Centrum biznesowe BC Dzelzavas 117

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Analityczne pliki cookie
Pomóż nam ulepszyć wydajność witryny, Twoje doświadczenie korzystania z witryny i uczynić ją wygodniejszą w użyciu. Informacje gromadzone przez tego typu pliki cookie są zbiorcze i dlatego anonimowe. Służy do dostarczania statystycznych wskaźników korzystania z witryny bez identyfikacji użytkowników.
Reklamowe pliki cookie
Pozwól nam obniżyć koszty marketingu i poprawić komfort użytkowania.
Zapisz
Realting.com wykorzystuje pliki cookie, aby usprawnić Twoją interakcję ze stroną internetową. Możesz skonfigurować, które pliki cookies będą zapisywane na Twoim urządzeniu.
Dowiedz się więcej
Centrum biurowe przy ul. Dzielzavas 117 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kompleksów biznesowych klasy B w Purvciems, oferującym stabilne i dobrze zorganizowane środowisko pracy. Strategicznie zlokalizowany budynek zapewnia doskonałą widoczność i wygodny dostęp do głównych dróg tętniczych miasta. Projekt jest idealny dla firm, które traktują priorytetowo wysoką funkcjonalność w połączeniu z rozsądnymi kosztami utrzymania.
Plany podłogowe są elastyczne, co pozwala na tworzenie biur open- plan lub podzielonych pomieszczeń roboczych dostosowanych do specyficznych potrzeb klienta. Dla wygody najemców budynek jest wyposażony w nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji, zapewniając przyjemny mikroklimat w każdym sezonie. Bezpieczeństwo jest gwarantowane przez całodobową ochronę fizyczną, nadzór wideo oraz system kontroli dostępu. Jedną z największych zalet kompleksu jest przestronny parking dostępny zarówno dla pracowników i klientów.
Na pierwszym piętrze znajduje się przytulna kawiarnia i różnych dostawców usług, co ułatwia codzienne procedury dla personelu. Otaczająca infrastruktura jest doskonale rozwinięta, z przystankami transportu publicznego, centra handlowe i restauracje lunchowe w bezpośrednim sąsiedztwie. Centrum biurowe wyróżnia się profesjonalnym zarządzaniem i szybkim wsparciem technicznym w sprawach codziennych. Jest to środowisko, w którym efektywność biznesowa spełnia dogodną lokalizację i przemyślaną obsługę. Dzielzavas 117 to przemyślany wybór dla długoterminowego wzrostu przedsiębiorstw i dobrego samopoczucia pracowników.
Lokalizacja na mapie
Ryga, Łotwa
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Kalkulator hipoteczny
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Odłóż to.