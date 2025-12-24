Nieruchomości komercyjne Augustines Darzs

"Augustine garden" - zabytkowy urok i nowoczesny komfort "Ogród Augustyna" to projekt mieszkaniowy realizowany w 2024 roku, który łączy trzy różne budynki w jeden zespół. W centrum projektu znajduje się kamienica zaprojektowana przez architekta Aleksandrę Vanagasa w 1907 roku w stylu narodowego romantyzmu, której historyczna fasada została starannie odrestaurowana, zachowując autentyczne szczegóły dekoracyjne. Za nim, na dziedzińcu, są przebudowane dawne budynki warsztatowe, które zostały przekształcone w nowoczesne apartamenty i domy. W ramach renowacji projektu całkowicie odnowiono fasady budowlane, narzędzia i dachy, a także zainstalowano energooszczędne systemy ogrzewania i wentylacji, zapewniające klasę efektywności energetycznej A i A +. Apartamenty posiadają szerokie okna dwukomorowe, francuskie balkony i tarasy, które łączą się z spokojnym dziedzińcem. Konstrukcja wnętrza jest zdominowana przez naturalne materiały i neutralne palety kolorów, które tworzą harmonijne i funkcjonalne środowisko. Pokoje są wyposażone w inteligentne technologie, które pozwalają dostosować oświetlenie i klimat do indywidualnych potrzeb. Zielony dziedziniec tworzy prywatne i spokojne środowisko w centrum miasta, zapewniając mieszkańcom harmonijną przestrzeń życiową.