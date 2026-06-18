Centrum biznesowe Riga Technology Park

Łotewski Park Technologiczny (LTP) jest ośrodkiem nauki, badań i firm o dużym potencjale technologicznym w Pardaugavie. Działa on jako inkubator środowiska innowacyjnego i przedsiębiorczości, łącząc w ten sposób młodych ludzi, laboratoria badawcze oraz nowoczesną infrastrukturę dla sektorów IT i inżynierii. Główne korzyści i środowisko: Położenie strategiczne: Park położony jest w dobrze rozwiniętej części Pardaugava (między ulicami Daugavgrivas i Slokas), w pobliżu kampusu studenckiego RTU i wiodących instytutów badawczych. Środowisko innowacji i synergii: Lokalizacja ta historycznie i praktycznie koncentruje firmy i instytuty zaangażowane w rozwój nowych produktów, biomateriały, technologie 3D (takie jak marka Mass Portal) i inteligentna inżynieria. Wielofunkcyjny Infrastruktura: Kompleks budynku LTP oferuje elastyczne konfiguracje przestrzeni - od nowoczesnych, częściowo umeblowanych biur open- plan i sal konferencyjnych po specjalistyczne warsztaty, laboratoria i magazyny. Historyczny urok i nowoczesność: Teren z powodzeniem łączy nowoczesne rozwiązania techniczne (wentylacja, oświetlenie, efektywność energetyczna) z elementami architektonicznymi dziedzictwa przemysłowego (autentyczne ceglane łuki, wysokie sufity). Ekosystem ten stanowi doskonałą podstawę dla zaawansowanych technologii, IT i kreatywnych firm przemysłowych, które wymagają czegoś więcej niż tylko biura - oferującego wysoce funkcjonalną przestrzeń roboczą dostosowaną do rozwoju i prototypów.