Centrum biznesowe V8 biroji

Dostępne pomieszczenia biurowe w centrum Rygi obok parku Kronvalda. Ten zabytkowy budynek, zbudowany w 1879 roku, eksponuje swój unikalny urok i został stworzony przez architekta Jānisa Frīdrihsa Baumanisa. Wnętrze biura zostało całkowicie odnowione i wyposażone w wysokiej jakości materiały wykończeniowe, oferujące nowoczesne systemy klimatyzacji i indywidualne ogrzewanie dla każdego biura zgodnie z preferencjami użytkowników. Układ jest elastyczny i dostosowany do wymagań najemcy, z możliwością tworzenia dodatkowych sal negocjacyjnych lub zarządzania. Okna zapewniają widoki zarówno Krišjāņa Valdemāra Street i Kalpaka Boulevard. Budynek posiada nowoczesną windę dużych prędkości, zapewniając łatwy dostęp do wszystkich pięter. Dla najemców zapewniony jest całodobowy dostęp do pomieszczeń biurowych, co zapewnia elastyczny wybór godzin pracy. Połączenie z Internetem jest zapewnione przez światłowód "Lattelecom", zapewniając szybką i stabilną łączność. Dodatkowo, obok budynku dostępne są płatne miejsca parkingowe.