  2. Łotwa
  3. Ryga
  4. Nieruchomości komercyjne EZERA SOLO

Nieruchomości komercyjne EZERA SOLO

Ryga, Łotwa
od
$30,465
;
32
ID: 20126
In CRM: 1506
Data aktualizacji: 21.07.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2023

O kompleksie

Projekt "EZERA SOLO" znajduje się na ulicy Ezermalas 4, w dzielnicy Riga Mežaparks, w przestrzeni między Ezermalas, Viskali, Sprukstes i Mailīšu. Budynek znajduje się w cichej, zielonej, zamkniętej przestrzeni z utwardzonymi ścieżkami, plac zabaw dla dzieci i teren rekreacyjny, co czyni go szczególnie atrakcyjnym. 500 m od Jeziora Jugosławskiego i tylko 7 km od centrum Rygi, nieruchomość jest doskonałym przykładem udanej odbudowy - budynek, zbudowany w 1970 roku, został całkowicie odnowiony, dając mu nowoczesny wygląd, renowację fasady i całkowicie wymianę wewnętrznych systemów komunikacyjnych. Projekt jest doskonałym przykładem lakonicznej i nowoczesnej renowacji, łączącej trzy koncepcje: kompaktowe, minimalizm i oszczędne życie. 105 kompaktowe studio lub dwupokojowe apartamenty są dostępne na zakup, o wielkości od 15.7 do 34.5 m2. W apartamentach z pełnym wykończeniem wnętrz wysokiej jakości znajdują się malowane ściany i sufity, podłoga laminat EGGER klasy 33 i w pełni wyposażona łazienka i miejsce na pralkę. Wystarczy wybrać i zainstalować meble. Apartamenty z białym wykończeniem (75) mają ściany działowe i wszystkie niezbędne komunikacji, system ogrzewania, elektryczność, kanalizacja, zimna woda w łazience i kuchni, woda, liczniki energii elektrycznej i ogrzewania, drzwi i parapety okien. Te apartamenty pozwalają mieszkańcom na spełnienie własnych pomysłów projektowych. Za dodatkową opłatą można zakupić miejsce parkingowe - 5000 EUR. Apartamenty w projekcie "EZERA SOLO" są idealnym miejscem zamieszkania dla osób, które cenią sobie bliskość przyrody, jednocześnie ciesząc się łatwym dostępem do wszystkich części miasta. To miejsce jest idealnym wyborem dla młodych ludzi prowadzących aktywny styl życia, jak również dla nowych rodzin dopiero rozpoczynających życie, zapewniając komfort i nowoczesne środowisko dla codziennego życia. Projekt wyróżnia się doskonałą perspektywą inwestycyjną ze względu na bliskość kilku uniwersytetów, zapewniając stały popyt na wynajem mieszkań. W sąsiedztwie znajduje się RTU Wydział Transportu i Inżynierii Mechanicznej, Narodowej Akademii Obrony, Narodowego Kolegium Policyjnego i Akademii Pedagogiki Sportowej. Ich obecność sprawia, że "EZERA SOLO" jest szczególnie atrakcyjna dla studentów i pracowników akademickich pragnących mieszkać w pobliżu ich miejsc studiów lub pracy, zapewniając tym samym stabilny rynek wynajmu i doskonały zwrot z inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa

Kalkulator hipoteczny

