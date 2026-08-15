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Działki na sprzedaż w Łotwa

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399 obiektów total found
Działka w Stopinu pagasts, Łotwa
Działka
Stopinu pagasts, Łotwa
$51,794
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Działka w Stopinu pagasts, Łotwa
Działka
Stopinu pagasts, Łotwa
$51,909
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Marupe, Łotwa
Działka
Marupe, Łotwa
Powierzchnia 31 000 m²
Land for Sale in Mārupe, Liliju Street - 350.000 EUR Oferujemy unikalną działkę w Mārupe, je…
$408,760
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Działka w Jełgawa, Łotwa
Działka
Jełgawa, Łotwa
Na sprzedaż znajduje się działka w centralnej części Jelgavy o wysokim potencjale rozwoju mi…
$872,163
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Plot ziemi na ulicy Kapu w Melluži. Główne rodzaje użytkowania terytorium:Budynek mieszkalny…
$1,74M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Na sprzedaż gruntu o łącznej powierzchni 4988 m2 w Valters, Jurmala.Nowoczesny projekt domu …
$141,859
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Oferujemy na sprzedaż działkę w Asari o łącznej powierzchni 9416 m2. Ziemia znajduje się w p…
$704,432
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Oferujemy na sprzedaż unikalną działkę gruntową w Lielupe - w jednym z najbardziej elitarnyc…
$925,234
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
wszystkie komunikacji miejskiej, dobrze strzeżony obszar, dobrze rozwinięta infrastruktura, …
$290,077
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
$1,04M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Łotwa
Działka
Łotwa
Niepowtarzalny i ekskluzywny działka (2390 m kw.) w Jurmala, Dzintari, Bulduru Avenue. Własn…
$2,78M
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Działka w Adazu pagasts, Łotwa
Działka
Adazu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 180 000 m²
Malownicza dzia ³ ka znajduje siê w Adazi, w odleg ³ o ci 7 km od centrum dzielnicy Adazi i …
$795,126
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Działka w Lapmezciems, Łotwa
Działka
Lapmezciems, Łotwa
Powierzchnia 35 200 m²
Na sprzedaż działki w Lapmezciems. Status własności - zarejestrowany w książce właścicieli
$1,05M
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Działka w Ryga, Łotwa
Działka
Ryga, Łotwa
Łączna powierzchnia budynków wynosi 8971 metrów kwadratowych, na terytorium 2,85 ha. Obecnie…
$3,52M
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
w pobliżu parku, w pobliżu morza, w pobliżu rzeki
$114,870
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Garkalnes pagasts, Łotwa
Działka
Garkalnes pagasts, Łotwa
$52,477
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 080 m²
Obiekt znajduje się na pierwszej linii przy wodzie w zamkniętej miejscowości JURMALA DUNE - …
$1,08M
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Wyłącznie działki w Jurmala, pierwsza linia, 150 metrów od morza.Plac ziemi znajduje się w w…
$2,11M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Działka w Ryga, Łotwa
Działka
Ryga, Łotwa
Ziemia w budowie w cichym centrum. Powierzchnia całkowita działki: 1936 m2.Powierzchnia całk…
$2,11M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Działka w Ryga, Łotwa
Działka
Ryga, Łotwa
$1,11M
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
wszystek miejski komunikacja, ogrodzony teren, w pobliżu park, w pobliżu morze
$1,28M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Na sprzeda? dzia? ka z sosnami w Jaundubulti o ca? kowitej powierzchni 2575 m2. Plac jest 60…
$217,273
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Działka w Łotwa
Działka
Łotwa
Oferujemy zakup działki w Jurmala, w bardzo dobrym i cichym miejscu - obszarze prywatnego ro…
$651,600
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 500 m²
Sprzedajemy kawałek ziemi, na którym już ma nowy budynek mieszkalny i hangar z garażem i zbu…
$523,420
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Ośrodek Jurmala jest dobrze znany z naturalnych bogactw - łagodny klimat, morze, zdrowe powi…
$640,099
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Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
w pobliżu lasu, w pobliżu morza
$1,16M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Jurmała, Łotwa
Działka
Jurmała, Łotwa
W sercu głównego łotewskiego kurortu miasta Jurmala, działki nr 12 - powierzchnia 3526 m2 je…
$1,16M
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Działka w Jakubowo, Łotwa
Działka
Jakubowo, Łotwa
$74,478
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Działka w Baldones pagasts, Łotwa
Działka
Baldones pagasts, Łotwa
Powierzchnia 1 083 m²
$40,150
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Działka w Adazi, Łotwa
Działka
Adazi, Łotwa
Na sprzeda ¿du ¿a dzia ³ ka o powierzchni 2500 m2, w cichej dzielnicy mieszkalnej w Banglade…
$138,585
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
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