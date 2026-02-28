Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117

Centrum biurowe przy ul. Dzielzavas 117 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biznesowych klasy B w Purvciems, oferującym stabilne i dobrze zorganizowane środowisko pracy. Strategicznie zlokalizowany budynek zapewnia doskonałą widoczność i wygodny dostęp do głównych dróg tętniczych miasta. Projekt jest idealny dla firm, które traktują priorytetowo wysoką funkcjonalność w połączeniu z rozsądnymi kosztami utrzymania. Plany podłogowe są elastyczne, co pozwala na tworzenie biur open- plan lub podzielonych pomieszczeń roboczych dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta. Dla wygody najemców budynek jest wyposażony w nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji, zapewniając przyjemny mikroklimat w każdym sezonie. Bezpieczeństwo jest gwarantowane przez całodobową ochronę fizyczną, nadzór wideo oraz system kontroli dostępu. Jedną z największych zalet kompleksu jest przestronny parking dostępny zarówno dla pracowników i klientów. Na pierwszym piętrze znajduje się przytulna kawiarnia i różnych dostawców usług, co ułatwia codzienne procedury dla personelu. Otaczająca infrastruktura jest doskonale rozwinięta, z przystankami transportu publicznego, centra handlowe i restauracje lunchowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Centrum biurowe wyróżnia się profesjonalnym zarządzaniem i szybkim wsparciem technicznym w sprawach codziennych. Jest to środowisko, w którym efektywność biznesowa spełnia dogodną lokalizację i przemyślaną obsługę. Dzielzavas 117 to przemyślany wybór dla długoterminowego wzrostu przedsiębiorstw i dobrego samopoczucia pracowników.