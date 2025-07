Nieruchomości komercyjne Parka Kvartāls

Wprowadź harmonię do swojego życia z domem w "Parka Kvartāls"! Nowy projekt mieszkalny, łączący nowoczesne budynki, stuletnie drzewa i bliskość przyrody, oferuje możliwość życia w unikalnym środowisku otoczonym drzewami lidenów, maples i innych cennych gatunków drzew. "Parka Kvartāls" jest idealnym wyborem dla wszystkich - zarówno dla singli, par, jak i młodych rodzin. Projekt łączy nowoczesną architekturę ze skarbami przyrody, zapewniając bezpieczne i komfortowe środowisko życia. Doskonałe warunki życia: Pierwsza lokalizacja w pobliżu centrum miasta - tylko 15 minut samochodem. Przestronne okna, obfite naturalne światło i wspaniały widok na okolicę. Balkony i ogrody prywatne - każdy apartament ma swój własny kąt relaksu, gdzie można cieszyć się bliskością drzew i zielonych przestrzeni. Obszary krajobrazu i dostępne parki, które stworzą pokój i harmonię. W pobliżu szkoły, przedszkola, sklepy spożywcze i kilka lokalnych stref zielonych. Idyllic Bišumuiža obszar blisko domów. Projekt został opracowany przez estońskich deweloperów we współpracy z najlepszymi architektami z Łotwy. Jest to środowisko życia przeznaczone do zrównoważonego i wysokiej jakości życia. "Parka Kvartāls" oferuje cztery wielopiętrowe budynki, z których każde ma cztery piętra. Duże okna zapewniają doskonałe oświetlenie, podczas gdy okolica oferuje niezapomnianą przyrodę tuż za oknem. Majestatyczne drzewa w pobliżu, takie jak lipina, klon i dąb, stanowią unikalną aurę i są częścią lokalnego dziedzictwa, które jesteśmy zobowiązani zachować. Nowy projekt "Parka Kvartāls" oferuje swoim klientom możliwość wyboru spośród trzech typów wykończeń przed zakupem mieszkania, co pozwala im dopasować ich wybór do ich indywidualnej osobowości i preferencji wnętrz. Apartamenty w Rydze są dostępne z trzech opcji wykończenia: Ivory (wliczone w cenę), Onyx (wliczone w cenę) lub Luxury (za dodatkową opłatą). Żyjąc w "Parce Kvartāls", będziecie cieszyć się nie tylko nowoczesnymi przestrzeniami życiowymi, ale także bliskością natury, która tworzy prawdziwą harmonię i pokój.