Mieszkanie w nowym budynku Vīlandes iela 10

Klejnot Narodowej Architektury Romantycznej w Centrum Cichy Ryga
Vīlandes iela 10 to znakomity przykład architektury romantycznej z 1908 roku. Budynek został zaprojektowany przez jednego z najważniejszych architektów łotewskich - Konstantīns Pēkšēns.
Fasada posiada asymetryczną kompozycję wzbogaconą o wyrafinowane elementy dekoracyjne: rustykację, tynk teksturowany w różnych wykończeniach, wyraziste reliefy przedstawiające sceny klasyczne, wybitne okienko zatokowe oraz monumentalną Cornice ozdobioną motywami winogron. Charakterystyczne wejście w kształcie klawisza z geometryczną ozdobą dodaje unikalny architektoniczny akcent.
Budynek został w pełni zrekonstruowany, ostrożnie zachowując swój historyczny urok, jednocześnie integrując nowoczesne systemy inżynieryjne i nowoczesne rozwiązania komfortowe.
Zalety w budownictwie i infrastrukturze:
Ochrona na żywo 24 / 7
Bezpieczne i dobrze utrzymane schody
Winda
System interkomu
Odnowiony budynek
Oszklenie podwójne
Ogrzewanie gazowe
Internet i telewizja dostępna
Lokalizacja
Nieruchomość znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych dzielnic Rygi - Centrum Ciche, gdzie historyczna architektura łączy się płynnie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską. W pobliżu znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy, parki i wygodne połączenia transportu publicznego. Płatny parking jest dostępny w bezpośrednim sąsiedztwie.
Ta nieruchomość jest idealna dla tych, którzy cenią architekturę historyczną, prestiżowe środowisko i wysoką jakość życia w centrum miasta.
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Edukacja
Jedzenie i picie
