Centrum biznesowe Riga Technology Park

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Łotewski Park Technologiczny (LTP) jest ośrodkiem nauki, badań i firm o dużym potencjale technologicznym w Pardaugavie. Działa on jako inkubator środowiska innowacyjnego i przedsiębiorczości, łącząc w ten sposób młodych ludzi, laboratoria badawcze oraz nowoczesną infrastrukturę dla sektorów IT i inżynierii.
Główne korzyści i środowisko:
Położenie strategiczne: Park położony jest w dobrze rozwiniętej części Pardaugava (między ulicami Daugavgrivas i Slokas), w pobliżu kampusu studenckiego RTU i wiodących instytutów badawczych.
Środowisko innowacji i synergii: Lokalizacja ta historycznie i praktycznie koncentruje firmy i instytuty zaangażowane w rozwój nowych produktów, biomateriały, technologie 3D (takie jak marka Mass Portal) i inteligentna inżynieria.
Wielofunkcyjny Infrastruktura: Kompleks budynku LTP oferuje elastyczne konfiguracje przestrzeni - od nowoczesnych, częściowo umeblowanych biur open- plan i sal konferencyjnych po specjalistyczne warsztaty, laboratoria i magazyny.
Historyczny urok i nowoczesność: Teren z powodzeniem łączy nowoczesne rozwiązania techniczne (wentylacja, oświetlenie, efektywność energetyczna) z elementami architektonicznymi dziedzictwa przemysłowego (autentyczne ceglane łuki, wysokie sufity).
Ekosystem ten stanowi doskonałą podstawę dla zaawansowanych technologii, IT i kreatywnych firm przemysłowych, które wymagają czegoś więcej niż tylko biura - oferującego wysoce funkcjonalną przestrzeń roboczą dostosowaną do rozwoju i prototypów.
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Ryga, Łotwa
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