Nieruchomości komercyjne Stērstu nami I kārta

Ryga, Łotwa
od
$68,657
;
7
ID: 32615
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1225
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Inne kompleksy
Handel Art Luxury House
Handel Art Luxury House
Handel Art Luxury House
Handel Art Luxury House
Handel Art Luxury House
Pokaż wszystko Handel Art Luxury House
Handel Art Luxury House
Ryga, Łotwa
od
$16,657
Rok realizacji 2015
Kompleks mieszkalny "Art Luxury House" - godny przykład najlepszej nieruchomości w Europie dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do luksusu i nie będą żyć inaczej! Prywatny taras z jacuzzi na wyższych piętrach, ekskluzywna okolica z elitarnymi segmentami społeczeństwa, ekskluzywny układ i obsz…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Handel TAL RESIDENCE
Handel TAL RESIDENCE
Handel TAL RESIDENCE
Handel TAL RESIDENCE
Handel TAL RESIDENCE
Pokaż wszystko Handel TAL RESIDENCE
Handel TAL RESIDENCE
Ryga, Łotwa
od
$183,106
Rok realizacji 2015
W najpiękniejszej części "Cichego Centrum" Rygi, otoczonej budynkami Jugendstil wchodzącymi w skład Fundacji Kultury UNESCO, pojawia się budynek TAL RESIDENCE - przyszły zabytek architektoniczny 21 wieku. wyłączność lokalizacji i rozwiązań architektonicznych, a także podziemny parking - to u…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Pokaż wszystko Handel Zundas Dārzi
Handel Zundas Dārzi
Ryga, Łotwa
od
$261,430
Rok realizacji 2017
Dom "Ogród Zundas" połączyłby tradycyjne techniki architektoniczne i nowoczesny design. Przestrzeń wewnętrzna zorganizowana w taki sposób, że mieszkańcy domu, poruszając się między pokojami, zobaczyć doskonały ekologiczny stale kwitnący ogród, który będzie maksymalnie zachowane środowisko na…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
