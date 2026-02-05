Nieruchomości komercyjne Place four

Projekt inwestycyjny Premium w samym sercu Rygi o wysokiej rentowności 79 mieszkań, idealnie nadaje się zarówno jako pierwszy dom i jako inwestycja. Jedną z kluczowych zalet Placu 4 jest jego znakomita lokalizacja na jednym z najważniejszych skrzyżowań w centrum Rygi. Wszystkie apartamenty są oferowane z wysokiej jakości, w pełni wykończone wnętrza. Place 4 to nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w centrum Rygi przy ulicy Marijas 4, łączący architekturę zabytkowego budynku ze współczesnymi rozwiązaniami i wysokim poziomem komfortu życia. Lokalizacja Projekt znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części centrum Rygi, w pobliżu dworca kolejowego i Berga Bazārs. Okolica oferuje szeroką gamę restauracji, kawiarni, sklepów, obiektów kulturalnych i rozrywkowych, a także wygodne połączenia transportu publicznego, zapewniając łatwy i szybki dostęp do wszystkich części miasta. Budownictwo i architektura Place 4 to w pełni odnowiony zabytkowy budynek, którego fasada zachowuje swój architektoniczny charakter, oferując jednocześnie nowoczesne i funkcjonalne środowisko życia. Wspólne obszary zostały starannie zaprojektowane przy użyciu materiałów wysokiej jakości i wyrafinowanej, eleganckiej estetyki. Wyposażenie apartamentu Projekt oferuje apartamenty 1- i 2- pokojowe z kompletnymi, wysokiej jakości wykończeniami. Apartamenty wyposażone są w dobrze zaprojektowane układy, wysokie sufity i duże okna, które zapewniają doskonałe naturalne światło. Materiały wykończeniowe są nowoczesne, trwałe i trwałe, spełniają współczesne standardy życia. Potencjał inwestycyjny Miejsce 4 nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako nieruchomość inwestycyjna. Jego centralna lokalizacja zapewnia stabilne zapotrzebowanie na wynajem długoterminowy i krótkoterminowy. Dostępne są również rozwiązania w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycji.