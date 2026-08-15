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Dochodowa nieruchomość na sprzedaż w Łotwa

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Ryga
43
Jurmała
4
Dochodowa nieruchomość Usuwać
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50 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 758 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 758 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 26
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 3
$669,360
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 1 062 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 062 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 062 m²
Piętro 3/3
Niepowtarzalny obiekt historyczny położony w Tornjakalns, jednym z najbardziej dynamicznie r…
$1,12M
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Dochodowa nieruchomość 2 682 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 682 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 79
Powierzchnia 2 682 m²
Piętro 1/6
Oferujemy na sprzedaż budynek, który znajduje się na ulicy Peldu - w samym sercu historyczne…
$3,32M
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Dochodowa nieruchomość 825 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 825 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 825 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się trzypiętrowy dom w centrum Rygi, położony w ul. Avotu. Całkowita po…
$1,28M
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Dochodowa nieruchomość 2 483 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 483 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 70
Powierzchnia 2 483 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w pobliżu Daugavy rzeki, w pobliżu Starego Miasta, w pobliżu centrum i …
$4,07M
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Dochodowa nieruchomość 777 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 777 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 777 m²
Liczba kondygnacji 3
$515,703
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
TekceTekce
Dochodowa nieruchomość 3 131 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 3 131 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 131 m²
Liczba kondygnacji 6
Wszystkie apartamenty zostały całkowicie odnowione i wyposażone w meble i sprzęt renomowanyc…
$11,74M
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Dochodowa nieruchomość 1 349 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 349 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 9
Powierzchnia 1 349 m²
Na sprzedaż prawo własności domu, które zostało zbudowane w 1901 roku i znajduje się w Old R…
$997,945
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Dochodowa nieruchomość 420 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 420 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż dom o powierzchni 420m2.Ciche centrum miasta, 150m do St. Chaka, 1 km do dworca …
$786,616
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Dochodowa nieruchomość 711 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 711 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 711 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż oferujemy nieruchomości mieszkalne w centrum miasta. Budynek znajduje się przy j…
$1,16M
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Dochodowa nieruchomość 680 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 680 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 680 m²
Oferujemy do sprzedaży lokale do klubu nocnego / wydarzeń / koncertów w samym centrum Rygi, …
$3,96M
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Dochodowa nieruchomość 821 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 821 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 821 m²
Piętro 5/5
The property is located in the Old Town, Dome square, the historical centre of Riga and the …
$2,94M
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Dochodowa nieruchomość 317 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 317 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 317 m²
Liczba kondygnacji 5
Inwestycja na wynajem na sprzedaż na starym mieście! Obiekt położony jest w spokojnej częśc…
$2,33M
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Dochodowa nieruchomość 699 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 699 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 699 m²
Piętro 4/4
Budynek znajduje się na ulicy Zaubes, między Kr.Valdemāra, Vesetas i Sporta Streets. W pobli…
$1,08M
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Dochodowa nieruchomość 700 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 700 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 700 m²
Oferujemy zakup budynku w Rydze. Imanta jest mikrookręgiem miasta Ryga, który ma korzystną l…
$798,934
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Dochodowa nieruchomość 749 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 749 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 749 m²
Liczba kondygnacji 3
Prestiżowa lokalizacja budynku sprawia, że jest on szczególnie atrakcyjny dla rozwoju inwest…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 3 179 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 3 179 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 179 m²
Liczba kondygnacji 7
Oferujemy na sprzedaż budynek elewacyjny na centralnej ulicy Rygi.Powierzchnia całkowita 317…
$2,65M
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Dochodowa nieruchomość 2 500 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 500 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 500 m²
Oferujemy zabytkowy dwór w centrum Rygi, na działce o powierzchni 3591 m2 i składa się z 2 b…
$3,49M
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Dochodowa nieruchomość 1 140 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 140 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Obiekt składa się z budynku 1 o powierzchni 950 mkw. oraz budynek 3 o powierzchni 190 m2 i 6…
$1,37M
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Dochodowa nieruchomość 364 m² w Łotwa
Dochodowa nieruchomość 364 m²
Łotwa
Powierzchnia 364 m²
Piętro 2/2
Własność domu w Jurmala, Bulduri, na sprzedaż. Obiekt znajduje się w pobliżu plaży. Korty te…
$645,729
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Dochodowa nieruchomość 697 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 697 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 697 m²
Piętro 7/7
Sprzedajemy zabytkowy budynek.W 1552 roku w tym miejscu po raz pierwszy wymieniono stodołę z…
$1,61M
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Dochodowa nieruchomość 2 539 m² w Vilanu pagasts, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 539 m²
Vilanu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 2 539 m²
$514,505
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 612 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 612 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Powierzchnia 612 m²
Piętro 3/3
Dom położony jest w spokojnej części Jurmala, zaledwie 5 minut spacerem od morza. W pobliżu …
$1,44M
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Dochodowa nieruchomość 1 322 m² w Jurmała, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 322 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 18
Powierzchnia 1 322 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż 4-gwiazdkowy kompleks hotelowy w najbardziej prestiżowej dzielnicy Jurmala. Możl…
$2,29M
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Dochodowa nieruchomość 480 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 480 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 15
Powierzchnia 480 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż jest elegancki i dobrze rozwinięty budynek z 8 apartamentów, idealny do życia i …
$796,690
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Dochodowa nieruchomość 337 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 337 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
$359,809
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 5 197 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 5 197 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 5 197 m²
Liczba kondygnacji 5
Oferujemy na sprzedaż doskonałą nieruchomość inwestycyjną - działkę o powierzchni 1,7 ha na …
$2,19M
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Dochodowa nieruchomość 17 500 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 17 500 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 17 500 m²
Piętro 5/5
Kompleks nieruchomości z działki jest sprzedawany, nadaje się do produkcji i działalności ha…
Cena na zgłoszenie
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Dochodowa nieruchomość 2 050 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 050 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 050 m²
Piętro 7/7
Sprzedajemy budynek mieszkalny na ulicy. F. Sadovnikova. Dogodna lokalizacja, dobre połączen…
$3,64M
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Dochodowa nieruchomość 459 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 459 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 18
Powierzchnia 459 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na sprzeda? dom w centrum miasta. W pobliżu znajdują się różne restauracje, kawiar…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Łotwa.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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