsimta…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Barona 76
Apartamentowiec Barona 76
Apartamentowiec Barona 76
Apartamentowiec Barona 76
Apartamentowiec Barona 76
Apartamentowiec Barona 76
Apartamentowiec Barona 76
Ryga, Łotwa
od
$1,16M
Rok realizacji 2019
Wysokiej jakości, elegancki, historyczny dom z secesyjnym dotykiem w samym centrum Rygi. Ułatwienia: Trzy drewniane okna są zainstalowane, co zapewnia ciszę. W budynku jest zainstalowana winda. Apartamenty i dom zostały jakościowo odrestaurowane, w wyniku czego zachowane zostały historyczn…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Ryga, Łotwa
od
$639
Rok realizacji 1879
Řres nams (1879.) arh. Gustavs Rūdolfs Vinklers. eklektisms, daudzzīvokļu māja
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Apartamentowiec Ventspils loft (Ventspils iela 63c)
Ryga, Łotwa
od
$697,147
Rok realizacji 2018
Szukasz komfortowego zakwaterowania do wynajęcia w Rydze? Zwróć uwagę na apartamenty z designerskim naprawy w apartamentowcu "Ventspils Loft" znajduje się 3 km od centrum miasta i 5 km od lotniska Ryga. Jest to doskonała decyzja, jeśli chcesz uzyskać wszystkie zalety życia w oddzielnym mies…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Ryga, Łotwa
od
$296
Rok realizacji 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE at Kalpaka Blvd 7 to zarówno dom mieszkalny, jak i budynek biurowy położony w tzw. bulwarze koło Rygi, który charakteryzuje się głównie jego architekturą nouveau sztuki. Budynek składa się z dwóch części - "starego" budynku został zaprojektowany przez znanego łotewskie…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Ganu iela 4
Apartamentowiec Ganu iela 4
Apartamentowiec Ganu iela 4
Apartamentowiec Ganu iela 4
Apartamentowiec Ganu iela 4
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ganu iela 4
Apartamentowiec Ganu iela 4
Ryga, Łotwa
od
$183,940
Rok realizacji 2019
Dom Masona został zbudowany w 1911 roku, architekt Paul Mandelstams
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Pokaż wszystko Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Apartamentowiec Čaka iela 83/85
Ryga, Łotwa
od
$1
Rok realizacji 1911
Wielopokojowy budynek w centrum Rygi, położony przy ul. Aleksandra Čaka 83 / 85, jest zabytkowym i zabytkowym zabytkiem architektonicznym. Został zbudowany w 1911 roku i zaprojektowany przez architekta Jānis Alksnis. Budynek znany jest z charakterystycznego sześciopiętrowego skrzydła ceglane…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Pokaż wszystko Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Ryga, Łotwa
od
$1,198
Rok realizacji 2022
Symbolizująca pewność siebie, stabilność, najnowsze technologie i jakość, Zunda Wieże wznoszą się ku zenitowi w panorama XXI wieku w Rydze - pod względem architektury, projektowania i stylu życia
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Brīvības iela 100
Apartamentowiec Brīvības iela 100
Apartamentowiec Brīvības iela 100
Apartamentowiec Brīvības iela 100
Apartamentowiec Brīvības iela 100
Ryga, Łotwa
od
$232,562
Rok realizacji 1910
Wypożyczalnia ze sklepami w Brivibas ulicy nr 100 (czteropiętrowy dom) zbudowany w 1895 roku, architekt G. Krons i wynajmowany dom ze sklepem w Brivibas ulicy nr 100 (piętrowy dom) zbudowany w 1910 roku, architekt K. J. Felsko, była własność przemysłowca Heinrich Gaabe. Wynajem domu ze sklep…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Pokaż wszystko Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Ryga, Łotwa
od
$188,375
Rok realizacji 2003
Budynek biurowy i mieszkalny z kinem (1933- 1935) łuk. Alfred Carr, Kurt Betge, zrekonstruowany w 2003 r., łuk. Visvaldis Sarma, Jānis Norde. Były kino "Aina". W audytorium było 547 miejsc. "kanoniczny" przykład funkcjonalizmu. Wielofunkcyjny budynek znajduje się na wąskiej ulicy w Old Riga…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się