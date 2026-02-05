  1. Realting.com
Nieruchomości komercyjne Place four

Ryga, Łotwa
od
$168,357
;
29
ID: 33191
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1533
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 4.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

O kompleksie

Przeniesienie
Projekt inwestycyjny Premium w samym sercu Rygi o wysokiej rentowności 79 mieszkań, idealnie nadaje się zarówno jako pierwszy dom i jako inwestycja. Jedną z kluczowych zalet Placu 4 jest jego znakomita lokalizacja na jednym z najważniejszych skrzyżowań w centrum Rygi. Wszystkie apartamenty są oferowane z wysokiej jakości, w pełni wykończone wnętrza. Place 4 to nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w centrum Rygi przy ulicy Marijas 4, łączący architekturę zabytkowego budynku ze współczesnymi rozwiązaniami i wysokim poziomem komfortu życia. Lokalizacja Projekt znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części centrum Rygi, w pobliżu dworca kolejowego i Berga Bazārs. Okolica oferuje szeroką gamę restauracji, kawiarni, sklepów, obiektów kulturalnych i rozrywkowych, a także wygodne połączenia transportu publicznego, zapewniając łatwy i szybki dostęp do wszystkich części miasta. Budownictwo i architektura Place 4 to w pełni odnowiony zabytkowy budynek, którego fasada zachowuje swój architektoniczny charakter, oferując jednocześnie nowoczesne i funkcjonalne środowisko życia. Wspólne obszary zostały starannie zaprojektowane przy użyciu materiałów wysokiej jakości i wyrafinowanej, eleganckiej estetyki. Wyposażenie apartamentu Projekt oferuje apartamenty 1- i 2- pokojowe z kompletnymi, wysokiej jakości wykończeniami. Apartamenty wyposażone są w dobrze zaprojektowane układy, wysokie sufity i duże okna, które zapewniają doskonałe naturalne światło. Materiały wykończeniowe są nowoczesne, trwałe i trwałe, spełniają współczesne standardy życia. Potencjał inwestycyjny Miejsce 4 nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako nieruchomość inwestycyjna. Jego centralna lokalizacja zapewnia stabilne zapotrzebowanie na wynajem długoterminowy i krótkoterminowy. Dostępne są również rozwiązania w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
