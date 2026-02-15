Centrum biznesowe K26

K26 Office Building - Twój adres biznesowy w sercu starej Rygi Kaļīu iela 26 jest unikalnym połączeniem architektury historycznej i nowoczesnej innowacji. Położony na jednej z najbardziej tętniących życiem i prestiżowych ulic w Rydze, budynek ten jest obecnie w trakcie szeroko zakrojonej odbudowy, aby stać się nowoczesnym centrum biurowym Class-, zachowując swoją historyczną elegancję. Lokalizacja: W centrum wszystkiego Budynek znajduje się w samym sercu Starej Rygi - miejsca, gdzie historia miasta, turystyka i świat biznesu zbiegają się. Dostępność: zaledwie kilka minut spacerem od transportu publicznego, najlepszych hoteli w mieście, restauracji i instytucji rządowych. Prestige: Adres, który służy jako wizytówka i znak jakości dla Twojej firmy. Funkcje i rozwiązania budowlane Modern Rekonstrukcja: Wykonywane są prace remontowe w pełnym cyklu, aby zapewnić najwyższe standardy efektywności energetycznej i komfortu. Niestandardowe układy: Pomieszczenia są dostosowane do specyficznych wymagań każdego najemcy - od biur open- plan do eleganckich prywatnych apartamentów. Exclusive Design: 6. piętrowe pomieszczenia mieszkalne są opracowywane we współpracy z prestiżowym biurem architektonicznym "Lauders Arhitekti", tworząc unikalną przestrzeń roboczą ze specjalną atmosferą. Infrastruktura: Systemy inżynieryjne Latest- generation, inteligentne oświetlenie i wysokiej jakości wentylacja. Oferta dla gości K26 oferuje elastyczne przestrzenie (od ok. 150 m ² do pełnych pięter o powierzchni 350 m ²) nadające się zarówno do dynamicznego startu, jak i do zakładania biur korporacyjnych. K26 to coś więcej niż tylko biuro - jest to środowisko, w którym historia inspiruje przyszłe osiągnięcia.