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Centrum biznesowe Riga Technology Park

Ryga, Łotwa
od
$1,678
;
40
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ID: 38103
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1556
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 18.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Łotwa
  • Miasto
    Ryga
  • Adres
    Pulka iela, 3 k 9

O kompleksie

Przeniesienie
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Łotewski Park Technologiczny (LTP) jest ośrodkiem nauki, badań i firm o dużym potencjale technologicznym w Pardaugavie. Działa on jako inkubator środowiska innowacyjnego i przedsiębiorczości, łącząc w ten sposób młodych ludzi, laboratoria badawcze oraz nowoczesną infrastrukturę dla sektorów IT i inżynierii. Główne korzyści i środowisko: Położenie strategiczne: Park położony jest w dobrze rozwiniętej części Pardaugava (między ulicami Daugavgrivas i Slokas), w pobliżu kampusu studenckiego RTU i wiodących instytutów badawczych. Środowisko innowacji i synergii: Lokalizacja ta historycznie i praktycznie koncentruje firmy i instytuty zaangażowane w rozwój nowych produktów, biomateriały, technologie 3D (takie jak marka Mass Portal) i inteligentna inżynieria. Wielofunkcyjny Infrastruktura: Kompleks budynku LTP oferuje elastyczne konfiguracje przestrzeni - od nowoczesnych, częściowo umeblowanych biur open- plan i sal konferencyjnych po specjalistyczne warsztaty, laboratoria i magazyny. Historyczny urok i nowoczesność: Teren z powodzeniem łączy nowoczesne rozwiązania techniczne (wentylacja, oświetlenie, efektywność energetyczna) z elementami architektonicznymi dziedzictwa przemysłowego (autentyczne ceglane łuki, wysokie sufity). Ekosystem ten stanowi doskonałą podstawę dla zaawansowanych technologii, IT i kreatywnych firm przemysłowych, które wymagają czegoś więcej niż tylko biura - oferującego wysoce funkcjonalną przestrzeń roboczą dostosowaną do rozwoju i prototypów.

Lokalizacja na mapie

Ryga, Łotwa
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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