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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Łotwa

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Ryga
216
Jurmała
40
Marupes pagasts
3
Kekavas pagasts
4
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299 obiektów total found
Dochodowa nieruchomość 758 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 758 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 26
Powierzchnia 758 m²
Liczba kondygnacji 3
$669,360
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Dochodowa nieruchomość 1 062 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 1 062 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 1 062 m²
Piętro 3/3
Niepowtarzalny obiekt historyczny położony w Tornjakalns, jednym z najbardziej dynamicznie r…
$1,12M
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Dochodowa nieruchomość 2 682 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 682 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 79
Powierzchnia 2 682 m²
Piętro 1/6
Oferujemy na sprzedaż budynek, który znajduje się na ulicy Peldu - w samym sercu historyczne…
$3,32M
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Pomieszczenie biurowe 112 m² w Ryga, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 112 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 112 m²
Piętro 1
$191,126
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 2 927 m² w Iecavas pagasts, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 2 927 m²
Iecavas pagasts, Łotwa
Powierzchnia 2 927 m²
Liczba kondygnacji 2
Fabryka Cobblestone i betonu na sprzedaż. Fabryka jest wyposażona we wszystkie niezbędne urz…
$1,16M
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Nieruchomości inwestycyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne
Ryga, Łotwa
Wyłączna oferta na łotewskim rynku nieruchomości - oferta inwestycyjna 3 km od centrum Rygi,…
$2,79M
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TekceTekce
Hotel 1 000 m² w Jurmała, Łotwa
Hotel 1 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 1 000 m²
Hotel położony jest w samym sercu Jurmala na Majori. W miejscu obok głównej ulicy - Jomas, k…
$2,27M
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Sklep 151 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 151 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 151 m²
Obszary handlowe w centrum Rygi, w pobliżu Starego Miasta, przy ulicy Merřeļa.Ulica ta jest …
$364,080
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dochodowa nieruchomość 825 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 825 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 10
Powierzchnia 825 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż znajduje się trzypiętrowy dom w centrum Rygi, położony w ul. Avotu. Całkowita po…
$1,28M
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Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 2 815 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 2 815 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy atrakcyjny projekt inwestycyjny w samym centrum Jurmala - na Dzintaru Avenue.Unika…
$1,75M
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 3
$1,86M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Sklep 228 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 228 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 8
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż powierzchni handlowej w centrum Brivibas ulicy 133Wysoki przepływ osób i samocho…
$211,401
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Dochodowa nieruchomość 2 483 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 2 483 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 70
Powierzchnia 2 483 m²
Liczba kondygnacji 5
Budynek znajduje się w pobliżu Daugavy rzeki, w pobliżu Starego Miasta, w pobliżu centrum i …
$4,07M
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Sklep 4 500 m² w Ryga, Łotwa
Sklep 4 500 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 4 500 m²
Na sprzedaż wielofunkcyjny obiekt handlowy w centralnej części Rygi.- na sprzedaż, produkcję…
$2,94M
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Agencja
Metropolis Riga
Języki komunikacji
English, Русский
Zakład produkcyjny 700 m² w Stopinu pagasts, Łotwa
Zakład produkcyjny 700 m²
Stopinu pagasts, Łotwa
Powierzchnia 700 m²
Piętro 2/2
Oferujemy nowy pomieszczenie produkcyjne i magazynowe w Ulbrok. Wygodne połączenie transport…
$814,672
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Dochodowa nieruchomość 777 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 777 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 777 m²
Liczba kondygnacji 3
$515,703
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne 4 670 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 4 670 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 4 670 m²
Budynek magazynowy z biurem przy ulicy Katlakalna o powierzchni 4670 m2, w tym magazyn 3889 …
$2,08M
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Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Piętro 1
wszystkie komunikacji miejskiej, dobrze strzeżony obszar, winda, punkt bezpieczeństwa, dobrz…
$4,67M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Piętro 1/7
Akas4 jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym w samym sercu Rygi, gdzie przemyślana architek…
$602,275
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Nieruchomości komercyjne 73 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 73 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 73 m²
Piętro 1/6
Na sprzeda? w sklepie w centrum miasta. Obiekt znajduje się w bardzo ruchliwym miejscu. Powi…
$616,823
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Nieruchomości komercyjne 178 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 178 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 178 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż. Duży przepływ ludzi. Wygodne położenie. Budynek z przodu, wejście od ulicy, dwa…
$198,540
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Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Zaopatrzenie miasta w wodę, ścieki miejskie, dobrze rozwinięta infrastruktura, ogrodzony obszar
$5,83M
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Nieruchomości komercyjne w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Piętro 1/2
odnowiony dom, ekskluzywne wykończenie w nowoczesnym stylu, dobrze utrzymany obszar, dobrze …
$1,54M
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Jurmała, Łotwa
Powierzchnia 3 000 m²
Piętro 5/5
Oferujemy zakup niedokończonego budynku w Jurmala, dystrykt Sloka. Cichy obszar do spania Ju…
$1,76M
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Nieruchomości komercyjne 349 m² w Ryga, Łotwa
Nieruchomości komercyjne 349 m²
Ryga, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 349 m²
Piętro 1/5
Budynek z przodu, wejście od podwórza i ulicy, okna naprzeciwko ulicy, przechodni- pokoje, o…
$1,16M
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Dochodowa nieruchomość 3 131 m² w Ryga, Łotwa
Dochodowa nieruchomość 3 131 m²
Ryga, Łotwa
Powierzchnia 3 131 m²
Liczba kondygnacji 6
Wszystkie apartamenty zostały całkowicie odnowione i wyposażone w meble i sprzęt renomowanyc…
$11,74M
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Pomieszczenie biurowe 1 676 m² w Marupe, Łotwa
Pomieszczenie biurowe 1 676 m²
Marupe, Łotwa
Powierzchnia 1 676 m²
Piętro 2/2
Powierzchnia budynku: 1676 m ² (bez tarasu i letniej sali konferencyjnej)Obszar biurowy: 117…
$1,86M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m² w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości inwestycyjne 1 740 m²
Jurmała, Łotwa
Pokoje 20
Powierzchnia 1 740 m²
Piętro 4/4
Sprzątanie na sprzedaż w Bulduri - w samym sercu Jurmala, tuż nad morzem, tuż za wydmami.Bud…
$3,38M
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Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Sprzedaż oferuje działkę na pierwszej linii morza z ukończonym 5-gwiazdkowym projektem hotel…
$7,05M
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Nieruchomości komercyjne w Jurmała, Łotwa
Nieruchomości komercyjne
Jurmała, Łotwa
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 1
$754,199
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Agencja
VIP Real
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu

Typy nieruchomości w Łotwa.

hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
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