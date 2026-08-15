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Mieszkania na sprzedaż w Łotwa

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Ogre
4
Ryga
941
Jurmała
495
Stopinu pagasts
25
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1 658 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 64 m²
Piętro 8/9
$92,467
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Piętro 4/5
$144,259
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 5 pokojów w Marupe, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Marupe, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 111 m²
Piętro 3/4
$340,973
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Agencja
Tribus Realty
Języki komunikacji
English, Русский, Latviešu
DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/4
$172,953
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 62 m²
Piętro 5/5
$60,618
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1/3
Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności m…
$90,891
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż energooszczędny apartament trzypokojowy z oddzielną kuchnią, tarasem i podziemny…
$245,851
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4/4
Mežaparka Przewodniczący Wioska to 50 nowych domów dla ludzi, którzy marzą o życiu blisko pr…
$355,617
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Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1
Apartament w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym "Turaidas Ćwierć obok ulicy Jomas. Apartamen…
$290,077
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/6
$103,619
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Mieszkanie 2 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzedaż stylowy apartament dwupokojowy w całkowicie odnowionym budynku obok kanału Zunda…
$152,155
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Unikalna możliwość zakupu w pełni umeblowane i wyposażone apartamenty w doskonałym miejscu.3…
$229,828
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Nowe apartamenty Amber Residence w Jurmala oferują nowoczesne życie w pobliżu morza w spokoj…
$307,424
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2
Oferujemy zakup przestronnego mieszkania w samym centrum miasta, na Dzirnavu Street, znajduj…
$319,084
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Agencja
VIP Real
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Na sprzedaż nowoczesny i przemyślany apartament 3-pokojowy w nowym projekcie Â świetny wybór…
$159,019
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2/5
Wprowadź harmonię do swojego życia z domem w "Parka Kvartāls"! Nowy projekt mieszkalny, łąc…
$149,372
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/4
$165,783
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 135 m²
Piętro 2/4
Oferujemy elegancki, dwupoziomowy 3-pokojowy apartament położony na drugim piętrze budynku. …
$1,11M
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Mieszkanie 3 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 3
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/5
Wprowadź harmonię do swojego życia z domem w "Parka Kvartāls"! Nowy projekt mieszkalny, łąc…
$180,905
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Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 285 m²
Nowe apartamenty w ekskluzywnym projekcie nadmorskim w Jurmala są doskonałym wyborem dla tyc…
$599,640
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Te nowoczesne apartamenty w kompleksie SUN SAIL łączą centralne położenie, szerokość i komfo…
$369,634
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 6 pokojów w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 6 pokojów
Jurmała, Łotwa
Pokoje 6
Powierzchnia 357 m²
Piętro 3/3
Luxurious designer apartment with six bedrooms near the sea in the FREGAT project, located i…
$894,817
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Agencja
Аталанта
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English, Русский, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Lici, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Lici, Łotwa
Pokoje 2
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4/4
$115,989
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 1 pokój w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 1 pokój
Ryga, Łotwa
Pokoje 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/3
Island Park - Gdzie Raj spotyka okazję Island Park jest wizjonerskim nabrzeżu społeczności m…
$105,296
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/2
Sprzedaje ekskluzywne 3-poziomowe mieszkanie! Nowy projekt, który jest realizowany w Viest…
$639,735
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Mieszkanie 5 pokojów w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 5 pokojów
Ryga, Łotwa
Pokoje 5
Powierzchnia 220 m²
Piętro 5/7
Projekt HOFT znajduje się przy Strelnieku 5 na 1212 metrach kwadratowych powierzchni krajobr…
$1,25M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ryga, Łotwa
Mieszkanie 4 pokoi
Ryga, Łotwa
Pokoje 4
Powierzchnia 142 m²
Piętro 5/6
$295,201
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Agencja
Tribus Realty
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English, Русский, Latviešu
Mieszkanie 3 pokoi w Pinki, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Pinki, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Saliena Parklife Apartments Sercem projektu jest przestronny park o powierzchni 25,000 m2, g…
$184,760
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 3 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Przestronne mieszkanie w kompleksie Sky Garden.Na sprzedaż jasny apartament trzypokojowy w k…
$216,220
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Jurmała, Łotwa
Mieszkanie 2 pokoi
Jurmała, Łotwa
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Kompaktowe apartamenty typu studio w Dzintari.Na sprzedaż przytulny 1-pokojowe studio aparta…
$93,956
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Agencja
Metropolis Riga
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English, Русский

Typy nieruchomości w Łotwa.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Łotwa

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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