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Domy na sprzedaż w Łotwa

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Jurmała
367
Ryga
167
Babites pagasts
60
Marupe
36
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867 obiektów total found
Dom 10 pokojów w Garkalnes pagasts, Łotwa
UP UP
Dom 10 pokojów
Garkalnes pagasts, Łotwa
Pokoje 10
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 357 m²
Liczba kondygnacji 3
✨ Mamy przyjemność przedstawić ten przestronny i przytulny dom, doskonale nadaje się do duże…
$328,972
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Prywatny sprzedawca
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Русский
Dom 4 pokoi w Bowsk, Łotwa
Dom 4 pokoi
Bowsk, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 2
$183,453
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/2
$276,698
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
DD CO DEDD CO DE
Dom 5 pokojów w Ozolnieki, Łotwa
Dom 5 pokojów
Ozolnieki, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 114 m²
Piętro 2
$241,571
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom w Rutki, Łotwa
Dom
Rutki, Łotwa
$669,360
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
$1,01M
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Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
TekceTekce
Dom 6 pokojów w Trenci, Łotwa
Dom 6 pokojów
Trenci, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
$294,288
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 7 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 7 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 7
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 490 m²
Oferujemy na sprzedaż przestronny dom rodzinny 100m od Lielupe Ragakāpa Park Przyrody!Powier…
$423,289
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Dom 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 230 m²
Oferujemy na sprzedaż nowoczesny dom prywatny. Dom znajduje się w strefie wydm, na zamknięty…
$939,243
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Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 875 m²
Piętro 3/3
Prywatna willa na sprzedaż w Baltezers! Świetna lokalizacja nad jeziorem. Wioska znajduje si…
$1,29M
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Dom 6 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 6 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
nowoczesna renowacja, w pełni umeblowane, wbudowane w kuchnię, kominek, sauna, ogrzewanie po…
$452,520
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Agencja
VIP Real
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Dom 6 pokojów w Priedkalne, Łotwa
Dom 6 pokojów
Priedkalne, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 499 m²
Liczba kondygnacji 2
Prižkalne to wioska łotewskich milionerów, położona kilka kilometrów od Rygi, na wybrzeżu Ba…
$651,600
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Dom 79 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 79 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 79
Powierzchnia 2 682 m²
Liczba kondygnacji 6
Budynek przy ul. Peldu 15, położony w samym centrum Rygi, został zbudowany w 1986 roku w his…
$4,61M
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Dom 10 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 10 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
dom w centrum Jurmala po stronie morza. Powierzchnia domu wynosi 210 m2, a działki 715 m2. D…
$212,069
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Dom 8 pokojów w Kekavas pagasts, Łotwa
Dom 8 pokojów
Kekavas pagasts, Łotwa
Pokoje 8
Powierzchnia 319 m²
Piętro 1/3
$372,379
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Agencja
Tribus Realty
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Dom w Vandzenes pagasts, Łotwa
Dom
Vandzenes pagasts, Łotwa
Idealne połączenie stylu wiejskiego domu życia. Dobry dom, w którym część domu jest całkowic…
$228,276
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 3
$948,699
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Agencja
Tribus Realty
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Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 2 508 m²
Gospodarstwo domowe przy ulicy Viljandi 10, Ryga1.Informacje ogólne:- Budynek został zbudowa…
$4,70M
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 590 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzy budynki znajdują się na terenie krajobrazu - główny dom 440 m2; który jest podzielony n…
$986,261
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Agencja
VIP Real
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Doskonała lokalizacja - zaledwie 50 metrów od morza. Miejsce znajduje się w taki sposób, że …
$917,900
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Dom 5 pokojów w Sebruciems, Łotwa
Dom 5 pokojów
Sebruciems, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 310 m²
Piętro 2/2
$802,964
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Agencja
Tribus Realty
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Dom w Ryga, Łotwa
Dom
Ryga, Łotwa
$455,057
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 8 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 8 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 346 m²
Nowoczesny, stylowy dom na wybrzeżu morza znajduje się zaledwie 100 metrów od plaży!Całkowit…
$3,64M
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Row house in the dune zone Całkowicie nowy dom. Znajduje się w wygodnym, cichym i spokojnym …
$556,947
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Dom 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 2
Drewniany dom jest na sprzedaż przy rzece Lielupe, w Melluži, przy ulicy Saulgriežu.Dom zbud…
$370,138
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Agencja
VIP Real
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Dom w Jurmała, Łotwa
Dom
Jurmała, Łotwa
Ta nieruchomość jest przeznaczona dla każdego, kto docenia wysoką jakość i chce mieszkać w j…
$1,00M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 5 pokojów w Jurmała, Łotwa
Dom 5 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 230 m²
W cichym miejscu, eko dom jest sprzedawany na brzegu rzeki.- Zamknięty obszar z 5 dom (4 spr…
$314,606
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Agencja
Metropolis Riga
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Dom 20 pokojów w Ryga, Łotwa
Dom 20 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 751 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż niedokończony kompleks mieszkalny w centrum Rygi. Powierzchnia całkowita -998 m2…
$1,07M
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Dom 4 pokoi w Durbes pagasts, Łotwa
Dom 4 pokoi
Durbes pagasts, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$214,911
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Dom 4 pokoi w Vecumnieki, Łotwa
Dom 4 pokoi
Vecumnieki, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
$80,713
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu

Typy nieruchomości w Łotwa.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Łotwa

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
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