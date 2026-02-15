Centrum biznesowe K26

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
K26 Office Building - Twój adres biznesowy w sercu starej Rygi
Kaļīu iela 26 jest unikalnym połączeniem architektury historycznej i nowoczesnej innowacji. Położony na jednej z najbardziej tętniących życiem i prestiżowych ulic w Rydze, budynek ten jest obecnie w trakcie szeroko zakrojonej odbudowy, aby stać się nowoczesnym centrum biurowym Class-, zachowując swoją historyczną elegancję.
Lokalizacja: W centrum wszystkiego
Budynek znajduje się w samym sercu Starej Rygi - miejsca, gdzie historia miasta, turystyka i świat biznesu zbiegają się.
Dostępność: zaledwie kilka minut spacerem od transportu publicznego, najlepszych hoteli w mieście, restauracji i instytucji rządowych.
Prestige: Adres, który służy jako wizytówka i znak jakości dla Twojej firmy.
Funkcje i rozwiązania budowlane
Modern Rekonstrukcja: Wykonywane są prace remontowe w pełnym cyklu, aby zapewnić najwyższe standardy efektywności energetycznej i komfortu.
Niestandardowe układy: Pomieszczenia są dostosowane do specyficznych wymagań każdego najemcy - od biur open- plan do eleganckich prywatnych apartamentów.
Exclusive Design: 6. piętrowe pomieszczenia mieszkalne są opracowywane we współpracy z prestiżowym biurem architektonicznym "Lauders Arhitekti", tworząc unikalną przestrzeń roboczą ze specjalną atmosferą.
Infrastruktura: Systemy inżynieryjne Latest- generation, inteligentne oświetlenie i wysokiej jakości wentylacja.
Oferta dla gości
K26 oferuje elastyczne przestrzenie (od ok. 150 m ² do pełnych pięter o powierzchni 350 m ²) nadające się zarówno do dynamicznego startu, jak i do zakładania biur korporacyjnych.
K26 to coś więcej niż tylko biuro - jest to środowisko, w którym historia inspiruje przyszłe osiągnięcia.
