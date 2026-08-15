Ryga, Łotwa

Kiedy zdecydujesz się żyć w "Heart of Hanza", umieszczasz się tam, gdzie wszystko się dzieje - w samym centrum. Tutaj wszystkie niezbędne rzeczy spotykają się w jednym miejscu - stylu życia, pracy, edukacji, kultury, sportu i wypoczynku. Wszystko jest tylko kilka kroków stąd. To nie przypade…