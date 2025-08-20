Mieszkanie w nowym budynku S22

W projekcie czeka na Państwa pozytywne środowisko - rozległy obszar w pobliżu budynku jest dobrze oświetlony i wyposażony w ścieżki spacerowe, ławki rekreacyjne i place zabaw dla dzieci. Jest bogato obsadzony drzewami i kwitnącymi roślinami. S22 posiada plac zabaw dla dzieci, terytorium jest zamknięte, a wejście jest kontrolowane za pomocą kluczy kodowych i sterowania bramą. Na terytorium zaplanowano 9 parkingów, z których 4 znajdują się pod otwartym baldachimem. Przyjemne środowisko jest również w sąsiedztwie. W pobliżu są dwa parki - Peace Garden i cichy ogród, w sumie 8,3 ha, gdzie jest spokojny i piękny we wszystkich porach roku. Są to najlepsze parki w mieście z placami zabaw dla dzieci, skate park, a miejsca zarówno na spacery sportowe i relaksujące. Projekt znajduje się na ulicy Sadovnikova 22, w pobliżu centrum Rygi. FIRS Sadovnikov wszedł do historii miasta jako bardzo bogaty kupiec, patron i honorowy obywatel Rygi i Petersburga. S22 znajduje się w pobliżu centrum Rygi, Stare Miasto, nasyp Daugava i promenada z ścieżką rowerową, Central City Market - największy rynek w Europie Północnej. Tutaj zobaczysz jak słońce wschodzi i idzie pod prysznic wieczorem. Centra handlowe dla wszystkich potrzeb i smaków znajdują się w pobliżu. Projekt przewiduje łącznie 2 rundy. 1 layer- odnowiony kamień 4- piętrowy budynek mieszkalny z 15 apartamentami i jedną piwnicą otwarty apartament o łącznej powierzchni 60 m2 Round 2- odnowiony drewniany budynek 2- historia z 2 apartamentami i pokój sklepowy od strony ulicy Apartamenty będą oferowane z jakości pełnego wykończenia, Runda 1 ma zostać uruchomiona do 2023 r. marzec Runda 2 ma zostać uruchomiona do 2023 r. september