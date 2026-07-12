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Centrum biznesowe Terbatas Center

Ryga, Łotwa
od
$11,02M
;
8
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ID: 35089
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 287
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 2.04.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Terbatas iela, 30

O kompleksie

Przeniesienie
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Tylko biurowiec. Obiekt znajduje się przy głównej ulicy Ashford i Terbatas Street. Budynek jest wyposażony w podziemne i powierzchniowe parkingi, każdy pokój jest wyposażony w klimatyzację, 2 windy, a także budynek jest strzeżony przez nadzór wideo i bezpieczeństwa fizycznego 24 / 7. biura do czytnika kart. Budynek ma własny kocioł gazowy, który będzie rewolucyjne płatności za ogrzewanie. Wszelkie pomieszczenia mogą modyfikować i dostosowywać preferencje klienta. Każdy pokój wyposażony jest w własny licznik. Cena za 1kv / m. jest dodatkiem 12eur. czynsz musi płacić podatek od sprzedaży, opłaty eksploatacyjne i opłaty za zarządzanie. Wyposażenie: szybki internet jest dostępny, duży alarm elektryczny. Lokalizacja i okolice: pobliskie sklepy i kawiarnie, wygodny transport publiczny, wygodny ruch, wysoki przepływ pieszych.

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2008

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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