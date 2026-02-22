Mieszkanie w nowym budynku Vīlandes iela 10

Klejnot Narodowej Architektury Romantycznej w Centrum Cichy Ryga Vīlandes iela 10 to znakomity przykład architektury romantycznej z 1908 roku. Budynek został zaprojektowany przez jednego z najważniejszych architektów łotewskich - Konstantīns Pēkšēns. Fasada posiada asymetryczną kompozycję wzbogaconą o wyrafinowane elementy dekoracyjne: rustykację, tynk teksturowany w różnych wykończeniach, wyraziste reliefy przedstawiające sceny klasyczne, wybitne okienko zatokowe oraz monumentalną Cornice ozdobioną motywami winogron. Charakterystyczne wejście w kształcie klawisza z geometryczną ozdobą dodaje unikalny architektoniczny akcent. Budynek został w pełni zrekonstruowany, ostrożnie zachowując swój historyczny urok, jednocześnie integrując nowoczesne systemy inżynieryjne i nowoczesne rozwiązania komfortowe. Zalety w budownictwie i infrastrukturze: Ochrona na żywo 24 / 7 Bezpieczne i dobrze utrzymane schody Winda System interkomu Odnowiony budynek Oszklenie podwójne Ogrzewanie gazowe Internet i telewizja dostępna Lokalizacja Nieruchomość znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych dzielnic Rygi - Centrum Ciche, gdzie historyczna architektura łączy się płynnie z dobrze rozwiniętą infrastrukturą miejską. W pobliżu znajdują się restauracje, kawiarnie, sklepy, parki i wygodne połączenia transportu publicznego. Płatny parking jest dostępny w bezpośrednim sąsiedztwie. Ta nieruchomość jest idealna dla tych, którzy cenią architekturę historyczną, prestiżowe środowisko i wysoką jakość życia w centrum miasta.