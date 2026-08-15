Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków na Łotwie
Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Łotwie
Jakie dokumenty są wymagane do zakupu nowych nieruchomości na Łotwie?
Obcokrajowcy potrzebują paszportu, aby kupić mieszkanie w nowym budynku, a także specjalnego pozwolenia na zakup terenu wokół obiektu. Drugi dokument wydawany jest w ciągu 20 dni. Konieczne będzie również otwarcie konta w jednym z lokalnych banków, z którego pieniądze zostaną przelane sprzedającemu po sfinalizowaniu transakcji.
Jakie ograniczenia muszą wziąć pod uwagę obcokrajowcy przy zakupie nieruchomości od dewelopera na Łotwie?
Cudzoziemcy mogą kupować nowe mieszkania i domy o dowolnym metrażu. Ograniczenia dotyczą tylko niektórych terytoriów. Na przykład cudzoziemcy nie mogą kupować mieszkań w nowych budynkach na Łotwie na gruntach położonych w pobliżu granic państwowych i publicznych zbiorników wodnych.
Które miasta na Łotwie są najbardziej popularne wśród nabywców nowych nieruchomości?
Cudzoziemcy przeprowadzający się do kraju w celu podjęcia pracy lub studiów częściej decydują się na zakup stołecznych nieruchomości w Rydze. Inwestorzy poszukujący mieszkań w kurortach na letnie wakacje wybierają Jurmałę i Ventspils. Nowe kompleksy mieszkaniowe na Łotwie w Lipawie i Jełgawie również cieszą się dużym zainteresowaniem.