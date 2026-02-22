  1. Realting.com
  2. Łotwa
  3. Ryga
  4. Mieszkanie w nowym budynku Vīlandes iela 10

Mieszkanie w nowym budynku Vīlandes iela 10

Ryga, Łotwa
od
$1,004
;
22
Zostawić wniosek
ID: 33889
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 758
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2019

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский
Klejnot Narodowej Architektury Romantycznej w Centrum Cichy Ryga Vīlandes iela 10 to znakomity przykład architektury romantycznej z 1908 roku. Budynek został zaprojektowany przez jednego z najważniejszych architektów łotewskich - Konstantīns Pēkšēns. Fasada posiada asymetryczną kompozycję wzbogaconą o wyrafinowane elementy dekoracyjne: rustykację, tynk teksturowany w różnych wykończeniach, wyraziste reliefy przedstawiające sceny klasyczne, wybitne okienko zatokowe oraz monumentalną Cornice ozdobioną motywami winogron. Charakterystyczne wejście w kształcie klawisza z geometryczną ozdobą dodaje unikalny architektoniczny akcent. Budynek został w pełni zrekonstruowany, ostrożnie zachowując swój historyczny urok, jednocześnie integrując nowoczesne systemy inżynieryjne i nowoczesne rozwiązania komfortowe. Zalety w budownictwie i infrastrukturze: Ochrona na żywo 24 / 7 Bezpieczne i dobrze utrzymane schody Winda System interkomu Odnowiony budynek Oszklenie podwójne Ogrzewanie gazowe Internet i telewizja dostępna Lokalizacja Nieruchomość znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych dzielnic Rygi - Centrum Ciche, gdzie historyczna architektura łączy się płynnie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską. W pobliżu znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy, parki i wygodne połączenia transportu publicznego. Płatny parking jest dostępny w bezpośrednim sąsiedztwie. Ta nieruchomość jest idealna dla tych, którzy cenią architekturę historyczną, prestiżowe środowisko i wysoką jakość życia w centrum miasta.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Ganu iela 4
Ryga, Łotwa
od
$183,940
Apartamentowiec S22
Ryga, Łotwa
od
$520
Apartamentowiec Vaļņu iela 19
Ryga, Łotwa
od
$188,375
Apartamentowiec Zunda Towers
Ryga, Łotwa
od
$1,198
Apartamentowiec Elizabetes 2A
Ryga, Łotwa
od
$639
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Vīlandes iela 10
Ryga, Łotwa
od
$1,004
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Pokaż wszystko Apartamentowiec S22
Apartamentowiec S22
Ryga, Łotwa
od
$520
Rok realizacji 2024
W projekcie czeka na Państwa pozytywne środowisko - rozległy obszar w pobliżu budynku jest dobrze oświetlony i wyposażony w ścieżki spacerowe, ławki rekreacyjne i place zabaw dla dzieci. Jest bogato obsadzony drzewami i kwitnącymi roślinami. S22 posiada plac zabaw dla dzieci, terytorium jest…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Pokaż wszystko Apartamentowiec Zunda Towers
Apartamentowiec Zunda Towers
Ryga, Łotwa
od
$1,198
Rok realizacji 2022
Symbolizująca pewność siebie, stabilność, najnowsze technologie i jakość, Zunda Wieże wznoszą się ku zenitowi w panorama XXI wieku w Rydze - pod względem architektury, projektowania i stylu życia
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Apartamentowiec Kalpaka Park Residence
Ryga, Łotwa
od
$296
Rok realizacji 2004
KALPAKA PARK RESIDENCE at Kalpaka Blvd 7 to zarówno dom mieszkalny, jak i budynek biurowy położony w tzw. bulwarze koło Rygi, który charakteryzuje się głównie jego architekturą nouveau sztuki. Budynek składa się z dwóch części - "starego" budynku został zaprojektowany przez znanego łotewskie…
Agencja
REALAT real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się