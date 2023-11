Dom, mieszkanie, willę Merķeļa 2

Ryga, Łotwa

od €2,30M

Poddaj się: 2023

Deweloper oferuje nowy odnowiony projekt w centrum Rygi - Matīsa Street 29. Nieruchomość składa się z 18 mieszkań mieszczących się w 5-piętrowym budynku z fasadą i 3-piętrowym budynku na dziedzińcu. Dostępne są 2-5 pokojowe apartamenty o powierzchni od 49,41 do 121,2 m2. Możliwe jest dodatkowe zakupienie pomieszczeń magazynowych i miejsc parkingowych na dziedzińcu z baldachimem lub bez niego. Planowane prace w ramach projektu obejmują: Podział nieruchomości na własność mieszkania; Wymiana dachu; Przywrócenie elewacji budynków; Renowacja klatek schodowych; Wymiana systemu grzewczego; Montaż liczników energii cieplnej; Wymiana drzwi wejściowych do budynków; Wymiana drzwi zewnętrznych mieszkania; Wymiana taśmy ściekowej; Wymiana taśmy z zimną wodą; Instalacja zaopatrzenia w ciepłą wodę; Wymiana instalacji elektrycznych; Architektura krajobrazu dziedzińca; Tworzenie miejsc parkingowych; Renowacja pomieszczeń w piwnicy i zakładanie pomieszczeń magazynowych; Budynek elewacji przy ulicy Matīsa 29 został zbudowany w 1935 roku według projektu architekta Teodora Hermanovskisa. Dziedzictwo architektoniczne T. Hermanovskisa ma znaczenie w historii architektury łotewskiej. Architekt jest znany jako założyciel stylu funkcjonalistycznego i wprowadzający pomysły niemieckiej szkoły funkcjonalistycznej Bauhaus. Budynek został zbudowany w funkcjonalistycznym stylu jako ceglany dom do wynajęcia ze sklepami na 1. piętrze i zachował swoją oryginalną objętość i architekturę elewacji do naszych czasów.