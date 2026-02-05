Nieruchomości komercyjne Place four

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Projekt inwestycyjny Premium w samym sercu Rygi o wysokiej rentowności
79 mieszkań, idealnie nadaje się zarówno jako pierwszy dom i jako inwestycja. Jedną z kluczowych zalet Placu 4 jest jego znakomita lokalizacja na jednym z najważniejszych skrzyżowań w centrum Rygi. Wszystkie apartamenty są oferowane z wysokiej jakości, w pełni wykończone wnętrza.
Place 4 to nowoczesny projekt mieszkaniowy położony w centrum Rygi przy ulicy Marijas 4, łączący architekturę zabytkowego budynku ze współczesnymi rozwiązaniami i wysokim poziomem komfortu życia.
Lokalizacja
Projekt znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych części centrum Rygi, w pobliżu dworca kolejowego i Berga Bazārs. Okolica oferuje szeroką gamę restauracji, kawiarni, sklepów, obiektów kulturalnych i rozrywkowych, a także wygodne połączenia transportu publicznego, zapewniając łatwy i szybki dostęp do wszystkich części miasta.
Budownictwo i architektura
Place 4 to w pełni odnowiony zabytkowy budynek, którego fasada zachowuje swój architektoniczny charakter, oferując jednocześnie nowoczesne i funkcjonalne środowisko życia. Wspólne obszary zostały starannie zaprojektowane przy użyciu materiałów wysokiej jakości i wyrafinowanej, eleganckiej estetyki.
Wyposażenie apartamentu
Projekt oferuje apartamenty 1- i 2- pokojowe z kompletnymi, wysokiej jakości wykończeniami. Apartamenty wyposażone są w dobrze zaprojektowane układy, wysokie sufity i duże okna, które zapewniają doskonałe naturalne światło. Materiały wykończeniowe są nowoczesne, trwałe i trwałe, spełniają współczesne standardy życia.
Potencjał inwestycyjny
Miejsce 4 nadaje się zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako nieruchomość inwestycyjna. Jego centralna lokalizacja zapewnia stabilne zapotrzebowanie na wynajem długoterminowy i krótkoterminowy. Dostępne są również rozwiązania w zakresie zarządzania nieruchomościami i inwestycji.
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.