Villa Milia Jurmala Dodatkowe informacje Pojęcie Związek między pokoleniami, więź czasowa, pamięć wielkich ludzi, którzy stworzyli swoją historię życia i wnieśli wkład w historię miasta, kraju i świata. To jest ważne, aby zachować pamięć, życie i przekazać ten ważny element dalej w sztafecie pokoleń. Nostalgia za wielkie czasy Łotwy na początku XX wieku z jej wzrostem gospodarczym i pięknymi, bystrymi ludźmi, którzy żyli w tym czasie. Ludzie, dla których słowa: „Robię to dla twojego kraju!”!" nie były pustymi słowami. Pojawił się więc pomysł, aby stworzyć nową lekturę słynnej Willi Benjamin i poświęcić ją wielkiej kobiecie, Emilii Benjamin - gospodyni Villa Milia. Architektura Architektura i wnętrza hal są dziełem łotewskiego projektanta gwiazd Zane Tetere – nowoczesnego, monumentalnego i w stylu Jurmala światła i jednocześnie otwartego. Architekt projektu Zane Farm ma swój rozpoznawalny, nowoczesny, łatwy i atrakcyjny oraz nieoczekiwanie monumentalny styl, z naciskiem na formę i dbałość o szczegóły. Koncepcja architektoniczna jest wdzięczną, artystyczną mieszanką ostatniego wspaniałego stylu Art Deco i zwięzłego funkcjonalizmu popularnego w Jurmali w latach 30. ubiegłego wieku. Podczas projektowania projektu zastosowano najnowsze technologie, najbardziej jakościowe naturalne materiały budowlane i wewnętrzne – delikatne drewno i marmur we wnętrzu, elementy w czerni na fasadzie. Centralną osią całej kompozycji jest samotny bonsai umieszczony bezpośrednio przed głównym wejściem. Jego elegancję podkreśla podwójny łuk, podobnie jak bramy czasu, otaczający przejście do budynku. Dziewięciometrowy otwór drzwiowy wykonany jest ze specjalnie poddanej obróbce sosny japońskiej. Subtelna gra kolorów i półtonów tworzy dwa główne podstawowe materiały fasadowe, szlachetny granit w kolorze piaszczystej plaży Jurmala i dwa rodzaje drobnoziarnistej mozaiki – kremowy złoty i jasnoszary taki sam jak chłodne fale Bałtyku. Specjalna fasetowana rzeźba na szklanych panelach ogrodzenia balkonów nadaje budynkowi lekkość i spektakularny połysk. Mały wodospad biegnący przed wejściem zapada w cichy dźwięk spadającej wody, uspokajając się i dostosowując do filozoficznego nastroju. Zgodnie z mądrym starożytnym nauczaniem Feng Shui spadająca woda przynosi domowi dobrobyt i bogactwo. Wnętrze Wewnętrzne wykończenie przestrzeni publicznej Villa Milia jest również wykonane przy użyciu rzadkich drogich materiałów. Na terenie hali znajduje się srebrny trawertyn, który jest czasem nazywany młodym marmurem. Na jasnym, łagodnym tle drzwi wyróżniają się w niezwykle skuteczny sposób (wysokość wejścia do mieszkań wynosi 2,4 metra), a panele Cirikota, z bardzo litego drewna o zapierającym dech w piersiach wzorze. Wiele źródeł światła od przyciągającego wzrok żyrandola po miękkie oświetlenie ścian i numerów mieszkań sprawia, że przedmioty i detale są obszerne, poszerzając przestrzeń. Lokalizacja Lokalizacja projektu jest kluczowym elementem każdego projektu nieruchomości, a Villa Milia ma specjalny. Villa Milia znajduje się przy: 21 Dzintaru Avenue, Jurmala, Łotwa (zwany dalej Projektem). Dzintaru Avenue to Golden Mile, obszar ekskluzywnych prywatnych willi i luksusowych domów-budynków. Luksusowy budynek tworzy specjalne środowisko społeczne z jego bezpieczeństwem, spokojem i szacunkiem. Dzintaru Avenue to centrum Jurmali, jednocześnie projekt znajduje się w pierwszej linii, z dala od hałasu. Tylko obszar wydm o długości 100 metrów oddziela terytorium projektu od morza. Spacer do morza zajmuje tylko minutę, a 3 minuty spacerem do legendarnego parku Jurmala. Obok znajduje się restauracja hotelu Light House, w odległości 5 minut sala koncertowa Dzintari i centralna ulica Jomas Street. W odległości 10 minut jazdy samochodem znajduje się największe centrum handlowe w Jurmali z supermarketem Rimi i Livu Aquapark. Opis Nie iść na kompromis, nie wybierać między pięknem a jakością, infrastrukturą lub prywatnością, nowoczesnymi technologiami lub komfortem - idealny projekt, tak zaprojektowaliśmy Villa Milia. Projekt klubowy Villa Milia (łącznie 15 mieszkań) to przykładowa kolekcja nieruchomości, takie projekty są poza konkurencją, poza rynkiem, są zawsze w popycie i zawsze w cenie. Kupując mieszkanie w Villa Milia, właściciel wchodzi do LEGEND.club i cieszy się wszystkimi przywilejami i opcjami infrastruktury dzielnicy: SPA z siłownią cardio, Pilates i jogą, Restauracja Memories i klub plażowy Legend.Beach. Villa Milia jest kontynuacją LEGENDY. kwartał, z tą samą filozofią, koncepcją i wymogami jakości, W domu są tylko trzy (!) podłogi, w przeciwieństwie do konwencjonalnych nowo wybudowanych projektów w Jurmali. Z tego powodu wysokość sufitów na pierwszych dwóch piętrach wynosi 3,50 metra, a na ostatnim trzecim piętrze 3,80 m. Pierwotny projekt obejmuje 15 mieszkań, chociaż potencjalni właściciele na wczesnym etapie budowy mogą skorzystać z możliwości zmiany planu, łącząc mieszkania. Opcja mieszkań na pierwszych piętrach to opcja zarządzania powierzchnią od 50 do 150 metrów, z kolei, zaletą penthouse'ów jest dach z markizą, który pozwala rozkoszować się przyrodą, prawie bez wychodzenia z domu.