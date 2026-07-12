Centrum biznesowe Terbatas Center

Tylko biurowiec. Obiekt znajduje się przy głównej ulicy Ashford i Terbatas Street. Budynek jest wyposażony w podziemne i powierzchniowe parkingi, każdy pokój jest wyposażony w klimatyzację, 2 windy, a także budynek jest strzeżony przez nadzór wideo i bezpieczeństwa fizycznego 24 / 7. biura do czytnika kart. Budynek ma własny kocioł gazowy, który będzie rewolucyjne płatności za ogrzewanie. Wszelkie pomieszczenia mogą modyfikować i dostosowywać preferencje klienta. Każdy pokój wyposażony jest w własny licznik. Cena za 1kv / m. jest dodatkiem 12eur. czynsz musi płacić podatek od sprzedaży, opłaty eksploatacyjne i opłaty za zarządzanie. Wyposażenie: szybki internet jest dostępny, duży alarm elektryczny. Lokalizacja i okolice: pobliskie sklepy i kawiarnie, wygodny transport publiczny, wygodny ruch, wysoki przepływ pieszych.